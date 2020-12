Ángela Molina, Goya de Honor 2021: "No creo que el cine español haya sido machista"

La actriz Ángela Molina, que ha recibido el Premio Goya de Honor 2021, ha asegurado que el cine español "no ha sido nunca machista" y que en su carrera no ha dejado de tener papeles por el hecho de haber alcanzado una determinada edad.



"Por supuesto que no creo que el cine haya sido nunca machista. A lo mejor ha habido una hornada de cineastas masculinos más grandes que femeninos y a lo mejor la siguiente que viene es más femenina. Es un poco como la vida misma", ha señalado en una entrevista con Europa Press la actriz madrileña.



"Entiendo incluso que haya muchas personas que digan que es más difícil para las mujeres, me lo puedo creer, pero eso no impide que nosotras sigamos siempre sintiéndonos a la par del hombre en cualquier ámbito", ha añadido Molina, quien con dos películas a punto de estrenar ha reconocido "no estar de acuerdo" con la afirmación de que las actrices dejan de tener trabajo a determinada de edad.



"Nunca he estado muy de acuerdo con eso. Es verdad que cuando no había trabajo, pues no había y, cuando había, había. Pero eso forma parte de lo que hacemos. Nunca lo he identificado con eso de que eres 'vieja joven' y ya no vas a tener trabajo", ha señalado.



La intérprete ha reconocido recibir este premio con "entusiasmo" y "sin esperar, o esperándolo un poco". "Todo llega cuando tiene que llegar. La vida es como es y yo me siento una persona muy querida por el público y cómplice de mis compañeros", ha señalado.



Pese a estar nominada al Goya en numerosas ediciones, Molina no consiguió alzar el "cabezón" en ninguna ocasión, algo que no le ha quitado el sueño. "Siento una confianza apabullante e, incluso cuando estaba nominada y no lo he recibido, lo he disfrutado también por el otro. La vida es así y se aprende de todo", ha destacado.



La pandemia de coronavirus también ha afectado a la vida laboral de la actriz, con rodajes "con muchísimas precauciones", como al sector cinematográfico. "Estamos en una fase que está perjudicando cien por cien al cine pero, al igual que lo hará la sociedad, esto se va a superar", ha defendido.



"Y lo que ahora se supere tendrá que ser reflejado en nuestro próximo cine. Y crearemos un buen fuego con estas miasmas que nos están tocando vivir. Hay que hacer algo bueno con lo que nos está sucediendo y aunar fuerzas todos juntos, porque el cine es del pueblo y para el pueblo", ha concluido. (I)