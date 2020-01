Cuatro comediantes “se sacan los diablos” en un festival inédito

El nombre de Carlos Michelena, con tan solo escucharlo, provoca la sonrisa espontánea de muchos ecuatorianos. El actor, un ícono de la comedia en el país, abrió por derecho propio el Primer Festival Cómico Ecuatoriano que tiene lugar en cuatro jornadas de tres días cada una —con diferentes actores— y que él inició este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de enero en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) en Quito.

El Miche cuántico fue el abrebocas de este encuentro que continuará en el mismo escenario y a la misma hora durante los próximos tres fines de semana. En esta producción, Michelena quien ha manifestado que “no maneja celular ni sabe sacar turnos en el IESS por internet” mostró por ejemplo al típico serrano que va a la Costa en los feriados y pide un almuerzo cuando en esa zona del país no se maneja ese concepto.

Michelena, quien siempre escarba en la realidad, satirizó las deficiencias de la atención médica en los hospitales luego de una experiencia personal tras la muerte de su madre. También abordó lo que considera un problema de los colegios mixtos en cuanto a las maternidades prematuras y lo que él llama “la degeneración mental” de algunos en internet.

Para el comediante “la naturaleza del arte siempre ha contradicho lo que quiere el Estado como tal”. Confiesa que “le cuesta dejar el parque, no por el teatro sino por la gente que me rodea que se beneficia de alguna manera por estar vendiendo sus productos en paz”.

Acerca de que si le preocupa mucho el hecho de tener que complacer al público, “lo que más me interesa es ser honesto conmigo, con lo que yo siento y me motiva, no todos estamos trabajando en función de complacer” dijo el actor.

Puso como ejemplo que ahora piensa en “temas de la migración, la violencia que se ha generado y ya se vuelve un hábito hablar que han matado las mujeres aquí y allá; los incendios; lo que hace EE.UU., a lo mejor esas cosas sangrantes no le van a gustar al espectador, pero como un ser social no me interesa tanto complacer a un público sino ‘sacarme los diablos’ y compartir con la gente”.

¿Por qué estoy sola si soy un cuerazo?

La productora y actriz Ana María Balarezo será la encargada de cerrar este festival con ¿Por qué estoy sola si soy un cuerazo? Esta obra se presentará el viernes 31 de enero, sábado 1 y domingo 2 de febrero, a las 20:00.

Balarezo recuerda que tiene varios monólogos donde siempre habla de temas amorosos, “que es lo primero que nos afecta, pues si uno está bien emocionalmente te va bien y todo fluye”.

En esta ocasión ella habla de la aceptación de las personas, de su autoestima y la necesidad “de querernos, de amarnos porque el cuerazo es superficial y se termina, lo que queda es lo interno”; el fin de su mensaje es que la gente se quiera a sí misma.

La actriz abunda en que a veces las personas están tratando de cultivar su cuerpo y hacer dietas, “eso no está mal pero piensas que así vas a captar la atención y nos olvidamos de la inteligencia emocional, la autoestima y que la gente se da cuenta de cuando tú eres una persona segura de ti misma”.

Sobre el panorama de la comedia en Ecuador, Ana María dice que ahora hay más gente que hace comedia y que el público busca mucho este género, y “me ha pasado que cuando termino una obra me preguntan por la otra o buscan que les recomiende otros comediantes”.

Como productora siempre piensa antes de hacer una obra en lo que le gusta ver a la gente y qué le haría a una persona dejar de ir al cine pues tiene un dicho, el cual espera que se haga viral: “Quédate con el que te lleva al teatro, pues al cine te lleva cualquiera”.

Reconoce que hay que competir con el cine y otras puestas en escena, pero “hay que seguir en la lucha y este festival es para decirle a la gente que tenemos comedia”.

Los comediantes se rebelan

Ramón Serrano, dramaturgo y director, explicó las razones para organizar este Primer Festival Cómico Ecuatoriano, ya que “no se toma en cuenta a este género”.

El poder mayor de la comedia es que convoca a grandes públicos, explica, y “hay que darle el valor sin ese pensamiento sesgado en favor de otros géneros del teatro”.

Ante lo que consideran una discriminación por parte de ciertos jurados que no tienen en cuenta a la comedia, los comediantes decidieron organizar su propio festival.

Serrano anunció que este evento se planea organizar anualmente “con un jurado externo que apenas se conozca entre sí y que no tiene que ser precisamente integrado por artistas de teatro.

En este Primer Festival Cómico Ecuatoriano intervendrá también el actor Alfredo Campo conocido en el medio como JuanFran de la FOCH, quien reside en EE. UU. y debe llegar al país el 20 de enero. Su espectáculo se verá el viernes 24, sábado 25 y domingo 26. (I)