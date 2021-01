Falleció Tadashi Maeda, maestro de música japonés radicado en Ecuador

El violinista Tadashi Maeda falleció este sábado 23 de enero de 2021. Fue director de la Fundación Teatro Nacional Sucre y residía en Ecuador desde 1998.

El Teatro Nacional Sucre señalaba en un comunicado que Tadashi Maeda era uno de los más importantes músicos radicados en el Ecuador. "Desde 2010 ha ejercido el cargo de Director Musical de la Fundación, y gracias a su labor apasionada y generosa un número incontable de músicos ecuatorianos han podido crecer y lograr un desarrollo profesional. Es imposible determinar el gran aporte de Tadashi Maeda a la cultura del Ecuador".



"Agradecemos la fortuna de compartir con Tadashi Maeda este tiempo; agradecemos su pasión y entrega, su amistad, su cariño y dedicación para hacer siempre un trabajo hermoso y brindar a la gente una sublime interpretación. Nos solidarizamos con sus familiares y amigos en este momento doloroso", escribió la institución.





La Casa de la Música expresa sus más sentidas condolencias ante el sensible fallecimiento del Maestro Tadashi Maeda, nos solidarizamos con su esposa la Maestra Chinatsu Maeda, su familia y amigos ante tan irreparable pérdida. pic.twitter.com/ZDXfkL1Hd7 — Casa de la Música (@casadelamusicaq) January 23, 2021