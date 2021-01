En el examen de Contraloría se observan irregularidades en la forma de contratación que firmó Andrés Arauz

En el marco del debate organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), este domingo 17 de enero, entre los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador, el exministro de Cultura y aspirante a la presidencia por el movimiento Construye, Juan Fernando Velasco, interpeló al candidato de UNES, Andrés Arauz, por el contrato de $ 5'600.000 que firmó en el año 2017 cuando asumió las funciones de ministro de Cultura encargado, en el gobierno de Rafael Correa.



Ese año el ministro de Cultura de entonces, Raúl Vallejo, lanzó un proceso de contratación para el Festival de las Artes Vivas de Loja para su edición 2018 por un precio de $1'370.000, pero luego de ese llamado a concurso el ministro Vallejo renunció y asumió la cartera el ahora candidato Andrés Arauz, quien firmó un contrato para la organización del festival con STARGROUP Cia Ltda, contrariando las normas y cambiando la modalidad establecida porque el nuevo contrato no se realizó por concurso público, se convirtió en bianual y su monto subió a más del doble.



Es decir, al día siguiente de lanzar el proceso, el exministro Vallejo renunció. Ese mismo día, el 25 de abril, fue encargado el Ministerio de Cultura a Andrés Arauz, quien daría de baja inmediatamente dicho proceso, subiendo uno nuevo, bianual, que cambiaba la modalidad de contratación para que fuera de asignación directa y que pasaba de $1'370.000 a $5'600.000. Estas dos acciones son observadas como injustificadas en el examen especial realizada por Contraloría.



En el examen especial de Contraloría del 2018 se observan estas irregularidades, es decir en el precio y en la forma de contratación.



El examen concluye que no hay justificación para el incremento del presupuesto y tampoco para haber cambiado el método de contratación, puesto que no se trataba de una obra artística sino un evento.



Según el examen especial los servidores inobservaron lo establecido en los artículos 2 numeral 5, 4 y 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 69 y 93 numeral 1 de su reglamento general; el artículo único del Decreto Ejecutivo 1416 de 18 de mayo de 2016, las normas de control interno 100-03 responsables de control interno 401-03 y supervisión y 406-03 de contratación; e incumplieron los deberes y atribuciones establecidos en el artículo 77, numerales 1, literal (a), y 2 literal (a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

El examen especial se hizo al proceso precontractual, contractual y ejecución del contrato no. MCYP-CGJ-2017-13, con el objetivo de realizar el Festival de las Artes Vivas de Loja: producción, ejecución y promoción de la segunda y tercera edición para promover la diversidad de las experiencias artísticas. El examen se realizó por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2017.



Entre las conclusiones del informe de viabilidad técnico, determinación del presupuesto referencial y términos de referencia figura que el director de Fomento y Fortalecimiento Cultural y aprobados por la subsecretaría de Emprendimientos, Arte e Innovación firma sin contar previamente con estudios técnicos que avalen las características específicas y cantidades requeridas para la ejecución de actividades de los componentes y subcomponentes para la realización de la segunda y tercera edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja por los años 2017 y 2018, lo que ocasionó que no se pudiera identificar y validar que las cantidades establecidas en el presupuesto referencial sean las necesarias y en el informe de selección de proveedor idóneo se recomiende la invitación directa bajo la modalidad de Régimen Especial a la empresa STARGROUP Cía Ltda, sin considerar que el objeto no constituía una obra artística.

El viceministro de Cultura y Patrimonio en memorando mCYP-DV-17-0061 de 19 de mayo de 2017 recomendó al ministro de Cultura y Patrimonio encargado adjudicar el contrato a la empresa STARGROUP Cia Ltda sin que haya existido previamente la motivación de la cancelación del proceso de licitación LICBS-MCYP-SAC-17-01, la necesidad y el estudio técnico para el inicio del proceso de régimen especial, lo que generó que el ministro de Cultura encargado, Andrés Arauz, bajo resolución administrativa 075 de 19 de mayo de 2017 adjudique el proceso a la empresa STARGORUP sin que este contara con la justificación de la necesidad de la contratación por obra artística por régimen especial, limite la participación de más proveedores y se afecten los principios de oportunidad y concurrencia previstos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Ver el informe aquí: https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DNA2-0040-2018



¿Entonces qué documento mostró el candidato Andrés Arauz como instrumento de descargo?

Lo que mostró el candidato fue un documento expedido por Contraloría que certifica que no tiene ninguna sanción finalizada, pero esto se entiende que sigue en trámite porque aún no hay una resolución final, de modo que no consta como si hubiera alguna situación irregular.

No hay ninguna resolución, pero el proceso sigue, por eso el candidato Andrés Arauz presenta el certificado.

Si el exministro de Cultura encargado Andrés Arauz hubiera sido liberado de responsabilidad habría mostrado un documento que dijera que está absuelto, pero eso no ha ocurrido.