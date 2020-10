Ad portas del Día de la Corrección de Textos, Acorte celebra certificación y laboratorio con Fundéu

Los correctores son esos entes casi fantasmales que se dedican a tamizar textos para que cuando sean publicados salgan impolutos (todo es perfectible), de manera que viven en constante batalla con los "hubieron", los "inconados" o los "calientitos".



El 27 de octubre se celebra el Día Internacional de la Corrección y, en ese marco, la Asociación de Correctores de Textos del Ecuador (Acorte) se alista para celebrar su fecha. Pilar Cobo, Mauricio Alvarado y Piedad Villavicencio, miembros de la Asociación, conversan con diario El Telégrafo sobre esta actividad, que pasa muchas veces desapercibida y que resulta imprescindible en el ejercicio de la producción de textos, pues se constituye en una suerte de aduana y, al mismo tiempo, de puente entre autor y lector.



Para Pilar Cobo, fundadora de la Acorte y activo fijo del gremio (no es hipérbole), la corrección de textos es una técnica y un arte. Con ello hace alusión a lo que sostienen los gurús de la corrección, quienes se decantan por una definición con la que Pilar está completamente de acuerdo. "Una técnica, porque debemos dominar muchos aspectos relacionados con la lengua: reconocer la norma, y los géneros, y respetar los estilos de los autores; pero también un arte porque los correctores no solamente somos personas expertas en la lengua sino que tenemos un gusto especial para darnos cuenta de cuándo cabe una corrección, cuándo es precisa una intervención, cuándo debemos respetar los usos de los autores, cuándo es un error o una cuestión estilística".



Para Piedad Villavicencio, correctora de larga trayectoria en diarios del país y miembro de la Acorte, "la labor del corrector de textos no es una actividad mecánica ni fácil, al contrario, exige que el profesional de este ámbito no solo tenga conocimientos sólidos sobre cómo funciona la herramienta lingüística, sino también el desarrollo de habilidades pragmáticas, sentido de comprensión, comparación y discriminación. A esto se suma el conocimiento de diversos asuntos literarios y científicos; asimismo la constante actualización sobre el acontecer nacional e internacional".





Piedad Villavicencio, correctora y catedrática, miembro de la Acorte (Asociación de Correctores de Textos del Ecuador).



Pilar Cobo destaca que la corrección de textos es un mundo maravilloso en el que encuentra siempre cosas nuevas: "Una ventaja de los correctores (de los buenos) es que somos muy curiosos, siempre estamos interesados en encontrar nuevos usos, nuevas formas, en conocer acerca de todo, no solamente sobre la lengua sino sobre cualquier tema, porque siempre nos vamos a encontrar con algo. Ningún día para los correctores es igual, ningún texto es igual, cada texto es un mundo maravilloso en el que podemos encontrar muchas fuentes de conocimiento. Nuestra labor también es pedagógica porque tenemos que saber explicar la norma (por qué hemos hecho determinada intervención), además es una especie de servicio social porque estamos ayudando a los lectores y a los autores a que puedan comunicarse adecuadamente".



Pilar, ¿cómo está la corrección de textos en Ecuador?



No está regulada académicamente, lo que ha generado muchos problemas porque a veces cualquier persona piensa que puede corregir y no es así, porque, por más que conozca muy bien la lengua, debe manejar otras destrezas y precisamente por esto han surgido las asociaciones en los diversos países. Nuestra Asociación en Ecuador ya tiene nueve años, va al décimo, y es importante porque hemos logrado establecer un espíritu de cuerpo, el reconocernos como correctores, el llevar con orgullo ese nombre; además hemos hecho actividades lúdicas como cursos, el concurso Caza de Erratas y otro tipo de actividades.



Mauricio Alvarado, actual presidente de la Acorte (desde el 2017), subraya que al celebrarse el Día Internacional de la Corrección de Textos (o el Día Internacional del Corrector) el 27 de octubre, la Asociación lleva a cabo algunos eventos para conmemorar su día clásico. Uno de los más visibles es Caza de Erratas, que este año, por las condiciones que se están viviendo en el mundo, no podrá llevarse a cabo; sin embargo lo han postergado para el próximo año, pero tienen pensado hacer unas "cazas de erratas temáticas", por ejemplo en las fiestas de Cuenca, en Navidad, en elecciones.





Mauricio Alvarado, actual presidente de la Acorte (Asociación de Correctores de Textos del Ecuador).



La certificación

Desde el 2018 se buscaba la certificación del corrector, pero recién se cristalizó este año (2020). La certificación está avalada por la Setec (Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales) y por la Senescyt (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación).



Al respecto, Pilar sostiene que con esto se puede lograr que las personas que tienen experiencia en la corrección de textos y que se han formado también en ramas cercanas a la que puedan certificarse.



"Eso será super-importante porque va a ayudar a que nuestra profesión se valore más y también a que las personas capacitadas se certifiquen. Esperamos tener pronto una propuesta académica formal. Nadie nos enseñó a ser correctores, lo que nos enseñó a ser correctores es la experiencia y también capacitarnos constantemente porque nunca dejamos de aprender, pero sí es importante también que haya algún tipo de formación que avale nuestra profesión".



Hasta el día de hoy Pilar es la única correctora que tiene su certificación en Ecuador.



Mauricio resalta que por el Día de la Corrección de Textos se van a organizar algunos conversatorios virtuales que serán abiertos al público para que asista y pueda hacer preguntas sobre los temas vinculados a la actividad el día 24 de octubre. La página de la Acorte es http://www.acorte.org.ec/



¿Se ha articulado la Acorte con las asociaciones de otros países?

Claro, remarca Pilar, existe la RedACTE, que es la Red de Asociaciones de Correctores de Textos en Español y está conformada por nueve asociaciones de varios países de América, y España. Surgió en 2011, en el Primer Congreso Internacional, realizado en Buenos Aires. "El acuerdo de Buenos Aires le llamamos", dice Pilar, en donde las asociaciones acordaron trabajar conjuntamente y, sobre todo, llevar adelante los congresos internacionales de correctores.



"En 2018 se organizó el Quinto Congreso y este año tocaba hacer el sexto en Bogotá; sin embargo, por cuestiones de la pandemia, no se pudo llevar a cabo. Esperamos que el próximo año tengamos nuestro congreso internacional, ojalá pueda ser presencial, pero si no es así seguramente será virtual".



¿Cómo se desarrolla la red de correctores?



Nos juntamos, participamos, ponemos en común ideas, y ahora, con la coyuntura de la pandemia nos reunimos todavía más, cada quince días. Estamos trabajando juntos, tenemos varias actividades programadas. El 27 de octubre es el Día de la Corrección de Textos, y ese día tendremos una charla con Alicia María Zorrilla, que es la presidenta de la Academia de Letras de Argentina. Ella es la fundadora de la Fundación Litterae que lleva muchísimo tiempo formando a correctores de textos, y es una de las academias más importantes en este ámbito, y una de las organizadoras del Primer Congreso Internacional, dice Pilar. Además, agrega que, por cuestiones legales, Litterae no pudo participar en la red (Argentina cuenta con su asociación nacional, Pleca), "pero Alicia siempre nos ha apoyado mucho y ella es una autoridad en el campo de la corrección de textos; además, para ese día cada asociación organizará sus actividades".



¿Cómo va el laboratorio con la Fundéu?



"Ya llevamos un par de meses trabajando con RedActe en el laboratorio", remarca Pilar. "La Fundéu nos envía las dudas que no se han podido resolver en el consejo directivo para que nosotros, los miembros de las asociaciones, las vayamos resolviendo, lo que nos da más prestigio, y más reconocimiento, y es útil".

El 24 de octubre la Acorte llevará a cabo una reunión por Zoom donde se resolverán 10 preguntas inherentes a la corrección: Diferencias entre corregir y editar (Fabiola Díaz); relación entre correctores y autores (Octavio Peláez); correctores y norma (Pilar Cobo); lenguaje tecnológico (Juan Sebastián Martínez); ¿quién puede ser corrector de textos?; ¿por qué cobramos?; ¿se puede corregir el estilo? (Mauricio Alvarado); ¿cuántas correcciones son necesarias?; ¿todo se corrige de la misma manera? (Paúl López), y cuestiones sobre el proceso de corrección, encargados (Mauricio Alvarado y Pamela Rovayo).



RedACTE, por su lado, presentará por el mes de la corrección varios videos en los que miembros de las asociaciones contarán una anécdota sobre la profesión. Y el 27 de octubre, día de la corrección, Alicia Zorrilla, académica argentina ofrecerá una conferencia sobre el lenguaje. La conferencia estará abierta tanto para correctores como para el público en general.



¿Qué es un corrector?

El corrector es un ser humano mágico: endereza las líneas torcidas e imprime luz en las frases incomprensibles, manifiesta Piedad Villavicencio. (I)