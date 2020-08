La precuela de Juego de Tronos busca al príncipe Targaryen más canalla y peligroso

Juego de tronos finalizó en 2019 después de ocho temporadas, pero el público podrá volver a visitar Poniente gracias a "House of the Dragon", spin-off que ya está preparando HBO. La serie se centrará en la historia de origen de los Targaryen, y es por eso que la cadena ya está buscando a un actor que encarne a Daemon Targaryen, descrito como "el príncipe pícaro".



The Illuminerdi ha publicado el anuncio de casting para el personaje, que será interpretado por un actor de entre 40 y 45 años. "Hermano menor del rey Viserys, Daemon no nació con una ambición evidente por el trono a pesar de estar en la línea de sucesión para él. Es menos metódico y más impetuoso. Sin mencionar que se aburre fácilmente, tropezando de una distracción a otra con la obsesión subconsciente pero singular de ganarse el amor y la aceptación de su hermano, el rey.



La mayor parte de la alegría de Daemon se encuentra a punta de espada. Pero incluso como el guerrero más experimentado de su tiempo, vacila entre vil y heroico, convirtiéndolo en el verdadero pícaro de la serie", reza la descripción. La publicación también apunta que el actor que encarne a Daemon rodará entre enero y diciembre de 2021.



Daemon es descrito en los libros como el hombre más peligroso de Poniente durante su vida, que llega a conquistar la región conocida como Peldaños de Piedra y a declararse rey. Más tarde regresa a Desembarco del Rey, entrega su corona a su hermano y sirve a Viserys. El personaje se casa con su sobrina, Rhaenyra Targaryen, y apoya su reclamo al trono durante Danza de Dragones. Daemon muere después de matar a su sobrino, el príncipe Aemond, en un duelo durante la guerra.



House of the Dragon contará con 10 episodios. George R. R. Martin, Vince Gerardis, Ryan Condal y Miguel Sapochnik son productores ejecutivos, mientras que Condal y Sapochnik ejercerán además como showrunners. La serie se filmará en 2021 y su estreno está previsto para 2022. (I)