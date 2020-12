Pese a críticas, ya está en marcha la secuela de Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 llegó a los cines el pasado 25 de diciembre tras meses de retraso por la pandemia de coronavirus. Pese a su reciente estreno, Warner Bros ya ha confirmado que habrá una tercera entrega, que contará una vez más con Gal Gadot como protagonista y Partty Jenkins como directora.



“Mientras los fans de todo el mundo continúan recibiendo a Diana Prince, impulsando la sólida taquilla del fin de semana de apertura de Wonder Woman 1984, estamos entusiasmados de poder continuar su historia con nuestras Wonder Women de la vida real, Gal y Patty, que regresarán para concluir la trilogía planificada desde hace mucho tiempo”, dijo Toby Emmerich, director de Warner Bros.



Aunque muchos optaron por ver Wonder Woman 1984 a través de HBO Max, la película ha sorprendido con su taquilla en cines en Estados Unidos. La secuela recaudó 16,7 millones de dólares en 2.100 cines norteamericanos, el mejor fin de semana de estreno hasta la fecha desde el inicio de la crisis del COVID-19. Por su parte, HBO Max señaló que casi la mitad de los suscriptores de la plataforma vieron la película el viernes 25 de diciembre, día de estreno en Estados Unidos.











“Wonder Woman 1984 batió récords y superó nuestras expectativas en todas nuestras métricas clave de visualización y suscriptores en sus primeras 24 horas en el servicio, y el interés y el impulso que estamos viendo indican que esto probablemente continuará mucho más allá del fin de semana”, dijo Andy Forssell, director de negocio de WarnerMedia.

“Durante estos tiempos tan difíciles, fue agradable darles a las familias la opción de disfrutar de esta película en casa cuando ir al cine no era una opción”, agregó.

En la cinta, Gal Gadot vuelve a meterse en la piel de la Amazona de DC en un intenso filme que cuenta con un marcado mensaje de esperanza que resulta totalmente oportuno en estos tiempos de dificultad. Una película cargada de secuencias espectaculares y que merecer ser vista en pantalla grande.

La trama de WW84, el primero de los estrenos que en Estados Unidos, aún el principal mercado cienmatográfico, Warner lanza simultáneamente en salas y en streaming su servicio de streaming HBO Max, se sitúa siete décadas después de la primera entrega dirigida por Patty Jenkins.





La historia salta de la I Guerra Mundial a plena Guerra Fría, con la princesa Diana completamente adaptada al mundo moderno y trabajando en el museo Smithsonian como historiadora y arqueóloga.

Mientras trata de lidiar con la muerte de su gran amor Steve Trevor (Chris Pine), entra en juego una misteriosa gema con poderes sobrenaturales, que servirá de ‘macguffin’ para entrelazar la historia de Wonder Woman con la de los dos grandes villanos de la cinta: la mujer leopardo Cheetah (Kristen Wiig) y el taimado y egocéntrico Maxwell Lord (Pedro Pascal).

Los fans de DC llevan mucho tiempo esperando para ver la nueva aventura de Wonder Woman dentro del DCEU. Y estas son las 5 grandes razones para ir a ver WW84 a los cines.

Aunque WW84 es una precuela en la línea temporal del DCEU -tiene lugar varias décadas antes de Liga de la Justicia- sigue teniendo conexión con las películas de Batman, Superman y compañía, cuya última entrega hasta ahora era Aves de Presa, estrenada en 2019.











Dados los múltiples retrasos en los estrenos de 2020, el filme se siente como una vuelta a las grandes superproducciones cinematográficas, que aún marcan la diferencia de calidad con las producciones de streaming.

En este aspecto, tanto las secuencias de acción, como los decorados, localizaciones, el número de extras y los efectos de postproducción son dignos de ver en pantalla grande. Todo en la película de Jenkins está cuidado al mínimo detalle, desde la ambientación ochentera a la evolución de los personajes, pasando por el magnífico vestuario y la brillante actuación de Gadot y el resto de protagonistas.

El segundo punto fuerte de la película son sus dos villanos principales, interpretados por Kristen Wiig y Pedro Pascal. Lejos de los antagonistas de la primera entrega -el dios de la guerra Ares y la peligrosa Doctora Poison- Max Lord y Bárbara Minerva son dos personas normales que aspiran a más en una sociedad dictada por el ego y la avaricia. Y que harán todo lo necesario para convertirse en personas excepcionales.



Tomado de Semana