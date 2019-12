Muere la cantante y líder del grupo de pop sueco Roxette

Marie Fredriksson, cantante del dúo de música pop sueco Roxette, falleció a los 61 años por un tumor cerebral "tras una lucha de 17 años contra el cáncer", según anunció en un comunicado su oficina de representación, Dimberg Jernberg.

"El tiempo pasa tan rápido. No hace tanto, Marie y yo pasábamos días y noches en mi pequeño apartamento de Halmstad, escuchando la música que amábamos, compartiendo sueños imposibles. Menudo sueño llegamos a compartir", escribió Per Gessle, compañero de Fredriksson en el dúo: "Gracias, Marie, gracias por todo. Gracias por pintar mis canciones con los colores más hermosos, mis canciones en blanco y negro".

Fredriksson nació el 30 de mayo de 1958 en el sur de Suecia. Comenzó su carrera musical en Halmstad, donde conoció a Gessle. Roxette se formó en 1986 y su primer sencillo fue Neverending Love.

En abril de 1989 se convirtieron en un gran éxito con The Look y, tras dar el salto internacional, han ofrecido a lo largo de su carrera 557 espectáculos, vendido 75 millones de discos, y alcanzado cuatro números uno de la lista Billboard estadounidense.

A la vocalista le fue diagnosticado un tumor cerebral en otoño de 2002 del que se recuperó siete años después.

Entre 2010 y 2016 Roxette publicó de nuevo álbumes musicales, y ofreció conciertos por el mundo. Durante una de estas giras, en 2016, los médicos aconsejaron a Fredriksson que dejase de viajar, con la cancelación del resto de conciertos.

Entre las canciones más icónicas de la banda constan It Must Have Been Love, tema que integra la banda sonora de Mujer Bonita, protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. El tema incluso lo grabó en español. (I)