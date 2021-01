Aute, Quino, Yela Loffredo, Claudio Durán, Olivia de Havilland, Kenny Rogers, la variopinta lista de los que nos dejaron

"No siempre hay un asesino, algunas veces toca morir. Lo que viene se va, como suele pasar... El viento, el viento", cantaba Luis Eduardo Aute, ese gran poeta, intérprete y pintor que falleciera el 4 de abril del inefable año capicúa (2020), dejando un vasto repertorio para la posteridad, testimonio de su destreza poética.



El 2020 fue un año funesto, preñado de muertes en todo el planeta, y el mundo de la cultura no ha sido ajeno a esa realidad.



Los personajes vinculados a la cultura que se fueron conforman una lista tan extensa y variopinta que plasmar todos sus nombres en este artículo es afrontar una ardua empresa.



De cualquier forma, diario El Telégrafo lo intenta, no sin resquemor, por aquellos que faltan, pero como dijera Pau Danés, cantante de Jarabe de palo, otro artista que abandonó el mundo terrenal en el 2020: "que uno y uno sean dos, como exactos son los números... Depende". Hoy, 2 de enero de 2021, aún con la resaca de las celebraciones por el año nuevo, recordaremos a algunos de ellos.



Carlo Colombara: Chef italiano radicado en Ecuador, pionero de la gastronomía italiana en Guayaquil, presentador de programa de cocina en Ecuavisa. (25 de marzo de 1938 - 28 de marzo de 2020).









Pepe Luque Medina: Caricaturista, acuarelista, periodista, dibujante e ilustrador boliviano radicado en Ecuador. (21 de septiembre de 1937 - 30 de marzo de 2020).



Rodrigo Pesántez Rodas: Poeta azogueño, catedrático y crítico literario. (25 de julio de 1937 - 2 de abril de 2020).



Alberto Cordero Aroca: Historiador, especializado en Vicente Rocafuerte. ( + Abril de 2020).



Miguel Varea: Dibujante y pintor quiteño. Su expresión artística se ha movido sobre todo en el arte figurativo a través del dibujo y el grabado. (23 de octubre 1948 - 16 de abril del 2020).





Yela Loffredo: Yela Loffredo, escultora ecuatoriana, fundadora de la "Asociación Cultural Las Peñas" y directora del Museo Municipal de Guayaquil, símbolo del arte guayaquileño. (22 de julio de 1920 - 16 de mayo de 2020).











José Antonio Gómez Iturralde: Historiador, director cultural del Club de la Unión. Exdirector del Archivo Histórico del Guayas. Autor de innumerables obras. ( + 21 de julio de 2020)





Paolo Marangoni: Médico italiano radicado en Guayaquil, creador de Aprofe y crítico de arte. (11 de septiembre de 1924 - 22 de junio de 2020).





Claudio Durán: Compositor argentino radicado en Ecuador, formador de nuevos talentos, productor y creador de música para piezas audiovisuales. Juez en el reality Popstars. (9 de marzo de 1958 - 5 de septiembre de 2020).





Jorge Núñez Sánchez: Historiador ecuatoriano, docente universitario e investigador; director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y miembro Honorario de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. (6 de febrero de 1947 - 1 de noviembre de 2020).











En el ámbito internacional:









Neil Ellwood Peart: Músico canadiense, baterista y letrista en la banda de rock progresivo Rush. (12 de septiembre de 1952 - 7 de enero de 2020).







Terry Jones: Estrella del grupo británico de humor Monty Python, actor, director de cine, guionista, comediante e historiador británico. (1 de febrero de 1942 - 21 de enero de 2020​).



Raúl José Amundaray: Actor de televisión venezolano, locutor, declamador y profesor de actuación. Fundador del Teatro de Cámara de Caracas. (18 de mayo de 1937 - 21 de enero de 2020).







José Luis Cuerda: Director, guionista y productor de cine español. “Amanece que no es poco”, “La lengua de las mariposas”, “El bosque animado” o “Así en el cielo como en la Tierra” son parte de su legado. (18 de febrero de 1947 - 4 de febrero de 2020).



Kirk Douglas: Actor y productor de cine estadounidense. Entre sus papeles, destacaron su interpretación del pintor Vincent van Gogh, en El loco del pelo rojo, y su papel protagonista en Espartaco. (9 de diciembre de 1916 - 5 de febrero de 2020).



Katherine Coleman Goble Johnson: Física, científica espacial y matemática estadounidense que contribuyó a la aeronáutica de los Estados Unidos. Calculó la trayectoria para el Proyecto Mercury y el vuelo del Apolo 11 a la Luna en 1969. (26 de agosto de 1918 - 24 de febrero de 2020).







Max von Sydow: Actor de "Game of Thrones" originalmente sueco y luego francés.​ Nominado al Premio Óscar por Pelle el conquistador y por Tan fuerte, tan cerca. (10 de abril de 1929 - 8 de marzo de 2020).



Kenny Rogers: Legendario cantante, leyenda de la música country. (21 de agosto de 1938 - 20 de marzo de 2020).









Lucía Bosé: Actriz italiana residente en España. Miss Italia 1947, musa del neorrealismo italiano, actuó en diferentes películas italianas y en algunas películas españolas. (28 de enero de 1931 - 23 de marzo de 2020).



Luis Eduardo Aute: Músico, cineasta, escultor, pintor y poeta español. Aunque fue principalmente conocido como cantautor, también destacó como pintor y como director de cine. (13 de septiembre de 1943 - 4 de abril de 2020).









Brian Dennehy: Actor estadounidense, popular en gran medida por sus numerosos papeles secundarios como villano en películas de acción y thrillers. (9 de julio de 1938 - 15 de abril de 2020).









Luis Sepúlveda: Escritor, periodista y cineasta chileno, autor de cuentos y novelas. (4 de octubre de 1949 - 16 de abril de 2020).









Marcos Mundstock: locutor profesional, redactor publicitario, actor y humorista argentino, integrante del grupo de música y humor Les Luthiers. (25 de mayo de 1942 - 22 de abril de 2020).









Irrfan Khan: Actor de Bollywood, parte del elenco principal de la película india "Quién quiere ser millonario". (7 de enero de 1967 - 29 de abril de 2020).







Little Richard: Pianista, artista y leyenda del rock 'n' roll. Cantante y compositor. (5 de diciembre de 1932 - 9 de mayo de 2020).









Sergio Denis: Cantante, compositor, productor discográfico y cantautor argentino de folclore, canción melódica y pop en español. (16 de marzo de 1949 - 15 de mayo de 2020).







Gregory Tyree Boyce: Actor. Apareció en la película de 2008 “Twilight” (“Crepúsculo”). (5 de diciembre de 1989 - 13 de mayo de 2020).



Héctor Suárez: Actor y comediante mexicano que participó en diversas películas, obras de teatro, series de televisión y telenovelas. (21 de octubre de 1938 - 2 de junio de 2020).









Pau Donés: Cantante, guitarrista y compositor español, conocido por ser el vocalista del grupo musical Jarabe de Palo. (11 de octubre de 1966 - 9 de junio de 2020).









Carlos Ruiz Zafón: Novelista español. Su obra más importante es La sombra del viento, con 15 millones de ejemplares vendidos y ganador de numerosos galardones. (25 de septiembre de 1964 - 19 de junio de 2020).









Ian Holm: Actor británico. Interpretó una serie de personajes, incluidos Bilbo Baggins en la trilogía de “El señor de los anillos”. (12 de septiembre de 1931 - 19 de junio de 2020).​









Joel Schumacher: Director, productor y guionista de cine estadounidense. Trabajó en películas como The Lost Boys, El cliente, Batman Forever, 8mm, Un día de furia y El fantasma de la ópera. (29 de agosto de 1939 - 22 de junio de 2020).

Ennio Morricone: Compositor y director de orquesta italiano conocido por haber compuesto la banda sonora de más de quinientas películas y series de televisión. (10 de noviembre de 1928 - 6 de julio de 2020).









Naya Rivera: Actriz de "Glee" y cantante puertorriqueña. (12 de enero de 1987 - 8 de julio de 2020)



Kelly Preston: Actriz estadounidense. Apareció en más de sesenta producciones de televisión y cine, entre las que se incluyen Christine, Twins y Jerry Maguire. (13 de octubre de 1962 - 12 de julio de 2020).



Olivia de Havilland: Actriz británica-estadounidense, estrella de 'Lo que el viento se llevó'. ​Ganadora de dos premios Óscar a mejor actriz. (1 de julio de 1916 - 25 de julio de 2020).









Mercedes Barcha: Esposa del novelista Gabriel García Márquez. Conocida en los círculos literarios por aupar la carrera de su esposo al enviar una de sus obras cumbre, "Cien años de soledad", a concurso. (6 de noviembre de 1932 - 15 de agosto de 2020).



El Loco Valdés: Actor y humorista mexicano perteneciente a la llamada época de oro. Padre de Cristian Castro. (29 de enero de 1931 - 28 de agosto de 2020).







Chadwick Boseman: Actor, guionista y dramaturgo estadounidense. Protagonista de la película Pantera Negra. (29 de noviembre de 1976 - 28 de agosto de 2020).











Xavier Ortiz: Actor, cantante, modelo, presentador de televisión y empresario mexicano, integrante del grupo Garibaldi y divorciado de Patricia Manterola.​ (29 de junio de 1972 - 7 de septiembre de 2020).









Carlos Eduardo Villamizar: Actor venezolano. Participó en telenovelas como Enséñame a querer, Cosita rica, Angélica Pecado y Pura sangre. (3 de julio de 1935 - 17 de septiembre de 2020).









Ruth Bader Ginsburg: Jueza y jurista estadounidense que se destacó, especialmente, por su trabajo en la lucha por la igualdad legal de género. (15 de marzo de 1933 - 18 de septiembre de 2020).









Quino: Humorista gráfico e historietista argentino. Su obra más conocida fue la tira cómica Mafalda (17 de julio de 1932 - 30 de septiembre de 2020).







Edward Lodewijk Van Halen: Músico neerlandés-estadounidense, conocido mundialmente por ser el guitarrista y miembro fundador de la banda de hard rock Van Halen junto a su hermano Alex y a Mark Stone. (26 de enero de 1955 - 6 de octubre de 2020).









Conchata Ferrell: Actriz de reparto de larga data. Tuvo una amplia lista de papeles, entre los que se incluyen personajes de series de televisión como "Two and a Half Men" y películas como Edward Scissorhands y Erin Brockovich. (28 de marzo de 1943 - 12 de octubre de 2020).

Ricardo Blume: Actor peruano radicado en México. Miembro de la Asociación Nacional de Actores. (16 de agosto de 1933 - 30 de octubre de 2020). ​









Sean Connery: Actor escocés cuya carrera cinematográfica de cinco décadas estuvo dominada por el papel de James Bond. (25 de agosto de 1930 - 31 de octubre de 2020).



David Prowse: Actor británico, interpretó a Darth Vader en la trilogía original de "Star Wars". (1 de julio de 1935 - 28 de noviembre de 2020).









John Le Carré: Novelista británico especializado en relatos de suspense y espionaje ambientados en la época de la Guerra Fría. (19 de octubre de 1931- 12 de diciembre de 2020).

Stella Tennant: Modelo británica, aristócrata e ícono italiana de la moda de los años 90. (17 de diciembre de 1970 - 22 de diciembre de 2020).​









Sandy Carriello: Cantante y compositor dominicano del dúo urbano Sandy & Papo. (14 de septiembre de 1972 - 23 de diciembre de 2020).



Jonathan Huber: Luchador profesional estadounidense de WWE. (16 de diciembre de 1979 - 26 de diciembre de 2020).





Tito Rojas: Cantante puertorriqueño, ícono de la salsa (14 de junio de 1955 - 26 de diciembre de 2020).









Armando Manzanero: Compositor, cantante, actor, músico y productor discográfico mexicano. Uno de los compositores más exitosos de Latinoamérica. (7 de diciembre de 1934 - 28 de diciembre de 2020).











Pierre Cardin: diseñador de moda francés de origen italiano. (2 de julio de 1922 - 29 de diciembre de 2020).