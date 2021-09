La película ecuatoriana ´Sácame a pasear´ se estrena este 24 de septiembre

“Sácame a pasear”, la ópera prima de la directora Micaela Rueda, se estrena en salas de cine a nivel nacional este 24 de septiembre. Se trata de una película de drama que cuenta la historia entre dos chicas de colegio, quienes generan una conexión instantánea y se convierten en buenas amigas.

Sin embargo, con el paso del tiempo ocurren una serie de sucesos que, como anuncia la directora Micaela Rueda, muestra el proceso de crecimiento durante la adolescencia.

La película está inspirada en el guión de Juan José Vallejo, que fue escrito mientras ambos estudiaban en Argentina. Rueda comenta que el proceso de creación se fue dando de manera orgánica y fluida.

“A partir de las múltiples conversaciones con él fui compenetrando poco a poco con los personajes y los espacios articulaban la estructura. Me sentí muy cercana al personaje de Sara, muchas situaciones y sensaciones me resonaban y me conectaban directamente con la época adolescente”.

“Sácame a pasear” es una coproducción con Colombia y México. En el caso del primer país, la alianza se dio a partir de la convocatoria de Ibermedia, en donde la película aplicó el fondo de Coproducción.

El nuevo film ecuatoriano ha participado en varios procesos de financiamiento en los que ha ganado fomentos públicos, así como también incentivos en los diferentes procesos de la película. Además ha recorrido varios festivales internacionales de cine en Estados Unidos, Perú, Inglaterra, Italia, España y Asia. Una de sus participaciones más destacadas fue en South by Southwest, en Austin, Texas en 2016.

La película participó en la categoría SX Global del Festival SXSW, donde fue la única representación ecuatoriana. Asimismo, este año estrenó en México en la Cineteca Nacional e inició un recorrido por siete estados, con una gran acogida por parte del público.

Cabe mencionar que, la ambientación es en Quito, por lo cual se ha trabajado de la mano con varios artistas quiteños, sobre todo en el tema musical. Aparecen bandas ecuatorianas, como Da Pawn y

Paola Navarrete, quienes representan los gustos de las nuevas generaciones y que también son parte de la cultura moderna de Quito. La música de “Sácame a pasear'' fue elaborada por Jason de la Vega, Guitarra y Sintetizadores de Guardarraya.

Al ser un tema del que pocos se atreven hablar, por ser una historia de amor del mismo sexo, la directora cree que su película podría generar disgustos entre grupos conservadores, sin embargo es necesario que se hable sobre las distintas realidades que viven los jóvenes, una de ellas es una historia de amor LGBTI. Por esta razón, varias organizaciones LGBTI han brindado apoyo a la película en cuanto a difusión, pues consideran que estas historias también deben estar plasmadas en el cine.

La directora Micaela Rueda espera que en Ecuador la gente disfrute de la película y se envuelvan de esta historia sutil y delicada, que más allá de contar una aventura LGBTIQ es sobre el amor y cómo en una etapa de la vida; las cosas pueden cambiar.