Franklin Barriga López fue reelegido como director de la Academia Nacional de Historia

Este 8 de enero, en la Casa Alhambra, sede de la Academia Nacional de Historia, de conformidad con disposiciones estatutarias se llevó a cabo la sesión de Junta General, integrada por los miembros de número de la Academia Nacional de Historia, quienes por unanimidad reeligieron al Dr. Franklin Barriga López como director de la centenaria institución.



En el acto, en el que participaron vía electrónica o presencialmente los miembros de número se reconoció el magnífico trabajo de la Academia, presidida por el Dr. Franklin Barriga López, a quien le brindaron un voto de aplauso.



Se inició la sesión con la lectura del informe de labores, que presentó el Dr. Barriga López de cerca de treinta páginas, informe que mereció felicitaciones que fueron testimoniadas en intervenciones oratorias de varios miembros de número, como expresiones de valoración al trabajo que cumple la Academia con el liderazgo de este intelectual e investigador de amplio reconocimiento en el país y el exterior.



Barriga López expresó que se sentía "sumamente honrado por la confianza que, por unanimidad, acabáis de depositar nuevamente en mi persona; exteriorizo mi agradecimiento profundo por este gesto de ustedes que compromete aún más mi trabajo en bien de esta entidad emblemática y viento en popa. Si bien es cierto que es altísimo honor ser director de la Academia Nacional de Historia no es menos cierto que constituye gran responsabilidad debido al prestigio de esta institución que se acerca a los 112 años de fructífera existencia. Mi pedido cordial es que prosiga esa colaboración decidida y patriótica que todos ustedes, sin excepción, me han brindado, para el éxito de las labores encomendadas y que no responden al trabajo de una sola persona sino del equipo que constituimos quienes integramos esta entidad. Solo así podemos seguir alcanzando óptimos resultados; sigamos adelante remando todos en la misma dirección, como lo hemos venido haciendo en atmósfera de ciencia, concordia, estudio, pluralismo y esfuerzo permanente”.



El Dr. Franklin Barriga López resaltó los vínculos existentes con el Ministerio de Educación, presidido por la Dra. Monserrat Creamer Guillén, a quien exteriorizó su aprecio y gratitud, al igual que al Dr. Camilo Restrepo Guzmán y Lcdo. Patricio Herrera Crespo, presidente y director de publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, respectivamente, gracias a cuyo apoyo, tanto del Ministerio como de la CCE, van adelante macroproyectos de la Academia como “Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana”, en 18 tomos y “Biblioteca de la Independencia”, en doce volúmenes.



Finalmente, el Dr. Barriga López manifestó que cuando un representativo grupo de Académicos le propuso prosiga en las funciones de director él condicionó su aceptación a que le acompañen lo mismos personajes que han estado en el directorio y en las comisiones y que han colaborado eficaz y eficientemente; consecuente con ello, postuló los siguientes nombres que asimismo fueron elegidos para que acompañen al Dr. Barriga López en la Academia. (I)