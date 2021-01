Los cronistas cierra este 31 de diciembre la I Convocatoria de Periodismo Narrativo

El portal Los Cronistas busca narradores que escriban por gusto y necesidad, por lo cual ha abierto la I Convocatoria de Periodismo Narrativo. Quienes deseen participar deben enviar una crónica hasta la medianoche del 31 de diciembre. Además, la Convocatoria cuenta con el aval de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE).



El primer premio obtendrá $ 100. También se entregarán 4 menciones de honor que incluyen publicaciones de textos en http://loscronistas.net/ y membresías para continuar escribiendo y participando de las actividades del portal.



Los Cronistas tiene tres años, desde su fundación, y en ese tiempo ha publicado más de 450 textos, sobre todo, crónicas, que cubren personajes y temas diversos, como los días finales de monseñor Luis Alberto Luna Tobar, la estafa de Proinco, el lucro y la cosificación en Only fans, la dura realidad dentro de la cárcel de Tulcán durante la pandemia, la migración venezolana, un día en la vida de Baltazar Ushca, entre muchos más.



Si bien, las historias de a pie que le suceden todos los días a la gente del Ecuador y de América Latina es su especialidad, el portal mantiene publicaciones semanales sobre la coyuntura nacional e internacional. Durante los últimos meses escribieron sobre Maradona, la muerte de la actriz de teatro Martha Ormaza, el veto al Código Orgánico de la Salud (COS) y las próximas elecciones.



En el portal también se encuentran relatos, poesía y crítica literaria y cinematográfica, porque tal como resumen en su filosofía, Los Cronistas escribe sobre todas las expresiones humanas posibles para pluralizar el mundo, e ir más allá de la simple función informativa del periodismo, para contar, no tanto lo que no se sabe, sino lo que no se quiere saber.



Entre sus colabores, el portal cuenta con ocho miembros permanentes de cinco ciudades del país y colaboradores locales e internacionales. Uno de sus fundadores, Rubén Darío Buitrón, es un periodista de larga trayectoria nacional, con casi una decena de libros publicados y más de veinte y cuatro años de experiencia en prensa escrita como reportero, cronista, editor y director.





Bases de la convocatoria

- Tema libre- Texto de mínimo 2000 caracteres (sin espacios)- Letra Times New Roman, tamaño 12 / Interlineado de 1,5- Enviar la crónica en un archivo de Word al correo:Para más información escribir por interno a la página de Facebook de Los Cronistas o al WhatsApp: 0992723782