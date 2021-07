Daxsen: "No es una carrera de velocidad, sino de constancia"

Después de largos años involucrado en la industria del entretenimiento, DAXSEN empezó a cosechar frutos y cumplir las metas que se estableció al empezar como empresario musical en el 2010.

Su visión es unificar Latinoamérica y sobre todo dejar en alto el nombre de su País Ecuador, donde pudo emprender su carrera como productor musical, y años más tarde llegar a ser considerado uno de los empresarios musicales más influyentes de la industria del entretenimiento latinoamericana.

Hoy en día está involucrado en múltiples industrias entre las que podemos destacar: marketing, entretenimiento, tecnología y bienes raíces.

Además de ser miembro activo y contribuidor en los Latin Grammys, DAXSEN ha logrado construir su imperio musical que hoy en día cuenta con 47 sellos discográficos alrededor del mundo de diferentes géneros como: reggaetón, pop, techno, Deep house, tech house, y otros géneros de electrónica underground, electrónica comercial. Fundador y dueño del grupo discográfico Daxsen Music Group donde destacan disqueras como: Capital Latino Internacional, Latinnites Music Inc, Sanpaokey, Anima Somnis, Seize, Black & Purple, High Contrast, Moonlight, entre otros.

Entre sus 47 sellos discográficos DAXSEN ha generado un alto impacto en la industria musical comercializando bajo su grupo discográfico lanzamientos con superestrellas de la música electrónica comercial como: Tiesto, Steve Aoki, Alesso. También leyendas de la electrónica underground como Nicole Moudaber, Dennis Cruz, Aldo Cadiz, Lee Foss. Y como no recalcar a artistas top de géneros latinos como: Justin Quiles, Juanes, Andrés Cepeda, Bryant Myers, Darell, Darkiel, Almighty, entre otros. Siendo esto posible gracias a las licencias otorgadas por disqueras como: Armada Music, Spinnin Records (Warner), Housession Group, Kontor, Universal Music Latin.

Entre sus socios, amigos y mentores están empresarios, productores, managers muy importantes de la industria como son: Veterano (Tour Manager y productor de Nacho), Eq the Equalizer (Ingeniero de sonido de Anuel AA), Atella (Productor de J Balvin, Imagine dragons, Enrique Iglesias, Luis Fonsi), Louville (Director Multimedia de Juanes, Farruko), Leonardo Molina (Tour manager de Greicy y Mike Bahía), Arete (Manager de Piso 21), Edwin Ballesteros (Business manager de Greicy y Mike Bahía), Prince Fred (Celebrity Manager and Consulting), Ralph Beer (Celeb advertising), Felipe Villacreses (Manager de Kevin Roldan), Pedro Rodríguez (Manager de Andy & Lucas), Kevin Portalatin (socio en Latinnites Music Inc), David Kawooq/Jonathan Medina (Socios en Capital Latino Internacional), Miguel Villacreses (Socios en Moonlight) , entre otros ejecutivos de altos cargos de Sony Music y Universal Music, lo han llevado a poder realizar lanzamientos de alto impacto con artistas internacionales. Demostrando así que la unión genera un impacto, cosa que DAXSEN busca en la industria Latinoamericana.

En 2018 adquirió la franquicia de DjaneMag Latinoamerica con su socio y amigo Miguel Villacreses. Franquicia latinoamericana de una de las marcas internacionales de revistas online más importantes y referentes para las Djs mujeres en el mundo. Esto fue una puerta para realizar tour, management y booking de artistas mujeres alrededor del mundo: Latinoamérica, India, Europa. Buscando darle apertura al género femenino en la industria electrónica, lo cual ha sido difícil durante décadas. DAXSEN y Miguel trabajaron juntos creando Moonlight Recordings (sello discográfico bajo Daxsen Music Group) donde predominan lanzamientos de artistas mujeres Djs. Además, dentro de esta sociedad han realizado conciertos en Ecuador de superestrellas como: Greeicy, Noel Scharjis, Gianmarco, Maite Perroni, Alex Ubago, Olga Tañón, Alberto Barros.

Disciplina, entusiasmo, constancia. Son 3 palabras que describen claramente a Daxsen, quien sin duda ha usado un conjunto de destrezas que le han permitido hacer relaciones públicas con empresas multinacionales como son Sony Music Entertainment, Warner Music Group y Universal Music Group.



“No lo hago por dinero, lo hago por deporte y además ayudo a generar industria musical” - DAXSEN

Sin duda él ha logrado lo que muchos empresarios de la música añoran y su intención es siempre fortalecer lazos con empresarios de la música con más experiencia, y adquirir de ellos lo necesario para seguir creando un impacto mundial.