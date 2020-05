“Nunca había cantado con una sinfónica, fue algo maravilloso”

Sus canciones marcaron una época de la balada en español en los 80 y 90 y se han convertido en himnos al amor y el desamor. Temas como “Lluvia”, “Tú me quemas”, “Nadie mejor que tú”, “Un amor que termina así” y “Flor dormida” (Sin ti yo no me moriré), han llevado al cantautor argentino Luis Ángel a escenarios de todo el mundo. En 2020 celebra sus 40 años de trayectoria.

Ecuador es una parada obligada para el artista, quien visita el país varias veces al año. Y el aprecio por esta tierra lo llevó, en 2018, a probar una nueva experiencia: cantar con una sinfónica.

En febrero de 2018 Luis Ángel se presentó en el teatro Benjamín Carrión, de Loja, junto a la Orquesta Sinfónica de esta ciudad (OSL). Fue un concierto que tuvo un lleno total y que hoy, tras un arduo trabajo de posproducción, puede revivirse por medio de las redes sociales.

El cantautor está presentando a través de su canal Vevo en YouTube (LuisAngelOficialVEVO), las canciones que interpretó en aquella, para él, memorable velada. El artista dialogó con EL TELÉGRAFO desde Los Ángeles (California, EE.UU.), donde pasa la cuarentena junto a su esposa y sus dos hijos.

¿Cómo fue el proceso para llegar a este producto final?

Se trató de un proceso muy largo. Esto se grabó y luego tuvimos que entrar a estudio para corregir algunas cositas que no estaban perfectas y quisimos arreglarlas. Se está sacando un video a la semana. Iniciamos con “Un amor que termina así”, “Flor dormida” y esta semana presentamos “El loco”. Calculo que serán 8 o 10 canciones, entre ellas “No hieras mi vida” y “Viento”.

¿Cuál ha sido la recepción del público?

A la gente le ha encantado, hemos recibido muy buenos comentarios. Cada uno tiene su canción favorita, pero en general el público está satisfecho. Me parece que es un lindo proyecto para que la gente pueda acceder a él.



¿En qué consistió el trabajo de posproducción?

Como en la grabación el sonido no era óptimo, algunos instrumentos sobresalían más que otros, se abrió todo un estudio y se fue chequeando canal por canal, acomodando un poco los volúmenes para que no sonaran unas cosas disparadas y otras muy bajitas.

Eso se estaba arreglando en lo musical y ahora, en la parte de video, se está trabajando con el color, con los píxeles. Era algo que se estaba haciendo poco a poco, por falta de tiempo, pero ahora, en la cuarentena, se aprovechó para terminarlo.



¿Cómo fue trabajar con la Orquesta Sinfónica de Loja? ¿Es diferente a trabajar con tu banda de siempre?

Es una diferencia del día a la noche, son dos cosas muy distintas. Siempre he trabajado con bandas y fue mi primera vez con una sinfónica. Para mí fue algo increíble. Cuando fui al ensayo me maravillé de lo bonito que sonaban mis canciones.

Tuve que adaptarme, pero fue algo muy rico, se siente que las canciones tienen un vuelo diferente con la orquesta. Son diferentes colores, diferentes sonidos que le dan un toque especial a las melodías que ya eran conocidas. Es una gama de instrumentos que a la gente le gustó mucho.

¿Hubo un trabajo también con las partituras?

Arrancamos desde cero, yo no tenía partituras para sinfónica. Hubo que trabajar escribiendo para cada instrumento. Ahora ya las tenemos listas para algún futuro concierto.

¿Cuál es la importancia de las redes sociales y plataformas, como YouTube, en este momento para los artistas?

Las redes son las que nos mantienen vivos y se mantiene la exposición a nivel mundial, ya que por ahora no hay trabajo. No creo que por el momento nadie vaya a tener un show hasta por lo menos un año. Dudo que se haga antes. Uno hace más cosas para las redes tratando de que la gente esté más cómoda en casa, pasando la cuarentena. Que tenga algo que la acompañe y la entretenga, como es la música.



¿Hay más audiencia ahora en las redes sociales?

La gente está mirando las redes más que antes, pues se mantiene en su casa y tiene más tiempo. Ahora vamos a ver si preparamos algo. Estaba hablando con Mauricio Salgado, mi director musical, para hacer algo acústico. Con la banda, cada uno en su sitio, transmitirlo y regalarle a la gente algo distinto. El público lo está pidiendo. No es fácil, pero creo que podremos llevarlo a cabo. Yo cantaré desde mi casa y los músicos tocarán desde sus hogares.

¿Cómo está pasando Luis Ángel este tiempo de cuarentena?

Por el momento, bien, porque con mi familia no estamos enfermos. Pero vemos que hay gente que no respeta, las playas (en Estados Unidos) están llenas, mucha gente no cree lo del virus.

De todos modos esta experiencia ha servido para unir a las familias.

Sí. Yo he aprovechado para compartir con mi familia, pues a veces, por el trabajo, es poco el tiempo que podemos estar juntos. Esta situación ha servido para dar más importancia a los sentimientos, a la solidaridad, que al dinero.

Es importante mantener la calma y seguir las recomendaciones sanitarias, usar la mascarilla, lavarse las manos varias veces al día. El contacto físico, el abrazo, dar la mano, es algo que uno hace por costumbre, y toca dejarlo por el momento. (I)

Foto: Cortesía @sinfonicaLoja