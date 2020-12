La ópera en los tiempos de la pandemia

Sin salas y sin público, el arte sigue andando. No habrá pandemia que pueda frenar el ímpetu creativo y los momentos inolvidables a la hora de parir y poner en pie una obra. No habrá salas abiertas pero el público sabe esperar y todo llega. La ópera está de vuelta. “El cimarrón”, de Hans Werner Henze, tal vez uno de los más prolíficos y mejores compositores de la segunda mitad del siglo XX, sube hoy a las 18:00 (hora de Ecuador) escena no ya en el Colón de Buenos Aires o en el Municipal de Río de Janeiro, que continúan cerrados, sino en la nueva plataforma de streaming, untref.live (cuyas entradas podrán adquirirse en Ticketek).





En el rol de El Cimarrón, actúa el cantante y actor venezolano Iván García, acompañado por Patricia García (flauta), Martín Marino (Guitarra) y Bruno Lo Blanco (percusión), bajo la batuta de Agustín Tocalini.



La obra, escrita por Henze durante su residencia en Cuba, es una idea de Marcelo Lombardero, a cargo de la puesta en escena y la dirección general, mientras que la producción general está a cargo de Martín Bauer, compañero de ruta y de innumerables proyectos de Lombardero.



Lombardero, exdirector artístico del Colón, ya había protagonizado El Cimarrón en esa sala en 1997 y en el 2004 en teatro Real de Madrid, y se decidió por la este relato de las experiencias ce un esclavo en Cuba, durante los años previos a la Independencia de España, para volver al ruedo tras los meses de actividad que acarreó la pandemia.



La obra fue ensayada y grabada en el teatro Margarita Xirgú, del Casal de Catalunya, en Buenos Aires, a cargo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF, que la presenta a través de su Maestría de Opera Experimental), y allí García se metió en la piel de Esteban Montejo, un esclavo en una plantación azucarera, quien supo fugarse y emanciparse para sobrevivir a cuanto peligro se le presentase y saber guardar energías y memoria para luchar por la independencia de la isla en 1898.



La experiencia de Montejo había sido narrada en una autobiografía que el escritor y antropólogo Miguel Barnet había publicado en 1966 y que Henze, fascinado por la música y la cultura de la isla, supo transformar en una de sus varias celebradas operas.

La singular puesta de Lombardero, la potencia de la voz y la ductilidad actoral de García, se unieron para esta primera experiencia de ambos en el streaming, aunque los dos, cuentan con una dilatada carrera internacional sobre sus espaldas.



Lombardero puso en escena un sinnúmero de obras en América y Europa. Desde el Otello de Verdi y el de Rossini, hasta Don Giovanni, Macbeth o Ascenso y Caída de la Ciudad de Mahagonny. García, por su parte, viene trabajando con Lombardero desde hace años y lo hizo además con destacados directores de la escena internacional como es el caso de Jordi Savall, Lindsay Kemp, Calixto Bieito y René Jacobs, entre otros.



El Cimarrón se basa en una temática que, a pesar del paso del tiempo sigue estando en cuestión: las ansias de libertad, condicionada en algunas latitudes por el autoritarismo en todas sus formas o, ahora, fruto de los avatares de la pandemia, tan políticos unos como otros, pero que a partir de hoy y por los próximos 15 días, se transformarán en arte en estado puro, gracias a un Henze, llevado de la mano por García, Lombardero y el resto del elenco, hasta todos los hogares y Smart phones de Latinoamérica y el mundo. (O)