Gabriela Franco: “Nunca dejen de lado sus sueños; perseveren y los alcanzarán”

No todos los artistas han tenido el placer de crecer en un hogar donde sus principales admiradores sean sus padres y familiares más cercanos, es más, muchos artistas, en sus inicios, de sus padres (con grandes posibilidades de apoyar) lo único que han recibido es desprecio, una triste realidad que se vive en el gremio artístico, literario y empresarial.



Nuestra invitada de hoy ha tenido el privilegio de crecer con unos padres ejemplares. Desde que su madre descubrió su talento no han dejado de apoyarla. Hasta el presente (diciembre 2020) esta destacada artista de renombre internacional ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales.

Gabriela Franco, más conocida por sus amigos como Gab, nació el 7 de abril de 1991, en Guayaquil, Ecuador). Es graduada en técnicas de canto e inglés en academias Borkis y OBM.



Tiene estudios de canto, danza, actuación y guitarra acústica de oído. Estudió Producción Musical en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Ecuador.



Gaby canta en español y en inglés. Su éxito musical provoca genuina admiración. En esta entrevista nos habla de sus inicios, de su estilo, de sus álbumes publicados; también nos habla de su maternidad, ya que en el 2020 se convirtió en mamá, aun así no ha dejado de producir música.

“Trabajo por las madrugadas cuando el bebé duerme, o en cualquier momento libre, analizando, revisando, creando música o interpretándola”.

Gaby percibe que su hijo será un gran artista. En sus propias palabras describe que “al parecer va a gustar de la música, pues en un hogar en donde sus abuelos y madre cantan, todos le cantamos, sumado a que en el vientre estuvo escuchándome grabar hasta enero de 2020, luego cantando y cantando todo el tiempo en casa”.



En este video esta insigne artista nos envía un cordial saludo y también nos comparte su más reciente tema musical titulado "Camino con tus zapatos".











¿Desde los cuántos años cantas?



Canto desde los 6 años de edad cuando fui descubierta por mi mamá, a través de unos cassettes grabados con mi voz con canciones de dibujos animados que veía en la época. Al parecer mi tía, quien me cuidaba mientras mi mami trabajaba, me los ponía para que me entretuviera en una radio televisión grabadora pequeña que estaba en mi cuarto. Los grababa mientras ponía los programas en la televisión.



Ella los escuchó y se asombró al escucharme. Desde ahí, mis padres empezaron a incentivarme para que cante en reuniones familiares, de amigos y en actos de la escuela, colegio e iglesia de la comunidad.

En marzo del 2020, te convertiste en mamá, ¿la llegada de tu hijo fue planificado o fue de sorpresa?



Fue una total sorpresa, tanto que me enteré de mi embarazo a los 6 meses de gestación. La ausencia de síntomas y una disfunción hormonal motivaron que pasara desapercibido.



Un mes de viaje estuve en mi gira Uruguay - Argentina, con una tremenda agitación por las múltiples actividades, con mi bebé en mi vientre, sin saberlo, enterándome a mediados de diciembre, una vez que regresé al Ecuador. ¡Un milagro maravilloso, la más grande felicidad de mi vida!



Tus padres han sido leales padrinos de tu trayectoria artística, ¿aparte de ellos quiénes otros han sido cómplices de tu éxito? ¿A los cuántos años empezaste a cantar profesionalmente en escenarios públicos?



Así es, mis padres han sido mis más leales seguidores, mi soporte, mi compañía en mis actividades, junto a mis tías maternas, promoviendo mi canto en donde quiera que había una oportunidad.



A los 16 –realicé mi primera presentación profesional- mi madre me inscribió para un show del Municipio de Guayaquil, denominado “Estero Pop” en donde habiendo sido elegida entre las postulantes, interpreté un repertorio de 8 canciones de High School Musical para 300 personas que coreaban las canciones, llamando la atención de RTS canal de tv de mi país que me hizo una entrevista, misma que salió en el noticiero nacional. ¡Fue un hermoso inicio de mi trayectoria en escenarios!



Entonces empecé a tener gente que me escribía, otros que me contrataban, creciendo el número de personas que me seguía. Ellos han sido también los cómplices de cada pequeño triunfo mío como artista.













¿Qué representó para ti que tu primer concierto en el extranjero haya sido en España? ¿En cuántas ciudades y en qué año fueron esas históricas presentaciones?



¡En España, una experiencia inolvidable! Conocí en persona a mi compositor español Dr. César García-Rincón, un filósofo, escritor de libros y director de una ONG, además, con él trabajaba ya desde el 2009.





Canté en Sevilla para el Got Talent España, en donde estuve seleccionada. A Barcelona viajé en un vuelo interno desde Sevilla para grabar una canción con un dueto español, que se estrenó poco tiempo después. En Madrid tuve varias presentaciones para un club y en varias casas particulares de seguidores. Grabaciones con mi compositor en Pozuelo de Alarcón donde tiene su estudio.



Estuvimos con mi padre en una agradable tertulia que duró varias horas, en la casa del maestro de las letras y la música Juan Erasmo Mochi, con quien antes tenía conversaciones por internet, el mismo que, enamorado de mi voz, me regaló para que grabe con mi voz, una pista hecha con músicos españoles de una versión de su canción ‘Qué Hay En Tu Mirada’. Ese tema lo lancé al año siguiente y pueden encontrarlo también en plataformas.



Esa gira a España duró tres semanas y fue en septiembre de 2015 y la consideré maravillosa.

¿Cuántos años seguidos has estado presente en el “Festival Internacional de Punta del Este, Uruguay”? ¿Cómo describes las experiencias de tus presentaciones en este país?



Imagínate que, por 3 años seguidos, 2017 para representar a mi país, El Ecuador, ganando gracias al público no ecuatoriano presente en 5 fechas del Festival Internacional de Punta del Este, el trofeo “Intérprete Más Popular”.



Fui en calidad de invitada al capítulo 2018 del mismo Festival y a cumplir con una gira de medios en varias ciudades de Uruguay.



En 2019 como invitada también, pero además para recibir una placa de reconocimiento otorgada en la primera gala de ese año en el teatro, que dice: A Gabriela Franco, por su “Creciente Trascendencia y Destaque Internacional”.

¿Qué es lo que más has extrañado a largo del 2020?



Un poco las presentaciones en vivo, las visitas a los medios, las entrevistas, no obstante, todo eso ha sido ampliamente superado por la inmensa felicidad de convivir el día a día con mi hijo y mi familia.

He mirado muchas fotos tuyas y he notado algo muy curioso: veo que constantemente te cambias el color de tu cabello, ¿Qué expresan para ti estos colores? ¿Cuáles son tus colores favoritos? ¿Desde cuándo lo haces?



Uffffff desde el 2010, lo hago porque me encanta, con los colores expreso sentimientos y estados de ánimo, por ejemplo: rojo pasión, verde esperanza, azul alegría, rubio cuando siento que debo ser tradicional...

¿Puedes compartir alguna graciosa anécdota que hayas vivido en algún concierto?



Claro, tengo una de poco más allá de mis inicios: Resulta que estaba abriéndole un show en un club a un cantante nacional y éste se retrasó por una lluvia torrencial que caía esa noche.



Me avisaron que este colega pedía que entretuviera a la gente y bueno, empecé a cantar y cantar porque a esa fecha tenía ya muchos temas en mi repertorio. La gente se entusiasmó tanto que gritaba y bailaba con mi música y el artista que llegó una hora después, tuvo que esperar que yo terminara para empezar su show. Fui aplaudida y él, públicamente, me agradeció el gesto.

¿Tu compositor oficial es el Dr. César García-Rincón De Castro, tú le sugieres la temática de las canciones o él, te las sugiere?



En parte y parte, hay canciones que él las piensa como para mí y otras en que le digo, tendrás un tema para este sentimiento especial y si no lo ha tenido en su inmenso baúl de canciones, me lo crea para mí. ¡Su talento es increíble, pero su generosidad para conmigo es más! Nuestra amistad con él y su familia, conmigo y la mía, se ha ido afianzando con el tiempo y ahora es entrañable.

¿De todas tus canciones puedes mencionarme tres con la que te identificas más y por qué?



Fugitiva de tu Amor, es un tema de César, mi compositor, que me gustó desde que leí la letra y escuché la música inicial, luego la hicimos con mucho amor, cambiando ciertos sonidos musicales a mi gusto, trabajando en un video, el único que existe en Ecuador con esa producción tipo ánime como muchos en el extranjero, con premios internacionales obtenidos tanto a nivel canción como con el video, me identifiqué con la letra, se logró una linda música y un bello video, qué más puedo pedir.



All To Me, que es la primera canción que compuse en inglés y español en una época en que estaba enamorada del chico de una banda, que inclusive era excelente músico también.



Sin ti, una canción que me cedió un compositor argentino, tema que no ha sonado demasiado, pero que me gustó mucho hacer, entre los poquísimos que hice en el estudio de un amigo.

¿Háblame un poco de historia de la canción, “Fuerza Ecuador”?



Fuerza Ecuador, partió de la idea de su compositor ecuatoriano Fernando Crespo Yánez. Las voces las escogió él, y la cantamos finalmente Saúl de La Paz, ecuatoriano residente en Estados Unidos y Adiel Torres también de Estados Unidos. Es una canción que siente, que duele, que llora, un homenaje a los que padecieron, a los que se fueron, a los que perdieron sus seres queridos en el terremoto de Ecuador, (abril, 2016). Y para este año la cantamos como un tributo a mi gente de Ecuador, luchadora en la pandemia. Acá les comparto el link donde la pueden escuchar:









¿Hasta diciembre del 2020 has lanzado 9 álbumes musicales, en síntesis puedes describirme el género y temática de cada uno, en qué mes y año han sido publicado?



Entre los álbumes tengo los siguientes títulos, todos publicados en febrero de los respectivos años en las fiestas de San Valentín:



Quédate Conmigo, 2010 (Música romántica pop, pop rock y otras fusiones del pop, originales). Le debe su nombre a mi primer tema propio original.



Piel, 2013 (Música Retro Latina). Un álbum de versiones de canciones inolvidables como De Amor Ya No Se Muere, Tu Cariño Se Me Va, entre otras. Le debe el nombre al tema principal de este álbum, Piel, de Juan Carlos Calderón.



Sintiendo El Amor, 2015 (románticas pop originales). Hermosas canciones escritas por César García-Rincón, mi compositor oficial para mi voz.



Mis Huellas, 2017 (pop y fusiones). Otras bellas canciones de César, para mi voz. Le debe su nombre a la idea de mis seguidores acerca de que mis canciones, estaban dejando huellas en sus corazones.



Ella y Algo Más, 2018 (varios géneros, canciones originales) En este álbum se hicieron algunos duetos y marcamos otros estilos, de ahí el nombre Ella y Algo Más.



Golden Time, 2018 (Música Retro en Inglés) Este álbum fue trabajado con la banda ecuatoriana The Rock Colas y lanzado en Rancho De Nos en 2016, pero publicado en plataformas en 2018.



Soy la Canción, 2019 (varios géneros, canciones originales y versiones) Le debe su nombre a la consideración de algunos seguidores: “Gaby, tú eres la canción”.



Como Una Princesa, 2020 (musicales de películas Disney) Trabajado con E Music Productions de Ecuador, obviamente le debe su nombre a que las canciones son todas, las de las princesas Disney.



Suelas y Ruedas, 2020 (canciones educativas de Seguridad Vial) Un álbum extra trabajado en mis primeros años de unión con mi compositor español César García-Rincón, pero publicado recientemente en plataformas.



Cerca de 30 sencillos, de todos los géneros, estilos e idiomas inglés y español, lanzados a lo largo de mi carrera, publicados en plataformas. Uno que hice con mucho cariño y con el cual gané Festivegas de Plata 2019, es Reloj de Arena, original de Rodolfo (Nava) Barrera, creador de Mentiroso que canta Olga Tañón, entregada especialmente para mi voz por el propio compositor desde Puerto Rico, su país.



Vale la pena señalar que las instrumentaciones se han trabajado en álbumes y sencillos, en todos los tiempos. con músicos del estudio Carlos Bermon Productions de Estados Unidos, una parte y otra, en muchas de las canciones de César, con él mismo en su estudio de España. Mis voces en Borkis Entertaiment. Las mezclas y masterizaciones en Andrés Mayo Mastering de Argentina.

¿Cuáles son los principales cantantes con los que más te identificas y por qué?



Me identifico con Demi Lovato, aunque su historia y vida son distintas a la mía, nos parecemos en que empezamos pequeñas y en los sacrificios que hemos hecho ambas por el bien de nuestras carreras. Otras cantantes que admiro son Whitney Houston y Celine Dion, por sus voces espectaculares.









¿Con quién de los cantantes contemporáneos que admiras te gustaría algún día, compartir escenario?

Con Demi Lovato, a quien emulé en “Yo Me llamo Ecuador”.

¿Has publicado, una docena de vídeos profesionales, han sido filmados en tu País o el extranjero?



La mayoría en Ecuador, de algunos se han trabajado escenas en España, los realizados por estudios Cabes Producciones.

¿En qué proyectos estás trabajando para el año nuevo?



Mis producciones musicales y algunas de amigos que apoyo, en mi pequeño estudio instalado en casa. Muy pronto llegaré a la canción #100 en plataformas.

¿Qué mensaje de motivación deseas compartirles a los jóvenes, en especial a los artistas?



Este ha sido un año terrible para mi Ecuador, lo que podría decirles a las personas jóvenes que me lean, es que cuiden a sus seres queridos mayores -quienes los tengan vivos- ellos son la sabiduría, la enseñanza, el ejemplo. Nada pudiéramos hacer si nuestros abuelos, padres o parientes experimentados, no nos mostraran el camino. Y luego, especialmente para los artistas, sigan el tip de mi lema, la perseverancia, no dejar que su ánimo baje por las adversidades, o las puertas que se cierran, sigan luchando con vehemencia por un futuro mejor.