Vicente Muñoz rediseña la imagen de la banda Foals

Vicente Muñoz trabaja con un rollo infrarrojo que Kodak produjo para fines militares en la Segunda Guerra Mundial. Hace poco dejó de producirlo y él se lanzó a buscar los últimos cartuchos existentes para sobrevolar las ciudades que le interesan: Guayaquil, Nueva York, Buenos Aires.

El infrarrojo, que funciona por contraste detecta la invasión urbana en un entorno natural, cómo las ciudades desplazan su atmósfera real.

Muñoz lo imprime en un proceso de sublimación sobre metal.

Este trabajo que presentó en Guayaquil, el año pasado cautivó a Yannis Philippakis, el vocalista y guitarrista líder de la banda británica Foals.

Hace algún tiempo empezó a seguir el trabajo fotográfico de Muñoz en su cuenta de Instagram y hace poco le manifestó su interés para que sea parte del rediseño visual de la banda.

Esta semana la banda regresó a escena con el nuevo single “Exits”, la primera prueba de la primera parte de los dos nuevos álbumes que se espera que lleguen este año, “Everything Not Saved Will Be Lost”.

El cartel tiene una de las fotografías de Muñoz en su búsqueda por la naturaleza en un entorno urbano cada vez más extenso.

De acuerdo a Muñoz, Yannis dijo que su trabajo se conectaba mucho con la banda y luego el equipo de Warner Music lo contactó para cerrar contrato y usar sus imágenes en la portada del nuevo disco y en los carteles de la próxima gira por Estados Unidos y Canadá.

Yannis dijo en una entrevista reciente que la banda sobrevive en un medio en el que casi todas de su misma generación se han separado.

“Siento que somos uno de los últimos de esa era, porque lo somos. No hay un valor intrínseco en eso, pero la verdad es que de la cosecha de bandas que se produjo, no quedan muchas”.

Agregó que en medio de lo que piensan como un “zeitgeist” cultural que no está alrededor de las guitarras “nos damos cuenta de lo que sucede fuera, solo tratamos de hacer buena música”. (I)