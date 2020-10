"Dime si recuerdas", la historia de Douglas Bastidas plasmada en un libro

"Pensamos en este proyecto para el Ecuador, pero desde ya, solo con la noticia tenemos pedidos en México y otros países como Bolivia. Cuando empezamos, yo sabía que tenía una gran historia que contar, pero Javier hizo un trabajo espectacular para construir la trama. Es un libro divertido que les va a gustar a todos. Es algo que yo no dimensionaba, pero en el Ecuador aparte de grandes músicos, tenemos muy buenos escritores", manifiesta Douglas Bastidas, vocalista de la legendaria banda guayaquileña Tranzas, en el marco del próximo lanzamiento del libro "Dime si recuerdas", escrito por Javier Villacís y cuyo lanzamiento será el 19 de noviembre.



"Todas mis historias de amor, hasta las más complicadas que casi no se pueden contar las conté, a veces tenía dudas porque sentía que me estaba desnudando, pero ahí está. 'Dime si recuerdas' plasma mi legado artístico y todo lo que hay que luchar para llegar al éxito en los mercados más duros. Eso no se da de manera fortuita y detrás de los grandes éxitos también hay grandes fracasos y lágrimas. Pero aquí está el libro, mi verdadera historia, y estoy muy contento de que todos la sepan y que sea la trama de un gran libro".







"Dime si recuerdas-Tranzas", libro escrito por Javier Villacís, narra la historia de la banda de rock romántico más importante de las tres últimas décadas en el Ecuador. En una serie de sucesos sobre la evolución de la industria musical en el mundo, este grupo conquista los mercados más difíciles de habla hispana y se impregna en el corazón de todos los países de Latinoamérica.



Sus canciones son parte de las historias de amor y desamor de varias generaciones. El drama detrás de cada composición de Douglas Bastidas, y las divertidas anécdotas de un grupo de muchachos, que, desde un humilde barrio de Guayaquil, salieron a conquistar el mundo, hacen de esta novela romántica una lectura veloz y estremecedora.



Javier Eduardo Villacís Mejía, Esmeraldas, 1981, escritor e ingeniero en agronegocios zamorano, combina una importante carrera en el sector agrícola con su innovadora propuesta literaria. Publicó en 2012 la novela de ficción histórica "Unvral", novela ecuatoriana en el ranking de las más vendidas ese año. Ha sido articulista de varios diarios y revistas. En la actualidad culmina la novela de ficción histórica: "La profecía de Darwin".



Además es parte del grupo literario Kvierníkolas, en el que participan algunos de los más notables escritores del Ecuador. Junto a ellos ha publicado "Palabras sobre la mesa 1 y 2".

En esta novela, Javier Villacís demuestra con su narrativa que la buena literatura, así como la música, pueden ser una expresión artística masiva. El lanzamiento del libro "Dime si Recuerdas-Tranzas" se realizará en el Teatro Centro de Arte el 19 de noviembre del 2020 a las 20:00.











Javier Villacís, ¿cómo nace la idea de escribir un libro sobre Tranzas?



Hace algunos años conversamos con Douglas sobre la posibilidad de hacer un proyecto conjunto que combine música y literatura, y escribir un libro que pudiera inspirar una película, al estilo de Bohemian Rhapsody. Lo hablamos mucho pero no encontrábamos el tiempo. En la cuarentena tuvimos el tiempo de conversar por videoconferencias, y empezamos un ejercicio narrativo muy intenso, donde él me contaba cada detalle de su vida y yo matizaba con literatura una novela apasionante.



Realmente fue una sorpresa para mí, siendo fanático de la banda no sabía la increíble odisea que había detrás. Me emocioné mucho escribiéndolo y estoy seguro de que los lectores de toda Latinoamérica también lo harán.



Creo que todo el Ecuador merece conocer esta historia, más aún en un momento donde hay pocas buenas noticias; un tema como este, que nos hace sentir orgullosos de ser ecuatorianos, es fundamental para inspirarnos y seguir adelante.



Dime si recuerdas es el nombre de su libro: ¿es una biografía autorizada, una historia contada en tercera persona o una novela que se inspira en la banda musical Tranzas?



Es la biografía novelada de Douglas Bastidas, compositor y vocalista de Tranzas, cuya vida por obvias razones está estrechamente relacionada con la historia de la banda. Por la intensidad del drama, se puede catalogar como un thriller romántico narrado en tercera persona.



Cómo está el grupo actualmente, ¿tiene contacto directo con sus integrantes?



Ellos son grandes amigos, estuvieron más de dos décadas juntos, pero algunos viven en otros países. En la novela narro los motivos de su separación, pero esto tuvo que ver con la evolución propia de la industria musical que fue transformando todo. Mi amistad y contacto únicamente es con Douglas, y para escribirlo también pude conversar con otros personajes importantes del libro.



¿Cuándo será el lanzamiento del libro y qué expectativas tiene al respecto?



El lanzamiento está planificado para el 19 de noviembre en el Teatro Centro de Arte. Será un gran concierto de Douglas y otros artistas invitados, donde se leerán fragmentos muy emocionantes de la historia detrás de cada canción y habrá otras sorpresas para Guayaquil.



Nuestra expectativa es que este libro sea leído masivamente, porque realmente es una historia que todo ecuatoriano debería conocer, además que le encantará a Latinoamérica entera, donde Tranzas fue número 1, en varias ocasiones. Se harán varios lanzamientos a nivel nacional, el primero será en Guayaquil, principal escenario de la novela.



Pregunta que se me quedó en el tintero y que es preciso hacer...



"Dime si recuerdas" contará sin censura varios temas que todos se preguntan sobre la vida de Douglas y la gran historia de cómo Tranzas logró el éxito internacional. Contará la verdad, matizada con literatura, pero la verdad. Además de otros temas que pocos saben, por ejemplo, que la canción Morí, fue premiada en los Estados Unidos como la canción más escuchada en ese país en su momento.



¿Qué significa este libro para usted?



Con Dime Si Recuerdas, por primera vez en el Ecuador, se combinan música y literatura. Douglas y yo, por medio de esta narración fresca y apasionante, esperamos que las cuatro generaciones vinculadas, rían y lloren con estos recuerdos, que son los recuerdos de todos. Además, estamos seguros de que su lectura inspirará a los jóvenes para que perseveren en sus talentos y valoren el arte ecuatoriano.