Julio Pazos: No solo es recuento, también hay contexto

El historiador ecuatoriano Julio Pazos celebró la publicación de la tercera edición de la obra Nueva Historia del Ecuador, ya que fue elaborada por un grupo de dotados académicos quienes pudieron profundizar en temas específicos.

“No solo es un recuento de fechas, también hay contexto de esos eventos. Los ciudadanos tendrán una buena historia de sus pueblos”, indicó Pazos al resaltar que nunca un trabajo cubrirá toda la historia. Explicó, por ejemplo, que la interculturalidad es un tema reciente.

Según él, el agregado de esta nueva edición son los elementos obtenidos de la cotidianidad, que es clave para comprender de mejor manera los hechos contados.

Aclaró que los integrantes de esta edición, aunque puedan tener su visión política, dejaron a un lado la ideología para contar la historia y la verdad.

“Los temas de actualidad deberán ser vistos en otros momentos. La década de (Rafael) Correa todavía no entra en la historia. Tendrían que pasar unos 30 años para escribir, si no se corre el riesgo de caer en interpretaciones y datos no confirmados”. (I)