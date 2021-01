Cumandá y Echao pa'lante son algunos de los libros y canciones que atrapan a los candidatos

En medio de una campaña atípica, aunque menos ríspida que en otras elecciones, cinco candidatos a la presidencia de la República se sacan las corbatas y los tacones para hablar sucintamente sobre sus pasiones en los ámbitos de la cultura y el entretenimiento, asignaturas que han quedado al margen del debate político pese a que las tarimas y los micrófonos, propias del entramado cultural, les han servido de tribuna para dar a conocer sus propuestas.



Qué leen, qué ven y qué escuchan han sido algunas de las preguntas que El Telégrafo ha formulado a los aspirantes presidenciales Pedro José Freile, Ximena Peña, Juan Fernando Velasco, Xavier Hervas y Gustavo Larrea en medio de una vorágine electoral que llegará a su cenit el 7 de febrero de 2021.



Aquí están, entonces, algunas de sus respuestas recogidas entre la batahola del debate y la fatiga propia de la campaña.



Pedro Freile, candidato presidencial por el Movimiento Amigo



¿Si tuviera que entregar un Nobel de Literatura a quién se lo daría?



A Yuval Noah Harari



¿Qué está leyendo en este momento?

Varios libros a la vez. La audacia de la esperanza, de Barack Obama y un libro de la Revolución Juliana, de Jaime Breihl, autor que me causa fascinación.



¿Qué libro lo marcó?



Cantar del Mío Cid, anónimo (tiendo a idealizar a mis amigos alrededor de esa obra).



¿Libro virtual o libro en papel?



Libros en papel, pero cada vez me acostumbro más a leer en el teléfono.





¿Cómo anda en ortografía?



Soy muy exigente con la ortografía, cuando llamé al Consejo Nacional Electoral (CNE) por el error en la papeleta presidencial, donde no aparecía correctamente el nombre de mi movimiento (AMIGO), envié una carta que dicté y esta tenía dos errores. Reprendí a quien transcribió mi audio.



¿Cuál es su palabra favorita?



Gloria y sexo (es el contexto más real del ser humano). La gloria del placer del ascenso...



¿Y su frase o axioma favoritos?



Cuando mi hijo me dice que me quiere, pero también Alea iacta est (la suerte está echada).



¿Toca algún instrumento, actúa, pinta, canta?



Canto todos los días, pero en privado, canto horrible, pero lo disfruto. Tengo un hijo músico y una hija pintora.



Un autor ecuatoriano...



Rafael Lugo



¿Si pudiera irse con un solo disco a una isla desierta cuál se llevaría?



Las obras completas de Mozart (Wolfgang Amadeus 1756-1791) porque dan para todos los estados de ánimo.



¿Qué película ha visto más veces?



La guerra de las galaxias, soy un ochentenniall.



¿El tatuaje es un arte? ¿Tiene tatuajes?



El tatuaje puede ser arte, pero ya no tengo edad ni para fumar marihuana ni para llevar tatuajes.



¿Qué hará por el sector cultural si llega a la presidencia?



Crear fondos específicos que permitan el acceso de quienes hacen arte y cultura sin que dependa de la voluntad de los políticos. Crear fideicomisos como en Francia, Argentina, para sacar las manos de los políticos en el uso de los fondos que les corresponden al sector cultural.











Ximena Peña, candidata presidencial por Alianza PAIS





¿Si tuviera que entregar un Nobel de Literatura a quién se lo daría?



A Sara Gallardo (Drago Mitre) - Argentina 1931-988. Realismo mágico. La realidad de las mujeres del mundo. Situación de la salud reproductiva de muchas mujeres.



¿Qué está leyendo en este momento?



Nada de literatura propiamente dicha. Todo lo relacionado con la normativa legal y constitucional del país. Artículos de economía y sociales.



¿Qué libro la marcó?



Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini



¿Libro virtual o libro en papel?



Libro impreso.



¿Cómo anda en ortografía?



Bien, no perfecta, pero bastante bien.



¿Cuál es su palabra favorita?



Servir



¿Y su frase o axioma favoritos?



La vida es un acto de fe.



¿Toca algún instrumento, actúa, pinta, canta?



El cantado cuencanito (coloca el emoji de un guiño).



Un autor ecuatoriano...



María Fernanda Ampuero



¿Si pudiera irse con un solo disco a una isla desierta cuál se llevaría?



Aquí estas (música cristiana)



¿Qué película ha visto más veces?



Ben-Hur



¿El tatuaje es un arte? ¿Tiene tatuajes?



Claro que sí, pero no tengo ninguno.



¿Qué hará por el sector cultural si llegara a la presidencia?



Implementar la Ley de Cultura. Tenemos ley pero no se implementa. Necesitamos política pública y presupuesto para que no sea letra muerta.











Juan Fernando Velasco, candidato por el Movimiento Construye



¿Si tuviera que entregar un Nobel de Literatura a quién se lo daría?

Aunque no se entregan post mortem a Jorge Luis Borges.



¿Qué está leyendo en este momento?



Mandíbula, de Mónica Ojeda.



¿Qué libro lo marcó?



El Perseguidor, de Cortázar (Julio)

¿Libro virtual o libro impreso?



Impreso, mil veces



¿Cómo anda en ortografía?



Bien. Tengo una obsesión con eso



¿Cuál es su palabra favorita?



Consensuar



¿Cuál es su frase favorita?



Solo aquel que construye castillos en el aire tiene la posibilidad de habitarlos algún día



¿Toca algún instrumento, actúa, pinta, canta?



Toco varios instrumentos mientras canto también, pero no se me da fácil.



Un autor ecuatoriano...



Medardo Ángel Silva



¿Si pudiera irse con un solo disco a una isla desierta cuál se llevaría?



Eight Seasons de Gidon Kremer (Las 4 de Vivaldi, más las 4 de Piazzola)



¿Qué película vio más veces?

El imperio contraataca



¿El tatuaje es un arte? ¿Tiene tatuajes?



Es un arte, definitivamente. No tengo ninguno.



¿Qué hará por el sector cultural en caso de que ganara la presidencia?



Continuar con las políticas culturales de consolidación de las Industrias Creativas y Culturales que impulsamos desde el MCyP (Ministerio de Cultura y Patrimonio).









Xavier Hervas, candidato por el partido Izquierda Democrática



¿Si tuviera que entregar un Nobel de Literatura a quién se lo daría?



Mi Nobel de Literatura favorito, Gabriel García Márquez “100 años de soledad”. Se lo habría dado post mortem a Cervantes.



¿Qué está leyendo en este momento?



En este momento estoy muy enfocado en responder las preguntas que las personas nos envían por las redes, escuchar a los jóvenes en los espacios que hemos creado para dialogar, trabajar duro en la campaña, en prepararme para los debates, recorrer territorio… Para ser honesto me ha tocado dejar unos libros pendientes en mi mesa de noche.



¿Qué libro lo marcó?



El Quijote y El Principito.



¿Libro virtual o libro impreso?



Hay muchas cosas en la que la tecnología es necesaria para ser más eficientes, pero en el caso de la lectura prefiero un libro tangible. También escucho audiolibros cuando manejo en la carretera, así aprovecho el tiempo; pero si voy a leer para disfrutar un buen libro prefiero sentarme y tenerlo en las manos.



¿Cómo anda en ortografía?



Mi ortografía es bastante buena pero con sinceridad no es mi punto más fuerte.



¿Cuál es su palabra preferida?



“Soluciones” y “Atrévete, somos gente nueva”.



¿Cuál es su frase preferida o axioma favorito?



No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy



¿Toca algún instrumento, actúa, pinta, canta?



Me encanta cantar… pero mi voz no me va a hacer famoso. Solo puedo decir que lo que no tengo en voz, lo tengo en entusiasmo. Me han dicho que bailo bien. Bailo de todo un poco desde salsa hasta cumbia radioactiva. Aprendí a tocar el piano cuando era pequeño y siempre quise aprender a tocar guitarra. Talvez algún día.



Un autor ecuatoriano...



Hace tiempo, mi papá me regaló Cumandá, de Juan León Mera, es de los libros que más me han impactado.



¿Si pudiera irse con un solo disco a una isla desierta cuál se llevaría?



Mi playlist es muy variada. Música para relajar, pensar, bailar… Desde clásica, pasillo hasta rock. Y ahora con mis hijos hasta un poco de reguetón y chicha radioactiva.



¿Qué película vio más veces?



Ahí si me la pones difícil… Me encanta el cine. Con mi esposa Anastasia nos gusta mucho ver películas, especialmente en una tarde de lluvia y frío.



¿El tatuaje es un arte? ¿Tiene tatuajes?



Sí pienso que es un arte, especialmente cuando tiene un significado, especial para el que lo usa. No, yo no tengo.



¿Qué hará por el sector cultural en caso de que ganara la presidencia?



Se me hace muy importante como país generar cultura, fomentar el desarrollo del talento nacional y el intercambio de ideas. En el Ecuador tenemos excelentes talentos como Sebastián Cordero y muchos jóvenes interesados.









Gustavo Larrea, candidato por el movimiento Democracia Sí





¿Si tuviera que entregar un Nobel de Literatura a quién se lo daría?



Michelle Bachelet (sic)



¿Qué está leyendo en este momento?



Releyendo El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez



¿Qué libro lo marcó?



Los Miserables



¿Libro virtual o libro impreso?



Impreso



¿Cómo anda en ortografía?



Medio, alto



¿Cuál es su palabra preferida?



Amor



¿Cuál es su frase o axioma favorito?



El amor está trabajando y es invencible.



¿Toca algún instrumento, actúa, pinta, canta?



Bailo y hago trucos de magia



Un autor ecuatoriano...



Marco Antonio Rodríguez



¿Si pudiera irse con un solo disco a una isla desierta cuál se llevaría?



Echao pa'lante. (Joe Arroyo)



¿Qué película vio más veces?



El padrino



¿El tatuaje es un arte? ¿Tiene tatuajes?



Puede ser un arte. No tengo



¿Qué hará por el sector cultural en caso de que ganara la presidencia?



Apoyar todas las manifestaciones culturales y artísticas. Apoyaría a las casas de la cultura de todo el país. Y a las organizaciones culturales y artísticas.