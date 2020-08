Fallece a los 38 años el cantante Justin Townes Earle

El músico Justin Townes Earle, galardonado cantautor e hijo de la leyenda del folk Steve Earle, ha muerto a los 38 años, según ha comunicado su familia por redes sociales.



"Con tremenda tristeza les informamos del fallecimiento de nuestro hijo, esposo, padre y amigo Justin. Muchos de ustedes han confiado en su música y letras a lo largo de los años y esperamos que su música continúe guiando sus viajes", han explicado en un post de Facebook.



Earle, que recibió su nombre del amigo de su padre y también compositor Townes Van Zandt, ganó el premio de artista emergente de la asociación americana de música en el año 2009. En 2011 se hizo con el premio de canción del año por Harlem River Blues.



En total, Earle grabó ocho álbumes completos, incluido The Saint Of Lost Causes en 2019, su último trabajo de una carrera en solitario de trece años. Earle tenía un historial de adicción a las drogas del que habló abiertamente en varias entrevistas.



Justin Townes Earle nació en Nashville (Estados Unidos), la cuna del rock popular americano. Además, era hijo de una estrella del country-rock como Steve Earle, por lo que hubiese sido una sorpresa que su destino no fuese la música. Siendo un adolescente ya integró dos conjuntos, The Distributors y The Swindlers. Posteriormente, formó parte de The Dukes, la banda de su padre. Sin embargo, sus problemas con las drogas acabar por frustrar la unión de padre e hijo en los escenarios y acabó siendo despedido del grupo.



Tras pasar por rehabilitación, él mismo habló en más de una ocasión de sus adicciones y su lucha para superarlas, confesando en una entrevista en The Charleston City Paper que con 21 años ya había estado a punto de morir de sobredosis hasta en cinco ocasiones. Asegurando que ya se encontraba totalmente recuperado, inició su carrera en solitario en 2007 con Yuma. Era el inicio de una prolífica década en la que publicó ocho álbumes con los que se consolidó como uno de los referentes del panorama musical de Nashville. (I)