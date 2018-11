El chileno Gabriel Cañas revivirá la voz de Freddie en Mercury, la leyenda

La obra que revive los días previos al histórico concierto de Freddie Mercury en el estadio Wembley se estrenará en Ecuador, el próximo 22 de noviembre, a las 20:30, en el Teatro Sánchez Aguilar.

Mercury, la leyenda es protagonizada por el actor y músico chileno, Gabriel Cañas, acompañado de un elenco dirigido por Natalia Grez y producido por Francisco Olavarría.

Estrenada en 2014 y llevada a varios países de América Latina, la trama aborda las excentricidades de Farrokh Bulsara, nombre real del vocalista del grupo Queen, su forma de trabajar y hasta la agitada vida personal que manejaba por sus excesos e inseguridades.

En diversas entrevistas que brindó a la prensa chilena previamente a su primera puesta en escena, Cañas manifestó que se preparó durante dos años para interpretar al cantante de Under Pressure. Asegura que fue uno de los más grandes desafíos de su carrera actoral.

“Lo que más he requerido ha sido mucha perseverancia, rigor, crueldad conmigo mismo y mucha arrogancia, que, decía Freddie Mercury, era lo principal que había que tener para llegar a ser una leyenda y no solo una estrella”, contó Cañas a CNN de Chile, previamente al estreno.

El proceso de estudio del personaje se basó en la investigación sobre el cantante en biografías, videos, entrevistas y conciertos en vivo.

La pieza, que mezcla episodios de su vida con la ficción de sus productores, dura hora y media; esta contará con la interpretación de 11 de sus mejores éxitos, entre los que destacan “Bohemian Rhapsody”, “We are The Champions”, “We Will Rock You”, “Crazy Little Thing Called Love”, y otros más.

La banda en vivo la integran Felipe Martínez en el bajo, Juan Pablo Ortega en la guitarra, Cristian Bidart en la batería, y Daniela Castillo como vocalista femenina.

María Gracia Omegna caracterizará a Mary Austin, la única esposa del cantante. Mientras que José Tomás Guzmán toma el rol del asistente Joe, con un perfil que fusiona a sus queridos asistentes Peter Freestone, Joe Fanelli y el peluquero que lo amó, Jim Hutton. (I)