Ariana Grande cierra el primer fin de semana del festival Coachella 2019

Con un concierto estelar en el que tuvo invitados como NSYNC o Nicki Minaj, Ariana Grande cerró el domingo la primera fase de Coachella, festival que este año se rindió a la pujanza y el éxito de la música latina.

Por los escenarios de Coachella pasaron artistas latinos como J Balvin, Rosalía, Mon Laferte, Javiera Mena o Los Tucanes de Tijuana; incluso hubo actuaciones sorpresa como las de Ozuna, Cardi B y Selena Gómez, cantando “Taki Taki”.

Pero el último día de Coachella, que se volverá a celebrar en Indio (200 km al este de Los Ángeles) el próximo fin de semana con el mismo cartel, era el reservado con honores para Ariana Grande.

Dueña de una de las mejores voces de su generación y convertida en un referente del pop mundial a sus 25 años, Grande comenzó a capela su concierto con “Raindrops (An Angel Cried)” antes de soltar su primer as de la noche, “God is a Woman”.

Con un escenario presidido por una enorme esfera en la parte superior, la cantante jugó con decorados que simulaban “La última cena” o con un coche en el que un grafitero pintó “Arichella”, posiblemente una referencia a “Beychella”, que es como se conoce al Coachella de 2018 tras el histórico y monumental concierto de Beyoncé.

La primera gran sorpresa fue la aparición de NSYNC, sin Justin Timberlake, que regaló una buena dosis de nostalgia con temas como “Tearin’ up my heart”.

Y mientras Grande se anotaba otro buen tanto con “Side to side”, se subió al escenario Nicki Minaj, quien también la acompañó en “Bang bang”.

Grande finalizó su show con éxitos imparables como “Into you” y “No tears left to cry”, tras los cuales la cantante ofreció “Thank U, next” antes de que volaran los fuegos artificiales sobre el desierto californiano.

A media tarde sonó el trap latino del puertorriqueño Bad Bunny, que tuvo de invitado al colombiano J Balvin.

Bad Bunny cantó temas como “Te boté”, “Mía” o “I like it”, y dijo estar orgulloso de representar a la comunidad latina que ha llegado lejos hablando el idioma que hablan en su país. (I)