María Tejada pide volar con un canto colectivo

“Pido volar” es el título de una canción que María Tejada escribió en febrero de 2019, como ella confiesa “después de varias noches de insomnio, de shocks sentimentales, emocionales, por casos de secuestros, muchachas desaparecidas, otras encontradas muertas, casos de violaciones colectivas”.

Convencida de que el arte no se ha hecho solo para divertir sino también para crear conciencia, María echó a un lado el sentimiento de impotencia ante esta situación y se preguntó qué podía hacer ella como artista. Así fue que salió de su línea dedicada al folclor y voló hacia este canto de profundo carácter social.

Ahora, un año después, el tema de la cantautora ecuatoriana que fue musicalizado por el francés radicado en Ecuador Donald Régnier toma un vuelo más alto al convocar a 23 cantantes en un inédito proyecto sonoro que tiene el objetivo de darle más fuerza y convertirlo en un gran himno en la lucha contra la violencia que sufre la mujer.

En el proceso creativo surgió primero la poesía: “la construí en décimas, tan ricas en nuestra lengua hispana, y después fluyó la melodía muy naturalmente a cargo de Régnier. Pero ahora no quiero cantarla sola, pues siento que es un canto colectivo”. Y se dio a la tarea de buscar las voces entre conocidas y sus alumnas, pues “tengo la dicha de ser maestra hace 20 años”.

Hace más de 10 años que Tejada regresó a Ecuador desde Francia y en este tiempo ha impartido clases de canto en su taller ubicado en el barrio La Floresta en Quito. “Hice invitaciones también a estudiantes que siento que se van a proyectar como solistas; ninguna me dijo no, se sintieron igual con la necesidad de hacer un canto de indignación”.

La grabación de “Pido volar” con voces multiplicadas fue en noviembre de 2019. “Hicimos dos semanas de grabación entre los arreglos que hizo Donald sin un presupuesto, como un voluntariado colectivo y a finales de noviembre, principios de diciembre, ya teníamos la canción; mandamos a hacer la mezcla y ya estaba lista”.

En una reunión que convocaron para escuchar la canción se dieron cuenta de su fuerza “por tanta voz e indignación y decidimos ponerle imagen”. Un recurso de esta era digital que ha tenido que asimilar María, pues reconoce que viene “de una generación donde la música era auditiva, sensorial”.

La necesidad de un video para reforzar una proyección social y llegar hasta poblaciones vulnerables, a gente sencilla, dijo a las claras que el voluntariado ya no iba a funcionar y se hizo evidente la necesidad de recursos financieros. “La campaña se abrió el 18 de enero y se cerró este 15 de febrero; decidimos que la mitad de los fondos vaya a la producción del videoclip y la otra para una ayuda concreta a las casas de acogida que reciben a mujeres violentadas en momentos cuando escasean los presupuestos”.

María reconoce que todas las mujeres han vivido la discriminación de alguna manera y el objetivo es que esto no se quede en una canción, en un video, aunque lógicamente van a ayudar a crear conciencia. Por eso piensa en “realizar charlas, acercamientos a través del arte, talleres de canto, hacer presentaciones y conversatorios dentro de una casa de acogida”.

Pensando en grande pudieran presentarse en un concierto tal vez dentro de un festival, pero ante todo “queremos llevar la canción a esos lugares donde están las mujeres vulnerables, es un canto de esperanza”.

Sobre la canción que compuso, Tejada abunda que “no la escribió desde la victimización sino todo lo contrario, desde el empoderamiento; no hice un blues, un bolero, un yaraví porque ya hay demasiado para cosas tristes, la escribí entre una cumbia y un son cubano, ritmos alegres, ricos”.

Cantar con empoderamiento, dignidad y elegancia, transmitir esa energía a las personas es su sueño. “Estoy contenta, pues a pesar de la crisis que estamos viviendo, laboral y económica, ha habido casos de muchachas que se han identificado con la canción, que la han agradecido y que aportan con $10, que para ellas es mucho”.

La cantautora está consciente de que con este proyecto musical no ha ganado ni ganará, “pero en mi corazón siento que es algo que aporto a mi país; nunca me he dedicado a algo tan social en mi vida, ha sido un proyecto bien largo”.

El lanzamiento oficial del audio será el 8 de marzo en todas las plataformas digitales y “haremos una gira de medios para que las radios que nos abran las puertas tengan la canción; el video tiene como límite de fecha el primero de mayo”.

Las voces que se han unido en “Pido volar”



El proyecto de María Tejada con su canción “Pido volar” ha logrado reunir voces muy conocidas y otras muy jóvenes que salieron de entre sus alumnas, pues como reconoce con orgullo “tengo la dicha de ser maestra hace 20 años”, una parte durante su estancia en Europa y ahora en Ecuador.

Las voces que se escucharán son Margarita Laso, Mariela Condo, Gracia Albán, Karina Clavijo, Cecilia Dávila, Mariela Espinoza, Andrea Cóndor, Edita Méndez, Iraiz Oviedo, Laura Rey, Romina Calleris, Evelyn Morán, Doménica Zapata, Las Lolas, Jenny Villafuerte, Carolina Asiala, Andrea Murillo y Fernanda Bertero. (I)