El Ministerio de Cultura se pronuncia sobre los vagones de Ferrocarriles del Ecuador

En un comunicado oficial, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, atento a la creciente preocupación ciudadana sobre ciertos procesos que no han sido llevados con eficiencia y oportunidad a fin de atender las necesidades de asesoramiento y control técnico para la conservación del patrimonio cultural de todos los ecuatorianos, dio a conocer a la ciudadanía que desde hace algunos meses se han detectado casos de asentamientos informales y huaquerismo dentro del complejo arqueológico Cerro de Hojas-Jaboncillo, que se encuentra bajo administración y control directos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.



Pese a la gravedad de esta situación, dice el comunicado, esa cartera de Estado solamente fue notificada el pasado 3 de diciembre. De igual manera, en la provincia de Manabí, señala, se han registrado eventos de huaquerismo en el sitio arqueológico Balsamaragua (Jaramijó); sin embargo, "la institución encargada de realizar el control técnico ante afectaciones al patrimonio, no ha dado respuesta a insistentes requerimientos de este Ministerio para la inspección y elaboración de los respectivos informes técnicos y jurídicos sobre estos casos de destrucción del patrimonio".



A este respecto, dice más adelante el comunicado, el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador ha demandado públicamente a la autoridad técnica nacional de control del patrimonio cultural (INPC) “... un control permanente sobre la preservación de estos sitios arqueológicos a través de medidas que la ley otorga, más aún si se encuentran en áreas de reserva del estado (…)”.



El Ministerio de Cultura asegura que ha conformado mesas técnicas interinstitucionales emergentes que se encuentran realizando las acciones técnicas, administrativas y legales urgentes para detener inmediatamente estas afectaciones, que han puesto en riesgo dos importantes sitios arqueológicos del país.



El Ministerio de Cultura y Patrimonio señala que ha recibido con sorpresa los comunicados públicos del INPC en los que cataloga como “de interés cultural” a varios vagones en proceso de chatarrización, propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador.



"Esto ha generado confusión e intranquilidad en la ciudadanía, a pesar de que, según informes del propio INPC, dichos vagones no son parte del patrimonio nacional, y, además, se encuentran '…en condiciones de deterioro, desuso, obsolescencia y vandalismo, por lo que el Ministerio de Cultura y Patrimonio no puede asumir la responsabilidad de tal pronunciamiento, el cual no está en línea con lo indicado por la Ley Orgánica de Cultura en cuanto a bienes patrimoniales".



El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural no ha respondido, como es su responsabilidad, con el inventario y protección de los bienes inmuebles de arquitectura moderna del Ecuador, lo que ha provocado un pronunciamiento público del Colegio de Arquitectos del Ecuador, núcleo de Pichincha, y de otras agrupaciones, descontentas por la desatención del INPC, sobre todo en el proceso de declaratoria como patrimonio cultural nacional del complejo arquitectónico del Hotel Quito, señala el documento enviado por la cartera de Cultura.



"Esta cartera de Estado, como ente rector de la cultura y el patrimonio, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Cultura y su Reglamento General para la conservación y protección del patrimonio cultural nacional, ha tomado y tomará las acciones necesarias para garantizar la adecuada gestión de control técnico de nuestro patrimonio cultural, para el goce y disfrute de estas y las futuras generaciones", finaliza el comunicado.