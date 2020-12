La eutanasia continúa siendo un género de ficción

“Me resisto a caer en esa inercia en la que solo puedo agradecer lo que se me da porque no me queda más remedio que aceptarlo”, decía el actor Javier Bardem en una de las escenas de la película en la que se metía en la piel de Ramón Sampedro, ciudadano español que hubiera vivido en el anonimato si no hubiese sido por su lucha infatigable para lograr que se le aplicara la eutanasia.



La película en mención es "Mar adentro" y retrata la batalla legal que debió enfrentar Sampedro para que se le respetara su decisión de "morir con dignidad".



La eutanasia, eje de este filme, vuelve a estar en el centro de la diana luego de que España aprobara (este 17 de diciembre) la ley que la despenaliza.



El debate sobre este tema es tan corrosivo que incluso ha tenido ribetes de hostilidad por parte de sus detractores. Algunos incluso han llamado al proceso de adelantar la muerte de una persona que tiene una enfermedad incurable "ley frívola".



La palabra "eutanasia" viene del latín euthanasia y este del griego antiguo εὐθανασία/euthanasía, que significa "buena muerte".



La eutanasia es un procedimiento voluntario, intencionado, estudiado y consciente que realiza un médico para acelerar la muerte de un paciente terminal de algún padecimiento incurable; a solicitud consciente, estudiada y deliberada del enfermo o familiares, quienes solicitan al médico su práctica para así dar fin con el dolor y sufrimiento intolerables e intratables.



Cada vez hay más voces que se pronuncian sobre la eutanasia. En Chile hace siete días (el 18 de diciembre) la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de "Muerte digna y cuidados paliativos" que, cumpliendo determinadas condiciones establecidas en la iniciativa, permite que una persona decida y solicite asistencia médica para morir.



En Ecuador, el debate está en ciernes, sin embargo los ecuatorianos no se abstraen de la posibilidad de poner este tema sobre la mesa.



“Papá decía que luché para entrar en este mundo y que lucharía para salir de él”, decía la actriz Hilary Swank cuando ponía su cuerpo en la película "Million Dolar Baby" para darle vida a Maggie Fitzgerald.



En Chile, una de sus hijas más queridas, la escritora Isabel Allende, presentó hace cinco años su novela sobre la eutanasia: "El amante japonés", libro en cuyo relato figuran hechos de amor, prejuicios raciales, familiares y la eutanasia.



"Quienes se oponen a la eutanasia por razones religiosas o de otra índole no tienen que hacerlo; como en el caso del aborto, es solo una opción. Al legalizar la eutanasia se toman las medidas necesarias para que no se abuse de ella", afirmó Allende durante la presentación de su libro, además sostuvo que "morir suavemente, con dignidad, es un privilegio, un regalo del cielo que todos desearíamos".



"La medicina moderna intenta mantener viva a la gente a toda costa, aunque sea con atroz sufrimiento. ¿Para qué? ¿No sería más humano ayudar a morir?", se preguntaba la escritora que le perdió "el miedo a la muerte" cuando su hija Paula murió en sus brazos, "dulcemente", a los 28 años.



A falta de soluciones políticas, el debate sobre la eutanasia se traslada también a otros ámbitos de la sociedad y toma los escenarios culturales, de ahí que numerosas películas han invitado a la reflexión sobre la muerte digna.





Aquí un recuento de algunas de ellas:





Mi vida es mía



Director: John Badham Intérpretes: Richard Dreyfuss, John Cassavetes, Christine Lahti Año: 1981

Tras sufrir un accidente de tráfico, un escultor queda totalmente paralizado. Solo puede hablar. Así que no encuentra otra solución que desear la muerte.



Las invasiones bárbaras

Director: Denys Arcand Intérpretes: Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Marie-Josée Croze Año: 2003

Un hombre que padece un cáncer terminal y está hospitalizado ve cómo su hijo, del que estaba distanciado, trata de hacer más llevadero su dolor, intentando reunir en torno a él a todas sus ex y a sus viejos amigos.





Million dolar baby

Director: Clint Eastwood Intérpretes: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman Año: 2004

Un entrenador de púgiles lleva hasta lo más alto a una joven boxeadora. En un combate sucio por parte de su contrincante, se rompe la columna y queda tetrapléjica y encadenada a un respirador artificial.







Mar adentro

Director: Alejandro Amenábar Intérpretes: Javier Bardem, Belén Rueda, Lola Dueñas Año: 2004

Está basada en un caso real, el de Ramón Sampedro, quien vivió durante casi 30 años postrado en una cama al cuidado de su familia tras sufrir un accidente en el mar y cuyo único deseo desde entonces es morir dignamente.









La escafranda y la mariposa

Director: Julian Schnabel Intérpretes: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner Año: 2007

También inspirada en la realidad, narra la historia del periodista Jean-Dominique Bauby que, tras sufrir una embolia masiva, queda totalmente paralizado. Solo era capaz de comunicarse con el parpadeo del ojo izquierdo.







No conoces a Jack



Director: Barry Levinson Intérpretes: Al Pacino, Danny Huston, John Goodman Año: 2010

Otra película biográfica, en esta ocasión sobre el doctor Jack Kevorkian, más conocido como ‘Doctor Muerte’. Intervino en más de 130 casos de suicido asistido a enfermos terminales. Pasó ocho años en prisión.





Los descendientes



Director: Alexander Payne Intérpretes: George Clooney, Shailene Woodley Año: 2011

Un abogado hawaiano, casado y padre de dos hijas, ve cómo todo su hasta ahora tranquilo mundo se tambalea tras el accidente que sufre su mujer cuando navega en una embarcación y queda en coma irreversible.









Amour



Director: Michael Haneke Intérpretes: Jean-Louis Trintignant (Georges), Emmanuelle Riva (Anne), Isabelle Huppert (Eva) Año: 2012



Georges y Anne, dos ancianos de ochenta años, son profesores de música clásica jubilados que viven en París. Su hija, que también se dedica a la música, vive en Londres con su marido. Cuando un día Anne sufre un infarto que le paraliza un costado, el amor que ha unido a la pareja durante tantos años se ve puesto a prueba.











Miel



Director: Valeria Golino Intérpretes: Jasmine Trinca, Carlo Cecchi, Libero De Rienzo. Año: 2013





Irene tiene 32 años, vive sola y hace tres años decidió dedicar su vida a personas en busca de ayuda, asistiendo y aliviando su sufrimiento, incluso llega a decisiones extremas, por eso su nombre en clave es Miel.











La fiesta de despedida



Director: Tal Granit, Sharon Maymon Intérpretes: Ze’ev Revach, Aliza Rosen Año: 2014



En una residencia de ancianos de Jerusalén, uno de ellos "inventa" una máquina para practicar la eutanasia con el fin de ayudar a un amigo enfermo terminal. Pero el artilugio acaba teniendo más éxito del esperado.









Corazón silencioso



Director: Bille August Intérpretes: Ghita Nørby, Morten Grunwald Año: 2014



Enferma de esclerosis lateral amiotrófica, una mujer decide suicidarse antes de que la enfermedad degenerativa avance demasiado. Y convoca a su familia a un último fin de semana en su casa en el campo para despedirse de ella.











La última lección



Director: Pascale Pouzadoux Intérpretes: Marthe Villalonga y Sandrine Bonnaire Año: 2015



Esta película está basada en la novela autobiográfica de la escritora Noëlle Châtelet, hija de una militante por el derecho a morir dignamente que decidió poner fin a su vida a los 92 años. Una bellísima producción llena de momentos sensibles y memorables.







Yo antes de ti



Director: Jojo Moyes. Intérpretes: Emila Clarke y Sam Claflin. Año: 2016



Louisa "Lou" Clark (Emilia Clarke) es una entusiasta, parlanchina, ingenua y alegre veinteañera que jamás ha salido de su pueblo y que debe buscar urgentemente un trabajo para mantener a su familia. En su camino se cruza con Will Traynor (Sam Claflin), un exitoso hombre de negocios que gusta del deporte de riesgo y que también creció en el mismo pueblo. Tras sufrir un accidente de tránsito queda tetrapléjico y postrado en una silla de ruedas.