Desaparición de Annabelle, ¿Marketing o realidad?

La semana pasada Anabelle, la maligna muñeca de trapo, fue tendencia mundial por su supuesta desaparición. Dos días después, el hombre que la vigila en el Museo del Ocultismo de la familia Warren descartó la noticia. Tony Spera, yerno de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, aseguró que "no se había ido de paseo ni a visitar a su novio", pero que, curiosamente, al intentar realizar una transmisión en vivo en redes sociales para demostrar que el juguete estaba a sus espaldas, la señal de Internet se cayó.

La versión oficial indica que a la muñeca movieron temporalmente de lugar mientras hacían una limpieza del museo. Este lugar, cerrado desde 2019 tras el fallecimiento de Lorraine, también guarda otros denominados objetos de poder, recopilados por la pareja Warren durante la década del 70. Sin embargo, unas de las hipótesis sobre la supuesta desaparición de Annabelle fueron que los rumores se esparcieron como parte de una campaña de marketing para reavivar esta leyenda de la cultura popular o para generar expectativa por una nueva película de terror de la saga El Conjuro.

La interrogante que mantiene con intriga a los fanáticos de lo paranormal es el intento fallido de la transmisión en tiempo real que Spera pretendía hacer en el museo. En su video sobre el incidente reconoció que la estática estaba más fuerte de lo normal y por ello no tuvo más opción que grabar su intervención antes de publicarla.

“He tenido experiencias en las que fallan los celulares o las grabaciones. Hay fuerzas muy poderosas que se pueden percibir pero no por la gran mayoría de seres humanos”, explicó el investigador ecuatoriano de fenómenos paranormales, Ronald Chávez, en una entrevista con El Telégrafo. Desde su perspectiva, el poder de Annabelle es real y por eso el yerno de los Warren habría fallado en su demostración.

Para el experto, en ocasiones objetos como cuadros, adornos o juguetes pueden tener una carga negativa que empieza a molestar a las familias. Se mueven por voluntad propia, traen malas vibras y generan pesadillas. En su mayoría se trata de regalos provenientes de otros países, como México, Brasil o Cuba, cuya cultura y filosofía de fe es distinta a la nuestra. Por ejemplo, en las dos últimas naciones existe un misticismo popular respecto a la práctica de santería y de la macumba.

En la bodega de su casa, en Guayaquil, Chávez almacena artículos similares a Annabelle, los cuales exorcisó y guardó para evitar que causen daño a otras personas. Los Warren hicieron lo mismo hace cincuenta años, excepto que convirtieron a su vivienda en museo y con ello atrajeron miles de turistas cada año.

Un hurto fue otra de las especulaciones sobre la desaparición de Anabelle, que hasta cierto punto suena descabellado por la fuerte seguridad que vigila el interior Museo del Ocultismo, ubicado en Monroe, Connecticut (Estados Unidos). Quienes podrían estar interesados en sustraerla son sectas o grupos dedicados a rituales oscuros.

"Yo estaría preocupado si realmente se fuera (del museo) porque no es nada para jugar", dijo Spera acerca de la muñeca que encontraron sus suegros en 1970. En cambio, Chávez cree que no hay de qué preocuparse porque no se conoce de un objeto maldito capaz de causar “algo negativo a nivel mundial”. Para que eso ocurra, tendrían que, por ejemplo, abrirse todas las vitrinas del museo de los Warren y despertar fuerzas paranormales, algo similar a la trama de la película Annabelle 3.

Temas como este causan desde incredulidad hasta burla. Cada quien decide en qué creer, aunque investigadores como Chávez consideran que todo el mundo es escéptico hasta que sucede algo en su propia vida y su lógica no lo comprende. En su perfil de Instagram aborda casos reales y ofrece ayuda para armonizar hogares que lo necesitan.

Respecto a Anabelle, las dudas sobre si en realidad fue estrategia de marketing siguen en el pensamiento de algunas personas. Lo cierto es que en medio de una pandemia, cuyo tópico principal es la propagación y combate del virus, sorprende como una leyenda volvió a captar la atención de la sociedad moderna.

La historia de Annabelle

Esta muñeca de trapo fue un juguete muy popular en Estados Unidos durante la década del 60. En 1970, una mujer la compró para regalársela a su hija, una enfermera que compartía apartamento con otra joven. Con el paso de los días, la muñeca empezó a comportarse de manera extraña y a asustar a su dueña. Incluso, cuenta el mito urbano, que intentó estrangularla.

La pareja Warren descubrió que tenía el alma de una niña de siete años que falleció en el terreno donde se construyó el edificio. Sin embargo, al poco tiempo se dieron cuenta que era algo peor, una entidad maligna y peligrosa. Los Warren se la llevaron a su casa para atraparla dentro de una vitrina.

Su jaula de cristal está protegida con crucifijos, agua bendita y sellos que contienen el mal de su interior. Hasta hace un año estaba abierto al público. Esto generó nuevas leyendas urbanas como la de un joven que tras mirarla y burlarse, sufrió un accidente de tránsito al salir del lugar.

Con el deceso de Lorraine Warren, en abril de 2019, el museo cerró sus puertas indefinidamente, pero los objetos permanecen allí. (I)