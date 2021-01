Alejandra Jaramillo conmueve por mensaje de despedida a Efraín Ruales

“No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo”. La presentadora de televisión Alejandra Jaramillo expresó el dolor que siente por la pérdida de su pareja, Efraín Ruales, a través de su cuenta de Instagram.

La ‘caramelito’, como se la apoda, compartió una publicación póstuma para desahogarse de la pena que sufre luego de enterarse que la mañana de este miércoles 27 de enero de 2021 Ruales fuera abaleado en Guayaquil.

Ambos habían entrenado juntos en un gimnasio de la ciudad y se despidieron sin saber que sería la última vez. El actor y cantante fue interceptado por sicarios que le dispararon a quemarropa para quitarle la vida. La Policía investiga las causas de este asesinato.

Jaramillo detalló en un largo párrafo todo lo que sentía por la pronta partida de su novio y conviviente. Sus seguidores se enteraron que habían planificado casarse y formar una familia. Incluso comentó que intercambiaron ideas sobre la eventual boda.

También se refirió al clamor público en redes sociales para que las autoridades hagan justicia y se sancione al responsable. “Justo sería que hoy estés en tu peloteo de los miércoles siendo feliz. Justo sería poder abrazarte y besarte”, añadió en el escrito.

Su muerte causó conmoción en el país. Personajes públicos, autoridades nacionales y usuarios en redes expresaron sus condolencias a toda la familia de Ruales, especialmente a su madre ‘Nachita’.

Jaramillo acabó su nota de pesar con un corazón roto y la frase: “Te amo con mi alma Efraín, y las almas que se unen o se separan jamás”. La publicación está acompañada de fotografías y videos de su novio. Más de 806.000 personas le dieron like al post y al menos 47.000 comentaron mensajes de condolencias. (I)