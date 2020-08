Carlos Vives, Ismael Cala y Fonseca estarán en los Premios Latinoamérica Verde

“Contra viento y pandemia. Vamos a premiar a los mejores proyectos ambientales del continente”, es la frase con la que Roberto Manrique, embajador mundial y presentador de Premios Latinoamérica Verde (PLV), publicó en sus redes sociales, haciendo énfasis de que la séptima edición del evento ambiental se llevará a cabo del 19 al 22 de agosto en un formato 100% digital.



En esta nueva edición de PLV se han sumado algunos artistas musicales a la gala de premiación que se realizará el sábado 22 de agosto a partir de las 19:00 y será transmitida a escala mundial por la señal de Infobae, Bioguia y plataformas de la organización.



Entre los artistas musicales que formarán parte de la gala constan Carlos Vives, quien interpretará el tema: “Cumbiana”, un sencillo que forma parte de su nueva producción discográfica.



“Cumbiana es el nombre que encontré para llamar a ese territorio, para llamar la atención sobre ese territorio y sobre una cultura que está en el origen de nuestra música y sobre una cultura que nos dejó mucha espiritualidad en la música, mucha alegría, nos dejó percusiones, nos dejó cañas. Creó las culturas chimilas, los pueblos originarios americanos antes de la llegada de Europa y que quedaron esas huellas en los vallenatos, en las cumbias, en toda esa música que he usado, en todos estos años de encontrar ese estilo”, enfatizó Vives en una entrevista.



En tanto que Fonseca, quien también participará en la gala de los PLV, interpretará su última producción titulada “Lo que Ayer Era Normal”. Un tema con una reflexión sobre las expresiones de cariño que ahora son difíciles de dar en medio de la cuarentena.



"El mundo se detuvo, el planeta comenzó a respirar y los humanos a extrañar", mencionó el músico colombiano.



Presentadores



La virtualidad ha permitido que talentos de varios países se sumen a la gala de Premios Latinoamérica Verde. En esta edición, por primera vez, se contará con la participación de presentadores de categorías, entre ellos, el actor peruano Christian Meier; la pareja de artistas colombianos Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca; el periodista y conferencista cubano Ismael Cala; la actriz venezolana María Gabriela De Faría; la actriz española Esther Acebo.



Además, el actor y cantante venezolano Rafael de la Fuente; la presentadora chilena del programa Chile Sustentable, Catalina Droguett; y Arturo Islas, actor, productor, influencer y activista ambiental mexicano.



Todos ellos vestirán diseños que promuevan la moda sostenible y formarán parte de la alfombra verde que se transmitirá previo a la gala.



A este staff se suma el actor ecuatoriano Roberto Manrique y la actriz colombiana Carmen Villalobos.



Roberto Manrique, quien ha sido el presentador y embajador global de PLV desde su creación en el 2013, mencionó que "me emociona profundamente, me enorgullece y me da esperanza el trabajo de tantos emprendedores, comunidades, familias, individuos o grupos de individuos que buscar mitigar o erradicar los problemas ambientales y sociales que se vive día a día en cualquier rincón del mundo. Están dándolo todo en una área tan demandante y muchas veces tan contracorriente como es el trabajo ambiental, es realmente inspirador”.



Mientras que Carmen Villalobos, en un live, dijo que “los proyectos están y hay muchas personas trabajando para que este planeta sea maravilloso, eso es muy valioso y me honra poder ser parte de este evento”. (I)