El peruano Pascal promociona su última canción en Ecuador

Pascal es una de las nuevas revelaciones de la música peruana. Por estos días de finales de enero de 2020 se encuentra haciendo una gira de medios por Ecuador donde promociona su última canción Quédate un ratito.

Las canciones de Pascal son distribuidas por Sony Music Entertainment US Latin y su nuevo vídeo clip Quédate un ratito está disponible en todas las plataformas digitales, al igual que sus otras dos canciones, y en YouTube.

Se trata de una canción atrevida donde habla del amor y las relaciones en la actualidad. El número fusiona ritmos de latin pop con mezclas de urbano y en el vídeo se le ve al lado de la popular modelo Luciana Fuster que se ha convertido en toda una tendencia en las redes sociales.

Sobre su último número declaró a EL TELÉGRAFO en Quito que le ha ido "bastante bien a partir de su estreno en México" desde donde pasó a su ciudad natal, Lima, con igual resultado. Asegura que “es una canción súper divertida y que se disfruta bailando”.

Su carrera musical

La trayectoria de Pascal, quien tiene 19 años, ha sido meteórica. Presentó su primer single Yo quiero en diciembre de 2018 de la mano del compositor Juan Carlos Fernández, y fue uno de los temas principales de la telenovela peruana Señores papis que se convirtió en su carta de presentación.

Su segundo tema grabado en Miami se titula Sonrisas que fue producido por Afónico Music que al igual que la primera canción integró la banda sonora de la serie peruana En la piel de Alicia.

En cuanto a su corta pero ya intensa carrera se siente muy agradecido con todo lo que le ha pasado. “Canto desde los 10 años, soy de Lima, la primera vez que me subí a un escenario tenía 11 años y actué ante dos mil personas y comencé a hacerme conocido subiendo covers a Instagram".

Tras esos tanteos, lanzó su primera canción y “todo comenzó a suceder rápido y así fue cómo me contactaron en Miami y no me imaginaba que mis canciones pegaran tanto”.

Durante su estancia en Quito se presentará en el colegio Juan Pablo Segundo. “Estoy en Ecuador pues ya hay bastante gente que escucha mis canciones y he venido a hacer un poco de bulla, presentarme, y me han abierto las puertas por acá”. (I)