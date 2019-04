Liam Gallagher lanza biodocumental

En 2017, Liam Gallagher lanzó su primer álbum de estudio como solista, As you were, a la par del lanzamiento de su hermano mayor, Noel Gallagher, iniciando así la competencia por saber quién tendría más éxito en solitario tras su alejamiento de la banda Oasis.

Ahora, Liam Gallagher sorprende a sus fans con el lanzamiento de su documental autobiográfico llamado As it was. Ahora, esta producción ya cuenta con su primer tráiler oficial.

En la cinta, el músico británico cuenta su historia a través de momentos inéditos que ha vivido a lo largo de su carrera. Además, se le escuchará hablar de sus errores y también hacer un homenaje a su trayectoria.

“No estoy haciendo esto para ser más famoso; soy lo suficientemente famoso. Ya sabes a lo que me refiero. No lo hago por el dinero. Me uní a una banda porque amo la música. Sé qué tan genial soy, y sé qué tan mierda soy”, declara en el clip. (I)