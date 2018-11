Dr. Alderete: “El arte no es una ciencia exacta”

Cuando el artista argentino Jorge Alderete llegó a México en 1998 nunca imaginó que estaba por iniciar una larga aventura creativa que lo llevaría por muchas rutas.

Su arte plasmado en discos, ilustraciones de poesía, proyectos de animación, entre otras iniciativas, es solo una parte de su larga carrera artística. Luego de 20 años residiendo en el país azteca ya es considerado un “Argenmex” entusiasta al que le gusta explorar diversas artes.

Jorge, que con el tiempo se convirtió en el Dr. Alderete (nombre artístico), estuvo en Quito invitado por el Fondo de Cultura Económica Carlos Fuentes, donde tuvo un encuentro con artistas del medio y compartió parte de su trayectoria.

Inicios

“De niño leía historietas en Argentina y me gustaba el dibujo, pero no lo veía como una profesión hasta que me gradué del colegio”, contó.

Es ahí que opta por estudiar diseño en la provincia de Buenos Aires. Era la década del 90 y luego de un tiempo el artista, junto con su ahora esposa y también diseñadora Clarissa Moura, deciden buscar nuevos campos en su profesión y viajan a México. Y los encuentran.

La música atrapó al Dr. Alderete y comenzó sus primeras ilustraciones para bandas de la escena under, como Twin Tones y Lost Acapulco. Con esta última recuerda que “crecieron juntos”, pues en ese proceso estaban grabando su primer disco.

Desde ahí el Dr. Alderete ha diseñado más de 100 artes para discos de grupos de varias partes del mundo, entre ellos, sus compatriotas Los Fabulosos Cadillacs (LFC) y el mismo Café Tacvba.

“Trabajo con bandas que compartimos cosas en común, que las he visto tocar en vivo, luego escucho su música para diseñar el arte de sus discos”, comentó sobre su proceso creativo.

La poesía tampoco le es ajena, pues en 2014 el Festival Internacional Cervantino lo invitó a diseñar un tributo a la poesía de Efraín Huerta, basada en su obra El Gran Cocodrilo.

“No creo en la ilustración de la poesía, pero lo hice con la condición de que me dejaran ‘faltarle el respeto’ (en el buen sentido) a los poemas”.

El resultado final fue satisfactorio, pues “se tradujo en un discurso paralelo que de la mano de la imagen y el texto fue un tributo que se complementó bien”.

Una de las ventajas que el Dr. Alderete encontró en México fue su mirada de foráneo en algunos aspectos de su cultura. “Como extranjero me gusta su relación con la lucha libre, tiene una riqueza visual que me ha influenciado con el tiempo”, reflexiona el artista.

Luego de dos décadas, sea como ilustrador, animador o hasta emprendedor, el Dr. Alderete se considera un artista pop que no se detiene en las definiciones y para quien el arte “no es una ciencia exacta”. (I)

El Dr. Alderete diseñó la ilustración del sencillo “Fvtvro” de la banda mexicana Café Tacvba a inicios de 2017.

Estudios

Origen y formación

Nació en 1971 en la Patagonia (Argentina). A los 18 años viajó a La Plata, en la provincia de Buenos Aires, para estudiar Diseño en Comunicación Visual en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.

20 años tiene como residente en México, donde ha explorado diversos campos de la ilustración.

Reconocimientos

Fue considerado como uno de los 150 Mejores Ilustradores del Mundo, en el libro Illustration Now, de Julius Widemann. Desde 2015 es miembro de AGI (Alliance Graphique Internacionale). (I)