Anthony Hopkins celebra 45 años sobrio con un esperanzador mensaje

Anthony Hopkins ha compartido una efeméride muy personal. El actor de 'Westworld' ha celebrado que lleva 45 años sin probar una sola gota de alcohol y ha querido lanzar un mensaje de esperanza y optimismo para aquellos que están luchando contra el alcoholismo, especialmente para aquellos más jóvenes.

Ganador del Óscar por 'El silencio de los corderos', Hopkins ha publicado un vídeo en redes sociales para compartir este momento y apoyar a otros que viven actualmente con este problema. Tras recordar lo difícil que está siendo 2020, que por fin termina, el actor ha lanzado sus palabras de ánimo.

"Hoy, hace 45 años, tuve un toque de atención. Me dirigía al desastre, bebiendo hasta la extenuación", declara el intérprete. "Recibí un mensaje breve y conciso que me preguntaba: ¿Quieres vivir o morir? Por supuesto, yo quería vivir", agrega.





With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) December 29, 2020







El actor de 'Lo que queda del día' y 'Los dos papas' también confiesa que tuvo "días duros", en los que llegó a "dudar", pero incentiva que aquellos jóvenes con problemas con la bebida se mantengan fuertes en su lucha.

"Hoy es el mañana por el que estaba tan preocupado ayer. Jóvenes, manténganse firmes, no se rindan, sigan luchando, sean valientes, porque un férreo apoyo estará para ayudaros", manifestó.

Un mensaje lleno de esperanza y motivación, con el que Hopkins se despide de este fatídico 2020. Este año que viene puede ser el de ser su gran regreso a los premios, pues el veterano intérprete suena como uno de los candidatos favoritos al Óscar al mejor actor principal por su papel en 'El padre', la cinta de Florian Zeller, que está actualmente en salas de cine españolas.