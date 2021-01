Boris Valentín une su voz a la de Luly Navarrete para el single “No me digas no”

"No me digas no" es el tema que Boris Valentín presenta al finalizar este 2020, junto a Luly Navarrete en un feat que une el talento ecuatoriano.

El cantante radicado en Estados Unidos y la artista que vive en Guayaquil unieron sus voces para entregarle al público un tema realizado con amor y, sobre todo, lleno de lucha, pues se lo produjo en medio de una pandemia, lo que dificultó obtener el producto final, que ya se encuentra en las plataformas digitales.

Boris nacido en Guayaquil, es el menor de cuatro hermanos; él considera que su madre desde pequeño lo perfiló hacia el mundo de la música, pues recuerda que su progenitora tenía una voz hermosa con la cual lo arrullaba y tranquilizaba cuando era niño.

“De ella vino mi amor por la música desde que tengo uso de razón, escuché temas con su voz como los de Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, Silvana Di Lorenzo, Isabel Pantoja, Juan Gabriel, entre otros”, rememora el cantante.

Otra de sus influencias musicales son: La Lambada de Kaoma, Sophy, Galy Galiano, Willie Colón, Rubén Blades, Benny Moré, Wilfrido Vargas, Jossie Esteban y La Patrulla 15, entre otros.

En cuanto a la historia del tema "No me digas no”, el artista comenta que es un conjunto de varias historias de amor que enfocan una paradoja, pero tiene como eje central un amor de la adolescencia.

La cantante y modelo Luly Navarrete, quien es parte del grupo "Las Chicas Dulces" y también "Reina de la Campana", es parte de la producción musical y esto se debió a una iniciativa de Renny, El Mago de la Melodía.

“Con Luly una vez que nos juntamos en el estudio y la química fluyó, en realidad lo que hicimos fue divertirnos, sabíamos que iba a ser un éxito, pues de principio a fin le pusimos mucho amor”, recalca Boris.

La trayectoria de Valentín se remonta a cuando tenía 10 años y empezó a participar en varios festivales sobre todo de pasillo interpretando temas de Julio Jaramillo. En su adolescencia y juventud formó parte de dúos y agrupaciones musicales en Ecuador.

En 2007, tras la muerte de su madre, decide radicarse en Estados Unidos, donde tuvo ligeras incursiones en el mundo artístico, pero es hasta el encuentro con el productor salsero Renny Rodríguez (El Mago de la Melodía) que emprende el proyecto de "No me digas no", el cual fue escrito y compuesto por Boris Recalde Niola, quien decidió utilizar como nombre artístico "Boris Valentín".

El tema ya cuenta con más de 30 mil reproducciones en YouTube de varios países como México, Perú, Colombia, Venezuela y Los Estados Unidos, y está disponible en Spotify, Amazon y todas las plataformas.

Para enero del 2021, Boris Valentín tiene planeado visitar Ecuador y recorrer Guayaquil y otras ciudades promocionando su tema. (I)