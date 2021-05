Películas y series destacadas de Netflix para este domingo

Una de las actividades a las que nos podemos dedicar este domingo es a compartir actividades en casa con nuestras familias. Si estás pensando en descansar y pasar un buen momento, este contenido de la plataforma Netflix te mantendrá enganchado.

Hemos seleccionado 5 películas y 5 series para todos los gustos.

5 películas

Fragmentado

Un hombre con múltiples identidades secuestra a tres chicas que deben encontrar el modo de escapar, antes que su más peligrosa identidad se apodere de él.

Ángeles y demonios

Un simbologista de Harvard busca pistas para frustrar un ataque contra el Vaticano

Moxie

Una adolescente de 16 años se inspira en el pasado rebelde de su madre y hace una publicación que desencadena indignación en todo el colegio.

Ligeramente embarazada

La historia inicia en una noche de fiesta entre Alison y Ben; esta se extendió 9 meses más... Ellos intentarán conocerse luego de ese giro de planes.

Orgullo y prejuicio

En la novela de Jane Austen del siglo XIX, la señora Bennet quiere casar a sus hijas con prósperos caballeros.

5 series

Breaking Bad

Una clásica que si aún no la has visto debes hacerlo. Un catedrático de secundaria, con cáncer terminal, se asocia con un ex estudiante para asegurar el futuro de su familia al fabricar y vender sustancias estupefacientes.

Vikingos

Cuenta las hazañas del vikingo Ragnar Lothbrok, durante la expansión nórdica y sus enfrentamientos con un líder sin visión.

Lupin

Inspirado en las aventuras de Arsène Lupin, el ladrón Assane Diop vengará a su padre de las injusticias propinadas por una familia adinerada.

Emily in Paris

Una ejecutiva de Chicago, Estados Unidos, comienza una nueva etapa laboral en París, Francia. Ella deberá equilibrar su vida amorosa, personal y profesional.

Gambito de dama

Una serie basada en el clásico juego de mesa: El ajedrez. Una joven de un orfanato descubre sus habilidades para este juego y recorre el camino de la fama, mientras lucha con sus adicciones.