Orquesta Sinfónica de Riobamba, una propuesta musical intercultural

Riobamba celebró cinco años de creación de la Orquesta Sinfónica. Un grupo de 200 músicos que ensayan diariamente para ofrecer los mejores conciertos a su cantón, al Ecuador y en otras latitudes. La Orquesta Sinfónica de Riobamba ha dado conciertos en importantes catedrales y basílicas en Europa.

Es un proyecto que arrancó hace cinco años ante la necesidad de que la ciudad de Riobamba cuente con una propuesta musical de alto nivel. Pablo Narváez, director de Cultura del GAD de Riobamba indicó “Iniciamos con la Banda Municipal de la ciudad de Riobamba, y posteriormente trabajamos en un proyecto de formadores, de esa manera fuimos armando los semilleros de los próximos voluntarios que ahora forman parte de la Orquesta”.

La Orquesta Sinfónica es un programa de capacitación permanente. Los propios músicos son formadores de otros que integrarán la Orquesta. La orquesta de cámara está conformada por 50 músicos, con instrumentos musicales, como el viento madera, viento metal, percusión y cuerdas. Aquí está el violín. María Catalina Paredes es una de sus integrantes. Una apasionada desde los 8 años y que orgullosamente dice representar a la Orquesta de su ciudad.

“Yo empecé cuando era niña, y lo vi como una afición al inicio, pero cuando interiorizas esto, ya lo ves como una forma de vida profesional. Recuerdo que cuando teníamos la responsabilidad de grabar, porque los ensayos se suspendieron debido a la pandemia, uno no puede equivocarse, eso nos exigió a tener todo estudiado a la perfección. No solo grabábamos con la Orquesta, sino también con la Banda, en verdad fue un trabajo muy exigente”, expresó Paredes.

Asegura que el trabajo en equipo es esencial, y que la música demanda de mucha disciplina. “Uno tiene que regresar a casa, volver a estudiar si algo no salió, y no solo es una hora, pueden llegar a cuatro hasta que todo salga bien. No puedes fallarle a los compañeros. Si no me sale, podría retrasar el trabajo de todos. Por eso, necesitamos horas de estudio.”

La Orquesta Sinfónica Municipal ha ganado protagonismo a nivel local, nacional e internacional. “Hemos dado conciertos en las principales basílicas y catedrales de Europa”, detalló el Director de Cultura del Municipio de Riobamba.

A la Orquesta se suma el coro integrado por 100 mujeres de las comunidades indígenas de Riobamba. La idea del ensamble brinda notoria diferencia de otras Orquestas en el país. “Participan 150 mujeres quichuas, quienes reciben formación lírica coral, y esto nos ha permitido conformar el gran coro de voces quichuas.”

Por el momento, la Orquesta continúa ofreciendo conciertos virtuales con gran acogida. (I)