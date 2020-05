Carta Santa, una opción de magia "online" en cuarentena

Los escenarios están cerrados, los aplausos se extinguieron y ahora el silencio cubre las salas que, hasta antes de la cuarentena, recibían todo tipo de eventos culturales.

En Colombia es todavía incierto cuándo se retomará la actividad artística en vivo. Por eso los shows virtuales, a través de plataformas y redes sociales, son una alternativa para compartir con aquel público que ahora se mantiene aislado en sus casas a causa de un enemigo invisible, el coronavirus.

Con el objetivo de trasladar el arte de la prestidigitación al formato virtual como alternativa durante la cuarentena, se realiza el evento Carta Santa Deluxe Edition. En él, nueve magos de cuatro países hacen shows en directo a través de internet.

Los participantes son los colombianos Inti Vargas, Daniel Albarracín, Maraval, Diego Córdoba (Sr. Misterio), Germán Arciniegas y Johans Ríos, mentalizador del evento; los ecuatorianos Raúl Adatti y Siegfried Tieber; el peruano Bruno Tarnecci y el venezolano Luis Otero.

“En diferentes países se estableció que solo las actividades de primera necesidad tendrían el respaldo. Eso nos plantea la pregunta de si el arte es necesario en estos momentos, y en muchas partes decidieron que no lo era”, indicó a EL TELÉGRAFO Diego Córdoba, desde Cali.

Ante la crisis, en Colombia la magia se sintió frenada por los anuncios gubernamentales de prohibir por largo tiempo los espectáculos públicos.

Según Córdoba, fue un mensaje que conmocionó a los artistas. “Algunos pensaban que no se podría hacer una obra de teatro ni un show de magia. Por ello se armó un grupo de investigación llamado Casa Siete y nos replanteamos el ejercicio de la magia”.

Se planteó usar las herramientas actuales, tecnológicas y demás. “Algunos colegas pensaban hacer su mismo show, pero a través de una plataforma. Vimos que esa opción no es efectiva, pues la magia es de interacción con el público, no es un formato televisivo. Queremos generar la experiencia en vivo y en directo. Así se desarrolló todo el proyecto”.

“Extraño el contacto con el público”

El mago y actor quiteño Raúl Adatti, de 34 años, se unió a esta iniciativa. Él gusta de la magia con influencia circense, con el ambiente del clown. “Para el capítulo que tuve en Carta Santa se completó el aforo y tuvimos que abrir otra fecha para el jueves 21 de mayo”.

Recuerda sus inicios en la magia. “Siempre me ha gustado mucho el juego, el contacto con la gente. A los 18 años me di cuenta de que me gustaba la magia, eso me llevó al clown”.

Es España estudió con grandes exponentes de la magia. “Ahí vamos, aprendiendo todos los días”.

Considera que la cuarentena ha sido la oportunidad para muchos artistas de estar consigo mismos y de crear.

“Pero lo económico es una preocupación de todos, de ver cómo nos gestionamos. El artístico es un sector muy precario. Pero aquí seguimos, apoyando iniciativas como esta de Carta Santa”.

Es un show de magia con cartas, de ahí su nombre: Carta Santa. Al ser online se limita la interacción con el público, y eso le ha costado mucho al artista. “A mí me gusta bajarme del escenario, hago locuras con la gente, me gusta interactuar. Pero el show online me ha llevado a descubrir otras cosas, otros recursos. Puedes hacer una magia con cartas que muchas personas logran ver, a diferencia de un teatro, donde ese juego de cartas no podrán verlo bien todos los presentes”.

El cambio de formato implica tener en cuenta otros factores, como la iluminación, el color del fondo, que se vea bien en cámara. “Son detalles que antes no se tomaban tanto en cuenta. Creo que después de esto van a cambiar muchas cosas en el mundo”, afirma Adatti.

El quiteño Siegfried Tieber, de 33 años, también está en el show. Él lleva cerca de 15 años en la magia, actividad por la que se decantó, pese a haberse graduado de ingeniero mecánico en la Universidad San Francisco.

Un libro de magia que alguien le prestó en primer semestre, a sus 19 años, lo introdujo en ese mundo mágico. Vive en Los Ángeles (EE.UU.), donde está el Magic Castle (Castillo Mágico), un sitio considerado el Hollywood de la magia.

“Me mudé hace 7 años a Los Ángeles con la idea de estar cerca del Magic Castle y llegar a presentarme ahí. Y lo logré”.

Le gusta la magia de cerca, la de cartas, monedas, juegos manuales que se aprecian mejor en la proximidad. Y eso se presta para los shows online. “Al hacer la magia ante una cámara, todo el público está prácticamente en primera fila, a centímetros de distancia del mago”.

Al igual que Raúl Adatti, siente que ha sido difícil no tener al espectador en vivo y eso cambia las reglas del juego. “Algunos juegos de magia no funcionan ante una cámara, pues requieren la interacción directa del público. Otros hay que adaptarlos, no es posible simplemente hacer ante la cámara el mismo acto que en vivo, de la misma forma”.

Tieber ha hecho ya otras presentaciones online, por lo que ha adquirido experiencia en el tema. “Ahora puedo vender mi espectáculo en otros países, sin tener que estar allá”.

Los interesados en presenciar los shows de Carta Santa pueden pagar $ 20 por el paquete de cinco capítulos que restan, o $ 5 por cada show individual. Mayor información al Whatsapp (+57) 3154260778, de Diego Córdoba. (I)