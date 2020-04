Lady Gaga, Elton John y otros artistas combatirán la pandemia con música

One World: Together At Home, el evento especial para tomar acción y combatir el coronavirus con música y más, que se efectuará este sábado 18 de abril, tendrá a Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert y amigos de Sesame Street serán los anfitriones. A ellos se han sumado Elton John y Lady Gaga.

Este especial globales auspiciado por la Organización Internacional de Activismo Global Citizen y cuenta con el apoyo de Pepsi.

Entre quienes destacan en esta cita desde casa, que tiene por objetivo agradecer a los trabajadores de la salud y todas las personas que están al frente de la lucha contra la pandemia del covid-19, están Priyanka Chopra Jonas, Lizzo, Chris Martin, Paul McCartney y Stevie Wonder, entre otros, junto con líderes mundiales, atletas, activistas.

Durante la organización del evento, la marca Pepsi está reasignando una cantidad considerable del personal de marketing y medios de pago existentes para ayudar en los proyectos globales de concientización que respaldan la iniciativa One World: Together At Home de Global Citizen.

“En Global Citizen nos sentimos muy satisfechos cuando un socio como Pepsi ingresa para respaldar una iniciativa tan importante como esta. Sus conocimientos y experiencia para ampliar nuestro trabajo ayudará a la misión”, afirmó Danielle Maged, directora de Desarrollo en Global Citizen.

La participación de la compañía transnacional de bedidas se basa en el trabajo que está llevando a cabo para ayudar a las personas afectadas por la pandemia, que incluye la inversión de $ 45 millones a nivel global para acercar alimentos y otros recursos vitales a las comunidades más afectadas.

Como parte de esta iniciativa, la empresa provee fondos para equipos de protección de los trabajadores del cuidado de la salud, servicios de pruebas y exámenes. Además, está distribuyendo más de 50 millones de porciones de comida nutritiva a poblaciones en riesgo.

El portal de Global Cirizen detalla que el especial se emitirá a las 5 p.m PT/ 8 p.m ET en ABC, NBC, ViacomCBS, iHeartRadio, y Bell Media networks y otras plataformas en Canadá. De forma internacional, BBC One transmitirá el programa el domingo 19 de abril, con el apoyo internacional de emisoras internacionales incluyendo beIN Media Group, MultiChoice Group, y RTE.

El especial también podrá verse online en distintas plataformas globales como Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, iHeartRadio, Instagram, Tencen, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Verizon Media, Yahoo, y YouTube.

Al anunciar la transmisión mundial durante la rueda de prensa de la OMS el lunes 6 de abril, Lady Gaga confirmó que ya se han recaudado $ 35 millones en los últimos siete días para apoyar los esfuerzos de la OMS.

"Es muy importante pensar globalmente y apoyar a la Organización Mundial de la Salud para frenar esta pandemia y prevenir futuros brotes. Queremos resaltar la importancia de este movimiento histórico, sin precedentes y cultural", resaltó Gaga.

Los artistas confirmados son Alanis Morissette, Andrea Bocelli, John Legend, J Balvin, Maluma, entre otros. (I)