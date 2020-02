El Óscar del filme Parásitos fue producido por una mujer

Ni Brad Pitt, ni Renée Zellweger, ni siquiera Elton John y Bernie Taupin. Cuando el director surcoreano Bong Joon-ho entró en la sala de prensa de la ceremonia de los Óscar, los periodistas se pusieron de pie para vitorearle.

Y no era para menos pues ha sido el hombre que ha hecho historia en Hollywood al ganar el máximo premio con una película en habla no inglesa, Parásitos.

Bong, quien ha hecho toda su promoción en Hollywood hablando en coreano y acompañado de una traductora, solo dijo cuatro palabras en inglés: “This is fucking crazy!” (Esto es una jodida locura).

Bong empezó diciendo que no había hecho nada especial respecto a sus películas anteriores. “Hemos hecho lo de siempre con esta película. Parece todo surrealista. Creo que algo me va a pegar en la cabeza y me voy a despertar de este sueño”.

Bong suele dar respuestas que parecen más largas de lo que luego dice su traductora. Igual que los subtítulos. Si los carteles no han sido impedimento para que más de 30 millones de estadounidenses y más de 160 millones en todo el mundo hayan ido al cine a ver Parásitos, la traducción no restó interés a toda la prensa mundial (309 medios) reunida en la 92 edición de los Óscar.

Pero hay otros detalles que no pueden pasar inadvertidos como que Parásitos está producida por una mujer, Kwak Sin-ae, y es la primera película surcoreana nominada a un Óscar.

Con la estatuilla en la mano, Kwak decía que “solo haber ganado un premio ya habría sido una gran fiesta, pero al haber obtenido cuatro de seis no me puedo imaginar cómo está el ambiente ahora mismo en Corea del Sur”.

Ganar el premio a la Mejor producción del año por encima de todas las de Hollywood “significa que esta película ha sido votada por los miembros de la Academia, y me doy cuenta de que eso significa el principio de un cambio en el cine internacional, no solo para Corea del Sur”, agregó Kwak, quien recibía una estruendosa ovación en el Teatro Dolby, tan grande como la recibida por Bong Joon-ho. (I)