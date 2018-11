Carlos Mata realizará un viaje musical por sus éxitos

El recordado cantautor y galán de novelas venezolanas regresa para endulzar con sus melodías al público ecuatoriano que aún lo admira.

Carlos Mata, el famoso protagonista de La Dama de Rosa y Cristal, está de vuelta por Guayaquil para el concierto que ofrecerá en el Teatro Sánchez Aguilar (TSA), el próximo viernes 16 de noviembre, a las 21:00.

Con varias décadas de trayectoria en escenarios nacionales e internacionales y con un repertorio consolidado, el intérprete caribeño revivirá sus mejores recuerdos de amor, juventud y romance a través de una antología de sus éxitos.

“Que por qué te quiero”, “Dónde está el amor”, “Presiento”, “Déjame intentar”, entre otros, que catapultaron su carrera, constan en el repertorio que por hora y media interpretará en este recital.

Talento a merced de lo social

Carlos Mata nunca ha perdido vigencia. Por ello vale recalcar que, de los artistas de su generación, es uno de los más completos que ha podido pasar las fronteras de su natal Venezuela para darse a conocer en diversas producciones latinoamericanas, desde novelas, hasta películas, programas televisivos, series y obras de teatro. Los reconocimientos también han proliferado hasta la actualidad. En 2015 Mata ganó el premio Miami Life Awards como Mejor actor principal, por su participación en la comedia El método Grönholm, de Jordi Galceran.

Su talento -incluso- ha trascendido a partir de su proyecto académico en una escuela de actuación, danza y modelaje que fundó en Miami, como La academia.

Además se ha distinguido por ser parte de una lista de destacadas figuras representantes de Unicef para una campaña contra el abuso infantil.

Como actor ha participado en más de 25 dramáticos transmitidos en 60 países.

Entre las más populares estuvieron Leonela, que emitió el canal venezolano Radio Caracas Televisión; Cristal, Amantes de luna llena y Guerra de mujeres. La más reciente fue El señor de los cielos, de Telemundo.

En esta narconovela interpretó al oportunista financiero de Juan Carlos Salvatierra, quien tiene un perfil opositor al régimen chavista.

Irónicamente Mata ha sido muy crítico a ese gobierno como al de Nicolás Maduro, contra el que arremete en redes sociales con ahínco.

Esta es otra de las razones por las que la popularidad de Carlos Mata también ha subido. En 2014, por ejemplo, el actor difundió una imagen sobre una presunta represión de la Guardia Nacional venezolana contra los manifestantes de las barricadas.

Sin embargo, la foto hacía referencia a una situación similar, pero en Chile y en otro año. Aunque el artista pidió disculpas por esta reproducción, el presidente venezolano lo calificó de mentiroso.

“Quedé sorprendido ayer por el actor Carlos Mata, reprodujo una foto falsa ¡agredió a Venezuela! El actor miente, miente y miente y por ello los invito a meterse en su Twitter, reproduce links de organizaciones nazis”, manifestó el mandatario sobre dicha situación.

Pero esto no frenó a Mata pues hasta la actualidad continúa expresando su opinión sobre el gobierno venezolano y su radical postura contra los últimos acontecimientos en su país.

“Aunque vivo en Estados Unidos hace 20 años, amo y sufro a Venezuela a diario (…) Soñaba con algún día volver a mi país, pero es imposible porque es un régimen dictatorial y retorcido”, sentenció el artista a Perú.com.

Su música lo une con los latinos

En los últimos tres años el cantautor ha llevado su música a países como Chile, Argentina, Ecuador y Perú.

En abril interpretó sus temas en el Auditorio del Cuartel General del Ejército de Perú, sus éxitos de la década del ochenta fueron coreados. Además, lanzó temas de su nueva producción.

“Voy a presentarles mis nuevas canciones como ‘No me arrepiento’, ‘Amar y amar’ y ‘Siento’, que serán la base de un nuevo disco”, expresó a la prensa peruana en abril.

Su visita a Ecuador es una de las tantas que ya ha realizado por la cantidad de seguidores locales que tiene.

Cabe recalcar que a principios del 2017, el actor estuvo en Santa Elena para la grabación del film Político por accidente, su primera producción ecuatoriana.

Se trató de un trabajo que estuvo en manos de Francisco Pinoargotti como su productor y Pedro Ortiz como su libretista. Protagonizada por Mata y Pinoargotti, contó con las actuaciones de Elena Gui, Carlos Alberto Vicente, Giovanna Andrade y Víctor Aráuz. Sin embargo, la cinta nunca fue estrenada.

En forma paralela, vale destacar que la música siempre ha sido el vínculo más fuerte entre Carlos Mata y Ecuador.

El último concierto que ofreció fue en Manta donde demostró su cariño fraternal a los ecuatorianos.

“Cuando generalmente yo vengo a Ecuador, ya sea a Quito o a Guayaquil, su gente es uno de los públicos más cálidos que me recibe (...) Ecuador siempre ha demostrado un cariño que no es normal por el trabajo de uno. El aprecio y generosidad de su gente me llenan y conmueven”, dijo a la prensa peruana el año pasado.

El costo de los boletos para el recital en el Sánchez Aguilar es de $ 70, $ 50 y $ 40. (I)

Una carrera trazada por la actuación y la música

Telenovela Cristal - 1985

Fue una romántica historia de Delia Fiallo que se desarrolló en el mundo de la alta costura venezolana. Mata la protagonizó con Lupita Ferrer y Jeannette Rodríguez.

Novela La dama de rosa - 1986

Escrita por José Ignacio Cabrujas y Boris Izaguirre, fue dirigida por Luis Manzo. Se trató de una versión libre del clásico francés del siglo XIX Los Miserables, de Víctor Hugo.



Telenovela Señora - 1988

Protagonizada por Maricarmen Regueiro y Carlos Mata, tuvo como especial participación a Caridad Canelón, quien interpretó el papel de la antagónica.



Que por qué te quiero

Es el nombre del segundo álbum de estudio grabado por el cantante venezolano y lanzado al mercado bajo el sello discográfico de Sonográfica en 1985.



Cautivo

Fue el álbum que estrenó en 1990 y en el que lanzó uno de sus temas ícono “Déjame Intentar”, que fue el que más despuntó del disco. Está subido a YouTube.



Amaneciendo

Bajo el sello de Polygram Discos S.A. fue un álbum que grabó en Argentina en 1995. Es una reedición de 10 temas en el que se encuentra la canción “Tiempo de mirar atrás”.



Obra El Cavernícola

Es un monólogo de Rob Becker, dirigido por Basilio Álvarez, que tiene como columna vertebral la eterna lucha o pugna de los sexos. Carlos Mata la presentó en 2011.



El señor de los cielos

En la narconovela transmitida por Telemundo en 2017, el actor da vida a Juan Carlos Salvatierra, un empresario y activista, opositor del gobierno de Nicolás Maduro.

Político por accidente

La cinta que grabó en 2017, en Santa Elena, la hizo junto a Francisco Pinoargotti, quien la produjo. El actor caracteriza a un padre protector. Aún no ha sido estrenada.