Una obra retrata los secretos de un violador

En una obra de teatro un victimario confiesa sus pecados y su arrepentimiento sobre el abuso infantil que ha cometido, con el fin de empezar su vida desde cero.

La pieza teatral El abuso fue escrita por el guionista argentino Andrés Binetti especialmente para la nueva temporada de Pop Up Urdesa, La era del sexo 2, actualmente en cartelera.

Virgilio Valero y Ney Calderón protagonizan esta obra corta en la cual interpretan a un sacerdote y un hombre que necesita con urgencia la absolución de sus pecados.

El guionista enfrenta a sus personajes en una situación que incomoda a sus creencias y contradicciones personales, sin caer en los estereotipos de personajes blancos u oscuros. Son neutros.

Binetti pertenece a la nueva ola de dramaturgos contemporáneos y se centra en crear realidades que generan reflexiones e interrogantes.

En este caso, el cura no es santo y el pecador está arrepentido. El argumento rondó la mente de Valero al momento de leer el libreto.

“Él discurre entre la posibilidad de que, por obligación, por sacramento, por la naturaleza de su propio ser, de su propia vocación, tiene que conceder el perdón porque es una misericordia no de él, sino una de Dios por intermedio de él”.

Para construir el perfil del cura, este reconocido docente teatral y fundador de Teatro Ensayo Gestus, buscó en el conocimiento de dos sacerdotes sobre el derecho canónico y los tratados de la confesión.

Jorge Sandoval, director de la obra, reunió a los actores que nunca habían trabajado juntos en escena y automáticamente tuvieron química desde el primer día.

“Más que el trabajo, para que ellos se encuentren, para que se conectaran conmigo, como puente, y en mí empezaron a circular entre ellos, a armar situaciones, a hacer circuitos de juego y entretenimiento”, indicó este coproductor de la logística de montajes de la marca Pop Up.

De la comedia al drama

La presencia de Ney Calderón en el teatro permite al público disfrutar de la versatilidad de este actor bastante conocido por los personajes que ha interpretado en la televisión.

El actor guayaquileño tuvo apariciones en el estreno de Tres Familias hasta que su personaje Frixon se consolidó y se quedó en la tercera temporada.

Actualmente graba capítulos caracterizando a Pocho, uno de los personajes principales de Calle Amores, que se transmite por la señal de TC Televisión.

Entrar en el rol de un violador de infantes fue un desafío, pese a que sus inicios en la actividad actoral se asientan en el género dramático.

“Las primeras veces que leía ese texto no lo podía pasar, no lograba hacerlo solo de imaginarme a mi hija de 4 años; no podía desprenderme de esa imagen y al leer el texto se me quebraba la voz”, expresó quien fuera parte del grupo de teatro Actantes.

Calderón dijo que lo interesante de interpretar al abusador fue que, a pesar de lo pervertido de su naturaleza, experimenta arrepentimiento, aunque no tiene control de sus actos.

“No puede decir que lo dejará de hacer, sin embargo, solo quiere la absolución para empezar desde cero (...). Se siente manchado y sucio, y cree que si sigue así podría seguir haciéndolo”.

El actor se siente a gusto y satisfecho de formar parte de la nueva propuesta de La era del sexo 2, en la cual la obra El abuso es la única de corte dramático y se suma a los deseos de los productores de promover este género.

“Nuestra gente no está preparada para el drama, es un tema de nuestra cultura. Y para muestra un botón: esta es la única obra dramática y es la que menos concurrencia tiene”, opinó el artista.

La noche del pasado miércoles 6 de febrero se estrenó la obra ante un público que no dejó de aplaudir al final de la pieza teatral.

“Siento que la gente sale reflexionando de lo que ha visto, agradeciendo y felicitando”, dijo Virgilio Valero.

Las funciones son de miércoles a domingo, desde las 20:30, y se exhibirán hasta el 3 de marzo. (I)