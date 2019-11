Artistas femeninas predominan en las actuaciones de los American Music Awards

Los Jonas Brothers, Ariana Grande, Ozy Osborne y Selena Gómez, entre otros, son los artistas confirmados para presentarse en la próxima entrega de los American Music Awards (AMAs), a celebrarse este domingo 24 de noviembre de 2019.

En esta gala se reconoce a los artistas de la industria musical más populares, quienes son elegidos a través de una encuesta al público seguidor y consumidor de sus trabajos.

Este año los consagrados ofrecerán perfomances exclusivos y el público está a la expectativa de ellos.

Estos son Ozzy Osborne, quien vuelve a los escenarios desde su operación y Christina Aguilera quien presentará su nuevo sencillo “Twice”, de su álbum Liberation.

Post Malone, quien ya ha ganado dos veces este premio, participa por siete nominaciones entre las que constan artista del año, colaboración y artista masculino favorito en pop/rock.

Ariana Grande recibió este año seis nominaciones al igual que Billie Eilish, quien por primera vez entra en la lista de nominados. En cambio, Lil Nas X tiene 5 nominaciones. Eilish y Nas X son las revelaciones musicales más importantes del 2019.

La aclamada Taylor Swift también cuenta con 5 nominaciones. Su próxima presentación en los AMAs estuvo opacada de comentarios en redes sobre la no posibilidad de cantar sus antiguas canciones. La casa disquera no había autorizado ni confirmado esta noticia.

Sin embargo, este lunes 18 de noviembre de 2019, el sello Big Machine Label Group, que posee los derechos de las grabaciones de los seis primeros álbumes de Swift, dijo a la productora de la ceremonia, Dick Clark, que estaba "de acuerdo en otorgar licencias para la difusión de actuaciones de artistas en plataformas aprobadas de común acuerdo".

Los críticos aseguran el éxito de Taylor Swift quien ha marcado el récord de la mayoría de premios como Artista del Año. Si lo logra este 2019, superaría a Michael Jackson.

Por parte de los Jonas Brothers, ellos vuelven a escena después de una parada de 12 años. El trío integrado por Nick, Joe y Kevin compiten doblemente por obtener el galardón en categoría a Mejor grupo pop/rock y a Mejor canción pop/rock.

Este miércoles 20 de noviembre de 2019 se cierran las votaciones del público de la 47 edición de los American Music Awards. (I)

LISTA DE NOMINADOS

Artista del año

-Ariana Grande

-Drake

-Halsey

-Taylor Swift

-Post Malone

New Artist of the Year - Nuevo artista del año

-Luke Combs

-Lil Nas X

-Ella Mai

-Billie Eilish

-Lizzo

Colaboración del año

-Lady Gaga & Bradley Cooper “Shallow”

-Marshmello & Bastille “Happier”

-Shawn Mendes & Camila Cabello “Señorita"

-Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

-Post Malone & Swae Lee “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”

Tour of the Year - Gira del año

-Ariana Grande

-Elton John

-Ed Sheeran

-Pink

-BTS

Video Musical Favorito

-Ariana Grande “7 rings”

-Halsey “Without Me”

-Taylor Swift “You Need to Calm Down”

-Billie Eilish “bad guy”

-Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

Artista social favorito

-Ariana Grande

-BTS

-EXO

-Shaw Mendes

-Billie Eilish

Favorite Male Artist-Pop/Rock

-Drake

-Post Malone

-Khalid

Mejor Artista femenina -Pop/Rock

-Ariana Grande

-Billie Eilish

-Taylor Swift

Favorite Duo or Group-Pop/Rock

-BTS

-Panic! At The Disco

-Jonas Brothers

Mejor Album-Pop/Rock

-Billie Eilish “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

-Ariana Grande “thank u, next”

-Taylor Swift “Lover”

Mejor canción -Pop/Rock

-Halsey “Without Me”

-Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

-Post Malone & Swae Lee “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”

-Jonas Brothers “Sucker”

-Panic! At The Disco “High Hopes”

Mejor Artista masculino de música country

-Kane Brown

-Thomas Rhett

-Luke Combs

Mejor artista femenina de música country

-Kelsea Ballerini

-Carrie Underwood

-Maren Morris

Mejor album country

-Carrie Underwood “Cry Pretty”

-Kane Brown “Experiment”

-Dan + Shay “Dan + Shay”

Canción favorite de country

-Blake Shelton “God’s Country”

-Dan + Shay “Speechless”

-Luke Combs “Beautiful Crazy”

Artista favorito de Rap/Hip-Hop

Cardi B

Drake

Post Malone

Álbum favorite de Rap/Hip-Hop

-Meek Mill “Championships”

-Post Malone “Hollywood’s Bleeding”

-Travis Scott “Astroworld”

Canción favorite de Rap/Hip-Hop

-Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

-Post Malone “Wow.”

-Travis Scott “SICKO MODE”

Artista masculino favorito de Soul/R&B

-Bruno Mars

-Chris Brown

-Khalid

Artista femenino favorito Soul/R&B

-Beyoncé

-Lizzo

-Ella Mai

Artista favorito de composición contemporánea

-For KING & COUNTRY

-Lauren Daigle

-Mercy Me

Artista favorita de música electrónica y dance (EDM)

-Avicii

-Marshmello

-The Chainsmokers

Favorite Soundtrack

-“A Star is Born” by Lady Gaga & Bradley Cooper

-“Spider-Man: Into the Spider-Verse”

-“Bohemian Rhapsody” by Queen (I)