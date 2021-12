‘Foreing Quest’, la nueva obra estrenada por la Compañía Nacional de Danza

‘Foreing Quest’ es la puesta en escena del coreógrafo francés Alexis Jestin, que se presentará este jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de diciembre, a las 19:00 horas en el Teatro de la Compañía Nacional de Danza (CND), ubicado en el norte de Quito.

La obra es una producción coreográfica desarrollada por UNDERDOG Project que, mediante la danza, muestra a la migración y el aislamiento social desde un nuevo enfoque humano. Su objetivo es transitar a través de la sociedad y las culturas, así como mostrar la movilidad humana que existe en las fronteras de las naciones.

La producción forma parte del proyecto artístico ‘Look What The World Did To Us’ (traducido a: “Mira lo que el mundo nos hizo”). Para su realización, el artista francés parte de las preguntas: ¿Qué implica vivir al margen de la sociedad? Y, ¿Qué significa ser un marginal?

Además, en esta puesta en escena los artistas mostrarán el impacto que tiene esta situación en la salud mental de las personas y el contraste que existe entre aquellos que viven en la calle de su propio país y los que viven en situación de movilidad humana, quienes se ven forzados a cruzar una frontera hostil y enfrentar una cultura ajena.

Una de las bailarinas de la Compañía Nacional de Danza, Zully Guamán, explica que el coreógrafo realizó una investigación inversiva, en la cual abandonó temporalmente su hogar y se sumergió en estas “pequeñas sociedades” de migrantes, en las que convivió con las personas que viven directamente esta realidad y formó parte de sus actividades cotidianas.

Esta experiencia la vivió en Marsella (Francia) y en Barranquilla (Colombia), pues también quería tener una perspectiva de lo que es la migración en América Latina. El bailarín francés busca traducir estos recuerdos vividos al uno de los lenguajes más importantes del cuerpo: la danza.

“La compañía recibe a Alexis con mucha frescura, pues es una nueva propuesta de danza que tiene una visión más humana”, cuenta Zully Guamán, bailarina de la Compañía Nacional de Danza.

Jestin trabajó con la CND durante cuatro semanas, en las que el bailarín propuso al elenco, conformado por quince personas, recordar sus propias experiencias de migración.

“Ha sido un reto en cuanto tiempo y búsqueda pero es una obra acabada”, comenta la bailarina al explicar que el grupo de artista preparó toda la obra en cuatro semanas.

Este montaje compartirá escena con la compañía DANZEN, quienes presentarán la obra “La piel que habito”, coreografía realizada igualmente por Alexis y dirigida por Valeria Aguirre.

La música original de la obra está compuesta por el compositor Dilemma, quien utiliza diferentes géneros como música urbana para poder dar vida a esta obra en el ámbito de la danza contemporánea.

La CDN presenta esta obra con el día internacional de la migración (celebrado el 18 de diciembre) como motivo.

Durante los tres días, ambas obras serán presentadas en este evento gratuito. El aforo del evento es de 75 personas. Para poder ingresar, es requisito portar el carnet de vacunación, por lo que la CND asegura que cuentan con todas las medidas de bioseguridad y recomienda a los asistentes estar 15 minutos antes para las respectivas revisiones.