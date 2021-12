Todo listo para la Fiesta Intercultural del Libro en Quito

La celebración que reemplaza a la Feria Internacional del Libro tiene a la Secretaría de Cultura como organizadora.

Serán cinco días para hablar de libros, para buscar ofertas de editoriales y de librerías independientes, ser parte de conversaciones entre gente del mundo de la publicación y prestarle atención a los nuevos libros que se lancen.

También estos serán cinco días para que los más pequeños se acerquen a actividades armadas para ellos, para celebrar la poesía con lecturas y atender a shows musicales de diversos artistas.

Desde este miércoles 15 de diciembre, hasta el domingo 19, un centenar de autores, autoras, críticos, académicos, académicas, gestores, lectores y lectoras intervendrán en más de 100 actividades que se han programado para esta edición de la Fiesta Intercultural del Libro de Quito. Un encuentro que viene a reemplazar a la Feria Internacional del Libro.

Porque hubo una decisión que tomó el Ministerio de Cultura y Patrimonio —con María Elena Machuca a la cabeza— de ya no estar detrás de la organización de este tipo de encuentros. Y a partir de 2021 entra la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, que interviene junto al Plan Nacional de Lectura en el armado de esta Fiesta. ¿El objetivo? Que de aquí en adelante una feria similar sea responsabilidad únicamente de la ciudad.

Un cambio en la idea original

Organizar algo de esta magnitud toma tiempo. El equipo que dirige el escritor y editor Santiago Vizcaíno empezó su trabajo hace aproximadamente tres meses. Vizcaíno —junto a Germán Gacio Baquiola, en la asistencia de programación, y Valeria Guzmán, en la asistencia en el salón de poesía— se dedicó a generar las condiciones para un encuentro internacional.

Pero la falta de recursos cambió la idea y entonces se traspasó la competencia al Municipio de Quito y se conceptualizó la Fiesta Intercultural, con la intención de darle realce a las letras ecuatorianas y a sus protagonistas. Esto ha permitido invitar a ecuatorianos y ecuatorianas que residen en el exterior.

Lo que se ajusta a la idea de dejar de lado algo que para cierto sector del mundo del libro es una constante: darle más importancia al invitado internacional que al nacional. Santiago Vizcaíno reconoce un maltrato a los autores nacionales —“se les manda al hotel más barato y se les paga menos que al autor internacional”, aclara— y asegura que esta vez se decidió corregir esto. Por ejemplo, junto a la Secretaría de Cultura se acordó dar un mejor pago a los invitados.

El traspaso de la organización del Ministerio a la Secretaría de Cultura de la ciudad genera también preguntas sobre la continuidad de eventos como este, y sobre todo en qué condiciones. Vizcaíno, el curador de esta edición —y que cumplió el mismo rol en la de 2020, de carácter digital y que organizó el Plan Nacional de Lectura— ha sido anteriormente muy claro en su perspectiva sobre cómo debería organizarse una feria del libro:

“Vengo afirmando que las instituciones públicas no deberían organizar eventos en general y menos, ferias de libros. Las trabas burocráticas, los tiempos de ejecución no permiten que las ferias sean debidamente organizadas con el tiempo que se requiere (…) Las instituciones públicas deben auspiciar, comprometer fondos para la organización de ferias, pero no organizar”, dice el curador.

Para él, esto se refleja en la manera en que, desde 2007, las ferias del libro que se han realizado en Quito han ido reduciéndose en recursos, tamaño y hasta cambiando de sedes. Lo que culmina este año con la Fiesta Intercultural, que ya no lleva las palabras “Feria” ni “Internacional” en su nombre.

Eso sí, él deja en claro que no está en contra de lo que está sucediendo: “Mientras más fiestas, y ferias, o como se quieran denominarlas, haya, es mucho mejor para el mundo de los libros”.

Algunos de los invitados e invitadas este año

Entre los nombres de quienes estarán en esta edición se encuentran: Mónica Ojeda, Juan José Rodinás, Roy Sigüenza, Sonia Manzano, Roxana Landívar, Santiago Roldós, Sara Vanegas, Yana Lucila Lema, Sara Montaño, Andrés Cadena, Solange Rodríguez Pappe, Carlos Vásconez, Cecilia Ansaldo y otros.

La Fiesta Intercultural del Libro se realiza principalmente en las instalaciones del Centro Cultural Metropolitano —García Moreno y Sebastián de Benalcázar, centro de Quito—. Al menos un 80% de las actividades sucederá en ese lugar.

El pabellón dedicado a los niños y niñas estará coordinado por la Asociación Girándula y estará localizado en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en Bellavista. Algunas charlas se realizarán en la Biblioteca Nacional.

La agenda completa se la puede encontrar aquí. De acuerdo a las disposiciones del COE habrá aforo limitado, por lo que ingreso —gratuito— funciona a través de un registro previo que se puede hacer en este link.

La inauguración será a las 18:00 de este miércoles 15 de diciembre, en el Centro Cultural Metropolitano.