Los lectores ecuatorianos reivindican la literatura nacional

Saber a ciencia cierta cuáles fueron los libros más vendidos en 2020 en Ecuador es casi una quimera en razón de la cantidad de libros virtuales que se comercializan y de los libros que no constan en el radar de las librerías o casas editoriales; sin embargo hay un hecho inapelable: Ecuador cada vez lee más a autores ecuatorianos.



Librerías como Rayuela, La casa morada, Tolstói, Mr. Books y Española compartieron con diario El Telégrafo su escalafón de los libros más vendidos, y el número de autores ecuatorianos que encumbran esas listas es digno de encomio.







Ernesto Carrión, Mónica Ojeda, Roy Sigüenza, Gabriela Ponce, Francisco Santana, María Paula Romo y Amelia Rivadeneira, Leonidas Iza, Juan Carlos Calderón, Francisco Febres-Cordero... Los autores ecuatorianos, en géneros como la literatura o la política, irrumpen en el mercado editorial con vigor.



Si ya algunas librerías medianamente pequeñas rompieron lanzas por la literatura ecuatoriana, ese esfuerzo se vio robustecido por los efectos de la pandemia, que orilló a las grandes librerías a dejar de importar libros y a las librerías pequeñas a reinventarse y ofrecer el servicio de delivery (el anglicismo ha sido usado deliberadamente).







Ese tipo de ventas, sumado a la vertiginosa edición e impresión de libros de factura ecuatoriana ha permitido, por ejemplo, que Ernesto Carrión o Mónica Ojeda se codeen con grandes autores foráneos, como Barack Obama, Isabel Allende o Carlos Luis Zafón (+).



Para la escritora Mónica Varea, propietaria de la Librería Rayuela, el mercado editorial ecuatoriano ha dado muestras de salud en medio de la pandemia, de ahí que parafrasee a un célebre futbolista y manifieste, esbozando una sonrisa, que "este año no ha sido ni bueno ni malo, sino todo lo contrario".









La también editora quiteña señala que en algún momento del 2020 pensó que no llegaría a junio, sin embargo "aquí estamos", además le enorgullece que entre los libros más vendidos en 2020 figuren autores ecuatorianos.



En su librería los libros más apetecidos por los lectores fueron "Octubre, la democracia bajo ataque", de María Paula Romo y Amelia Rivadeneira, y "Estallido" de Leonidas Iza.



Varea acota que estos libros fueron los que más polémica causaron en 2020, dada la polarización política que existe en Ecuador.



"Creo que la venta loca, tanto del libro de Romo como el de Iza, se debió a la intolerancia de la gente que no soportó que Rayuela no tomara partido por la opción que ellos pensaban era la correcta. Pero yo no soy quién para limitar al lector y peor para decirle qué leer. Creo en la libertad en toda la extensión de la palabra, por eso los insultos en las redes me dolieron un montón. No me dolió por mí, sino por el mundo que los ecuatorianos vamos a dejar a nuestros nietos. Muy triste ver gente joven con una sola visión de las cosas. Yo creo que todo tiene 3 verdades: la del uno, la del otro y la verdad propiamente dicha".















Les siguen en el ranking de Rayuela dos libros de su cosecha: "Navidad de perro" (editado en 2013) y "Autobiografía no autorizada", pero Varea matiza que no los toma en cuenta porque mucha gente compró sus libros "por puro cariño".



En su lista de ventas también figuran "Pasiones de un hombre bueno", de Francisco Febres-Cordero; "Después olvidarán nuestros nombres", de Juan Carlos Calderón, y "Sanguínea", de Gabriela Ponce.



"Jóvenes escritores y poetas han publicado y nosotros, las librerías independientes, seguimos en pie de lucha. Yo tengo mucha fe. Probablemente nunca seremos grandes, pero haremos pequeñas buenas cosas", se insufla de valor y optimismo la propietaria de Rayuela.



En La Casa Morada, el ranking de los libros más vendidos es diametralmente opuesto al de Rayuela, pero lo lideran autores ecuatorianos.



María Paulina Briones, escritora, editora, catedrática y propietaria de La Casa Morada, señala que al principio de la pandemia las ventas bajaron, pero que más adelante se estabilizaron por el incremento del servicio a domicilio.





María Paulina hizo hincapié en que La Casa Morada da prioridad a los libros de autores ecuatorianos y que en función de ese objetivo realizan su difusión.







"Aún los índices de lectura me muestran que un gran número de lectores sigue buscando libros de autores consagrados y muchas personas consumen libros usados por costos. Sin embargo, a pesar de esa estabilización en las ventas, no llegamos siquiera a equiparar las ventas del año 2019", manifiesta María Paulina.



En La Casa Morada, los libros más vendidos fueron "El vuelo de la tortuga", de Ernesto Carrión (Cadáver exquisito ediciones); "Fruta podrida", de Lina Meruane (Cadáver exquisito); "Habilidad de los caballos", de Roy Sigüenza; "La piel es un veneno", de Francisco Santana, y "Tres", de Alice Goy-Billaud.







Pero el escritor Ernesto Carrión repite la hazaña porque "Incendiamos las yeguas en la madrugada", otra de sus obras, figura también en el ranking. Le siguen "Canciones desde el fin de mundo", de Yuliana Ortiz; "Querencia", de Melanie Márquez; "Desierto Sonoro", de Valeria Luiselli, y "Eses fatales", de Sonia Manzano.



Para María Paulina Briones este 2021 será también de transición y su editorial empezará con la publicación de "Obra completa", de Gilda Holst, que debe aparecer en la tercera semana de enero.



"Es un esfuerzo, debo decir, en el que han trabajado muchas personas y que ha contado con el apoyo de una campaña de preventa que ha hecho posible que ese libro vea la luz. Sin duda se trata de la obra de una escritora luminosa que merecía un trabajo de edición meticulosa. Holst es una de nuestras narradoras imprescindibles. Y para La casa morada será fundamental recuperar de a poco la presencialidad".



Para la librería Tolstói los primeros tres meses de la pandemia fueron difíciles.



"Las ventas bajaron, pero de a poco se fue retomando el ritmo anterior cuando ya se pudieron normalizar las importaciones", manifestó su representante.



El ranking de la librería Tolstói lo encabeza "Las voladoras", de Mónica Ojeda; le siguen "Habilidad de los caballos", de Roy Sigüenza; "A propósito de nada", de Woody Allen; "Herbario", de Emily Dickinson y "La gran historia visual de la filosofía", de Masato Tanaka.



Pero además la librería Tolstói remarca que ha vendido todo lo de Anne Carson, Byung-Chul Han y Paúl Preciado. También "Nuestra parte de noche", de Mariana Enríquez.







A juicio de la representante de la Librería Tolstói, hay mucho interés del público por la obra de autoras jóvenes, autoras ecuatorianas y editoriales ecuatorianas jóvenes, además remarca que la publicación de novedades en España ha sido menor en estos meses, "pero seguramente se incrementará en los meses próximos cuando la situación de la pandemia mejore".



Cuando se hizo este artículo Mr Books se encontraba haciendo un inventario, por eso declinó la entrevista, pero facilitó el listado de los libros más vendidos en sus tiendas.



Encabeza la lista "Una tierra prometida", de Barack Obama. Le siguen "La ciudad de vapor", de Carlos Luiz Zafón; "Las tinieblas y el alba", de Ken Follet; "Mujeres del alma mía", de Isabel Allende; "Los compas y la maldición de Mikecrack", de Mikecrack; "Línea de fuego", de Arturo Pérez-Reverte; "La buena suerte", de Rosa Montero; "El club de las 5 de la mañana ", de Robin Sharma; El viejo ermitaño, de Jorge Ortiz, y "La muñeca", de Mario Cane.







Para la Librería Española el 2020 fue un año difícil, de retos, de mucha fuerza.



"Las ventas obviamente bajaron, la crisis que se vive, sumado a los meses que estuvimos cerrados por las restricciones, han hecho que las ventas bajen", asevera Ana Fernández, jefa de la cadena de librería Española.



¿Y Cuáles han sido los libros más vendidos en esta librería?



"Una tierra prometida", de Barack Obama; "Mujeres del alma mía", de Isabel Allende; "Inquebrantables", de Daniel Habib; "Terra alta", de Javier Cercas; "Ciudad de vapor", de Carlos Luis Zafón; "Música, solo música", de Haruki Murakami; "Como polvo en el viento", de Leonardo Padura; "Los compas y la maldición de Mikecrack", de Mikecrack y El Trollino y Timba Vk; "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 1, 2 y 3", de Elena Favilli, y "El principito", de Antoine Saint Exupery.







"Este año ha golpeado mucho al sector editorial y librero, pero a pesar de eso, la gente quiere seguir leyendo y eso es reconfortante. También hay que anotar que los canales virtuales han tomado mucha fuerza y eso ha ayudado mucho tanto a libreros como a editoriales", manifestó Ana Fernández.