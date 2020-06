“Con el collage renuncio al control”

La serie de televisión Mad Men recoge la historia de oro de la publicidad. Todo en este relato comienza en la calle Madison, en los 60, con ideas de posguerra, de un mundo que mira al futuro y que comienza a construir el discurso de lo que puede ser la familia y la sociedad norteamericana a través de las industrias en auge.

La sociedad se ancla de la esperanza de que hay un futuro mejor en el que, además de la tecnología y la libertad, el ser humano dominará incluso la Luna.

Los relatos que la escritora Marcela Ribadeneira nos presenta en sus trabajos de collage contradicen de manera paradójica todas las ideas de ese futuro que no fue.

Para deconstruirlos usa esta técnica que, como dice, desde su concepción se despoja de esa pretensión de originalidad. “Eso siempre me ha gustado. Es lo que me ancla”, dice en una entrevista vía Zoom.

Ribadeneira, que con el inicio de la emergencia sanitaria dejó atrás un proyecto escritural en el que no ha podido avanzar, se volcó a la posibilidad de ordenar sus ideas desde las imágenes. “El collage me da una comodidad que no me dan las letras, que no me da la escritura, porque incluso cuando haces un cuento o una novela, una pieza de cine, todavía hay una expectativa de ver algo que no se ha visto antes”.

Entonces, la autora de Golems toma aquellas imágenes idealizadas de las mujeres, de las familias, de la humanidad, usadas para la publicidad, y las transforma en escenas sutiles que desgarran su perversidad a través de cuerpos que se muestran ahora sí imperfectos, familias que alumbran una bomba, imágenes que tienen un gesto en el que la calma se ha rasgado y todo está por explotar.

“El collage ofrece la posibilidad de deconstruir los ideales que nos imponen los sistemas económicos, políticos y sociales a través de los mismos códigos visuales que estos emplean”, dice Ribadeneira.

Considera que este formato en el que se ensucia, observa, ordena y usa el software Photoshop como un abuelito aprende a usar su correo electrónico, “es la posibilidad de cuestionar las imposiciones que buscan homologar al individuo, de provocar al sistema mediante la iconografía del poder –venga esta desde la publicidad, la cultura popular, la propaganda política, la religión o el mismo arte–, revirtiendo y pervirtiendo su sentido”.

Ribadeneira considera que tiene con la apariencia una protesta muy fuerte que no termina de estallar y que no termina de verterse sino en este tipo de obras. “Y de eso no me doy cuenta, sino después, el uso de la temática, las iconografías, las imágenes; siempre hay un lado más poderoso que se revela después”.

Para la artista: “La humanidad ha ido mucho menos lejos de lo que pensábamos, todo está destruyendo nuestro sistema. Las mismas sociedades contemporáneas eran promesas de algo que ahora sabemos son modelos fracasados”. (I)

El proceso de la escritura es un momento consciente

La artista ha generado un catálogo, que en otras condiciones ha postergado siempre, de su trabajo con el collage y obras en disposición para la venta. En estas piezas, como en su escritura, se filtran sus ideas sobre el cuerpo, sobre la enfermedad, la muerte, el miedo, la materia. Considera que la escritura es un espacio para pensar, para desenredar ideas del mundo y de quién es. “La escritura es un momento consciente, es una idea de control y la consciencia tiene que estar prendida y alerta.

El collage es todo lo contrario, es renunciar al control y tener un proceso creativo mediante otro mecanismo, otras cosas que entran en juego,

Es menos frío como proceso y a través de este tengo mucho menos miedo de fracasar. Cuando hago collage no escribo y cuando escribo no hago collage”, dice la artista, a pesar de que este proceso durante el confinamiento le ha permitido ordenarse. (I)