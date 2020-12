Alexis Serrano, Miguel Vicente de Vera y Miguel Molina Díaz se arrebujan con las letras y exhalan crónicas

Una editorial: Dinediciones. Tres libros. Y tres autores. Alexis Serrano, Miguel Ángel Vicente de Vera y Miguel Molina Díaz presentan una inmensa variedad de temas en ese género que anda a caballo entre el periodismo y la literatura: la crónica. Por eso, muchos de esos textos fueron publicados, en distintos momentos, en Mundo Diners, pero la calidad con que fueron escritos, su nervio, su furia, les ha permitido –obligado, sería mejor- a que pervivan.



Sí: son tres libros. Tres estilos. Tres formas de narrar. Pero una sola tensión, que hace que el lector encuentre en cada uno de ellos una alta calidad literaria y se embarque en un mundo a veces insólito, a veces lejano, a veces cotidiano, pero siempre sorprendente, tanto que los libros pueden ser leídos independientemente o en cascada y sin respiro.









Horror en el Sexto C y otras crónicas

(Alexis Serrano Carmona)

Dinediciones, Quito, 2020



Quien lea este libro se enfrentará a la misma sensación de haber visto en el cine una película que le emocionó o le estremeció, y descubrir al final un mensaje que dice: basado en una historia real.



Niños de nueve años violados sistemáticamente por su profesor durante un año en una academia militar; un joven esquizofrénico que mató a su madre porque sintió que Jesucristo le ordenaba que lo hiciera; la lucha por las familias de los desaparecidos por hacerse escuchar por un Estado indolente; la historia del mejor mago del mundo y de las sociedades mágicas; una orquesta de Guaranda, formada por niños que encontraron en la música un futuro y una oportunidad para enfrentar la pobreza y la necesidad; un pueblo que se fue volviendo fantasma desde el día en que un torrencial aguacero se llevó la porción de la montaña por donde pasaban las rieles del tren.



Estas son apenas algunas de las historias relatadas en el libro ‘Horror en el Sexto C y otras crónicas’, del periodista ecuatoriano Alexis Serrano Carmona. Un libro que contiene una muestra del trabajo de 10 años de Serrano Carmona, contado con el rigor del periodismo, pero usando todas las herramientas de la literatura.













Crónicas Salvajes

(Miguel Ángel Vicente de Vera)

Dinediciones, Quito, 2020



Crónicas Salvajes es un libro de alto voltaje. Historias frenéticas y delirantes narradas a ritmo de jazz. El exorcista de Quito, una asociación de nudistas llamada Los Pitufos, montañistas que quieren acariciar el sol, chamanes en trance de ayahuasca, gigolós de altos vuelos, clientes del mayor sexshop del planeta, monjas que viven en un convento de claustro al margen del tiempo, un particular safari en la Antártida o un superviviente del holocausto nazi, son algunos de los personajes que deambulan por este singular caleidoscopio de realidades, que habitualmente permanecen ocultas.



Miguel Ángel Vicente de Vera se involucra en sus osadas crónicas hasta las últimas consecuencias. Ecuador es el escenario principal donde este buscador de historias empuña su pluma, pero su voracidad viajera le conduce a vivir otras aventuras en territorios tan exóticos como Fiyi, India, Japón, la Polinesia Francesa o la Antártida.











Cuadernos de lluvia

(Miguel Molina Díaz)

Dinediciones, Quito, 2020



Con Cuaderno de la lluvia Miguel Molina Díaz explora la narrativa sobre viajes y desplazamientos. No solo sus propios viajes, sino también aquellos que como periodista y escritor ha investigado y que lo han marcado. Hay viajes felices y dolorosos. El libro inicia con su llegada a la Roma de los cineastas Federico Fellini y Paolo Sorrentino, así como a la Ámsterdam del pintor Vicent Van Gogh y la niña Ana Frank.



En las páginas de este libro constan: El cierre de la mítica librería Canuda de Barcelona, los viajes finales de Antonio Machado, Walter Benjamin y Roberto Bolaño. El último confinio político en las Islas Galápagos. El terremoto de Manabí. Las expulsiones de extranjeros durante el correato. La historia de Pancho Segura. La tragedia del equipo periodístico de El Comercio en la frontera con Colombia. El reencuentro de dos amigos con la tauromaquia. La historia del leprosario de Quito. Recorridos por Europa, la India y Nepal. Un concierto de Bob Dylan. La pandemia en la ciudad de Nueva York.





De los libros y sus autores



Horror en el sexto C y otras crónicas (Alexis Serrano Carmona)



El libro será presentado al público el viernes 11 de diciembre, en la Feria del Libro de Quito, evento que será completamente virtual, debido a la pandemia mundial por el coronavirus. Durante la presentación, el autor estará acompañado por la premiada escritora ecuatoriana Gabriela Alemán y el periodista Diego Cazar Baquero, editor de La Barra Espaciadora.



Alexis Serrano Carmona se graduó de periodista en la Universidad San Francisco de Quito y actualmente cursa una maestría en Literatura y Escritura Creativa, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Durante casi 14 años trabajo en Diario La Hora, donde fue: pasante, reportero, editor de dos secciones, jefe de Información y editor general. Además, fue colaborador y miembro del Consejo Editorial de la revista SoHo Ecuador hasta su desaparición y sus textos se han publicado también en Mundo Diners y Criterios.



Ahora escribe para la revista digital Scopio, de la cual es cofundador; y edita en la sección política del portal Ecuador en Vivo. Por sus crónicas ha ganado en dos ocasiones el Premio Eugenio Espejo, de la Unión Nacional de Periodistas, y ha sido finalista en otra edición. También obtuvo el tercer lugar en el Premio Jorge Mantilla Ortega.



Crónicas salvajes (Miguel Ángel Vicente de Vera)





Miguel Ángel Vicente de Vera (Palma de Mallorca, España, 1980). Sus crónicas y fotografías han sido publicadas en medios nacionales e internacionales como National Geographic, SoHO, Mundo Diners y los diarios El País y La Vanguardia.

Permaneció un mes en la Antártida, atravesó el océano Pacífico, desde las islas Galápagos hasta la Polinesa Francesa, en una travesía de veintitrés días en alta mar a bordo de un catamarán de once metros. También cruzó el océano Atlántico en velero y recorrió Europa haciendo autostop. Máster en periodismo, comunicador social y licenciado en Humanidades, ha participado como expositor y ofrecido ponencias. Reside en Quito desde 2012.





Cuadernos de Lluvia (Miguel Molina Díaz)



Miguel Molina Díaz nació en Quito en 1992. Es escritor y abogado. Es máster of Fine Arts (MFA) en Escritura Creativa en Español por la New York University (NYU). Es abogado por la Universidad San Francisco de Quito. Realizó su año de intercambio en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre otros medios, ha trabajado para La Hora, El Comercio, La República y Mundo Diners. Ha recibido Mención de Honor en el Premio de Excelencia Periodística 2017 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), categoría Opinión.

En 2017 publicó su poemario Postales (Jaguar Editorial). Ha publicado cuentos en antologías y ensayos en libros colectivos y revistas. Actualmente es columnista de diario El Universo y profesor de la UDLA. (I)