Biera ft. Abbacook: Arte según Platón

Biera es un proyecto de hip hop alternativo de Portoviejo, Ecuador, que nace en el 2018 con la necesidad de expresar sus sentimientos más profundos luego de una serie de sucesos devastadores que plasma en sus letras y sube esas ideas a escondidas para Soundcloud.



En 2019 hizo su primer lanzamiento público con "Flores Rojas, Imagina". Y un EP solo en YouTube "Malas decisiones buenas historias".



Solo meses después de lanzar sus sencillos Biera conoce a los productores Elmo y Frau Frida, en Argentina, donde estudia. Con ayuda de ellos se aventura a lanzar su primer disco "Volando" (2019), donde Biera reveló sus más grandes aspiraciones en sus líricas, proponiendo un mensaje con un sonido fresco para la escena independiente ecuatoriana.



Nueva Era: La última fiesta



Este 9 de diciembre, Biera lanzará su nuevo sencillo "Arte según Platón" junto a Abbacook, iniciando así una etapa más madura, con influencias del hip hop alternativo, el synth pop con bandas de la escena independiente ecuatoriana.



Para Platón el arte es una imitación. El artista copia lo que percibe, una imitación de la forma verdadera. Con esta premisa parte la idea del tema. En realidad todas las canciones que hemos escuchado ya se han compuesto, solo que de maneras distintas. Esto nos sirvió tanto a Abbacook y a mí para expresar nuestras ideas sobre lo que se escucha actualmente y de lo saturado que está el mercado con ciertos géneros.



"Abbacook es una de las personas más talentosas que conozco en este medio y trabajar con él fue totalmente un sueño cumplido, es atento con los detalles, pero sobre todo está abierto a todas las ideas que surgieron mediante la producción. No le tuve que indicar de qué trataba la canción porque él ya tenía todo investigado para entrar en el tema. Sin duda una de las mejores experiencias que he tenido con Pancho, a quien le he tenido mucho cariño", manifiesta Biera.



¿Qué es la última fiesta?

Es un short film disfrazado de álbum, con una historia por detrás sobre la amistad, la traición y los vicios. Slim Biera es un joven callado y tranquilo que por juntarse con las personas equivocadas termina cometiendo actos que están fuera de su moral. Esta historia fue escrita en su totalidad y tendrá partes explícitas en el álbum.