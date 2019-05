Pérez Torres: “Estaré en el ministerio hasta que el Presidente lo quiera”

El escritor Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio, presentó la primera convocatoria pública de la ‘Línea de apoyo permanente para la conformación y sostenimiento de núcleos de la Red de Orquestas y Coros Infanto Juveniles Comunitarios del Ecuador’, RED-OCIJCE.

El programa -financiado por el MCyP y el Instituto Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, IFAIC- recibirá una inversión de $ 1 millón a escala nacional y la convocatoria estará abierta hasta el 21 de junio de 2019.

En la rueda de prensa, realizada el 27 de mayo, el escritor se refirió a su continuidad en el cargo que ocupa desde mayo de 2017. "No hay certificación oficial, ni he recibido aviso del Presidente Lenín Moreno (sobre la finalización del cargo); estaré aquí hasta que él, quien me pidió que sea su ministro, lo quiera".

Ambos funcionarios se encontraron durante el Informe a la nación del pasado 24 de Mayo, en la Asamblea Nacional y, luego, en un almuerzo, según contó Pérez Torres. “Cada uno de nosotros tiene un futuro, proyectos y formas de vivir y pensar. Yo las he demostrado durante 50 años de gestión cultural, siempre respetando todo lo que se ha propuesto”, señaló.

La creación de la RED-OCIJCE está basada en la Ley Orgánica de Cultura y se encamina a ser un “instrumento de fomento de la práctica y formación musical y coral colectiva de niños y jóvenes ecuatorianos”, ha remitido el ministerio en un comunicado.

Esta Red estará integrada y articulada por al menos 30 núcleos de orquestas sinfónicas y bandas infanto-juveniles; bandas académicas y populares; formaciones corales profesionales; ensambles públicos o privados de todo el país que recibirán un incentivo no reembolsable de hasta $ 32 mil cada uno (1.200 beneficiarios), de acuerdo a la evaluación que realice un jurado externo, del que no se anunciaron sus miembros.

El actual ministro señaló que no respondería preguntas de los medios de comunicación porque se encontraba rumbo al aeropuerto.

Cuestionamientos sobre museos y teatros

La semana pasada, este diario preguntó a varios artistas, curadores y gestores culturales sobre su evaluación de las acciones del MCyP de estos dos últimos años.

El investigador curador de arte Rodolfo Kronfle hizo un análisis desde los museos que, “bajo su actual esquema (...), nunca podrán surgir ni tener estándares de gestión internacionales”.

Para Kronfle, “espacios como el MAAC (Museo Antropológico de Arte Contemporáneo) en Guayaquil son escandalosamente ineficientes, se manejan con una visión burocrática, en que sus funcionarios se preocupan más por las auditorias y por aferrarse a sus puestos que por ofrecer una programación de primer nivel”.

El montaje de proyectos en ese repositorio se dificulta debido a los trámites que los curadores-proponentes requieren, explicó el investigador. “El MAAC no produce investigación, no publica con los estándares que debiese una entidad de esa envergadura y, de manera alarmante, no cuenta con personal especializado (de arte conocen muy poco, no tienen siquiera referentes de producción de exposiciones de alto nivel para saber a que aspirar)”.

Por su parte, la actriz, titiritera y clown Silvia Brito cree que la actual admnistración del MCyP no se distingue de sus diez antecesoras. “No existe una política cultural vinculante ya que no tiene la voz del sector artístico y cultural frente al Estado para la generación de políticas públicas”.

“Perez Torres se mudó de casa con las mismas prácticas de gestión negligentes”, concluyó la directora de Teatro de los Silfos en referencia al paso del escritor por la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (en los periodos 2000-2004, 2012-2016). (I)