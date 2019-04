Banda de folk Sunshine and The Makenzi Sound estrenará temas inéditos

El estilo orgánico de componer de la banda Sunshine and The Makenzi Sound ha cautivado a una audiencia local y extranjera que los sigue, tanto en redes sociales como en sus conciertos.

Después de sus dos discos, The Year of Hope (2013) y 20 Days of Nothing (2015), ahora se disponen a presentar un material inédito en un concierto que se realizará el próximo 25 de abril, a las 20:00, en el Teatro Sánchez Aguilar, de Samborondón.

Jorge Rivas, guitarrista del grupo, cuenta que, además de interpretar temas de sus dos discos anteriores, esta vez tocarán nuevas canciones bajo el mismo formato acústico y con instrumentos electrónicos, sin perder la esencia del folk.

“Wild Penguins go to Antarctica” y “Fear and Fire” son temas del primero y segundo discos que tuvieron difusión en radios con proyección internacional.

“No buscamos algo en específico que comunicar en nuestras letras”, dice Rivas. Él asegura que las letras de la banda son muy personales, y que el objetivo es que cada persona que las escuche pueda interpretarlas a su manera.

Comenta que con las composiciones en inglés le apuestan a llegar a un público que comparta su gusto por el género folk, que va más acorde a este idioma.

“Es más fácil que las personas en cualquier parte del mundo escuchen nuestras canciones para que nos puedan entender y más gente se comunique con nosotros por esa vía”, expresa Rivas.

La agrupación, que inició su proyecto en 2011, está integrada por Juan Pablo Rivadeneira (voz, guitarra y ukelele), Roberto Ramil (violín), Alfredo Bozano (batería), Valentina Areco (voz y pandereta) y Daniel Vélez (bajo).

Todos tienen en común disfrutar de este arte que han desarrollado en forma empírica, componiendo y grabando en casa de amigos.

“Queremos seguir haciendo esto con amor, porque nos gusta hacer sonreír a la gente y que coree nuestras canciones”.

El concierto se dará en el marco del Festival de Otra Música promovido por el Teatro Sánchez Aguilar, y será en la Sala Zaruma. (I)